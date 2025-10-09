Derby in Mühlen, Melle vs. Voxtrup, Tabellennachbarn in Garrel

Der elfte Spieltag der Landesliga Weser-Ems steht vor der Tür und die Teams der Top drei spielen gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte. In Garrel treffen sich zwei Team, die um den Anschluss nach ganz oben kämpfen und am Freitag sind zwei Teams aus dem Keller schon gefordert..

Die beiden Teams standen sich noch nie gegenüber, sodass eine Premiere ansteht. Eintracht Nordhorn konnte zuletzt vier Spiele in Serie gewinnen und so in die Top fünf vorschießen. Vechta belegt aktuell den 14. Platz und bracht den zweiten Heimsieg.

Der Tabellenführer empfängt den Aufsteiger TuS Esens, der nach zwei Niederlagen in Serie auf Rang 13 zurückrutschte. Ein Testspiel im Februar diesen Jahres konnte Papenburg klar mit 6:1 gewinnen, doch nun geht es um richtige Punkte, die für beide Teams wichtig wären. Esens will aus dem Keller und Papenburg will die Tabellenführung verteidigen.

Schüttorf gewann fünf der letzten sechs Partien und auch Oldenburg ist in bestechender Form, sodass man zuletzt zehn Punkte aus vier Partien sammeln konnte. Es heißt zwar Platz neun gegen Platz zwei, doch beide Teams sind nur durch sechs Punkte getrennt. Ein Heimsieg würde den VfL bedeutend nah an die Topzone bringen.

Bereits am morgigen Freitag erwartet der SC Melle den VfR Voxtrup, der seit sieben Spielen keine Punkte holte, doch auch Melle ist noch gar nicht angekommen und steht auf Rang elf. Immerhin: gegen den VfR konnte man fünf der letzten sechs Duelle gewinnen. Das Übrige endete Remis.

Siege gab es für Brake in der laufenden Saison nur einen und der stammt vom ersten Spieltag. Seitdem hagelte es Niederlage um Niederlage. Bevern konnte aus den vergangenen fünf Partien allerdings auch nur vier Punkte sammeln und rutschte auf Rang acht. Ein Sieg für die Gäste ist Pflicht, um oben dran zu bleiben.

Ebenfalls am morgigen Freitag empfängt GW Firrel den TV Dinklage. Drei der letzten vier direkten Duelle endete Remis, das letzte Aufeinandertreffen gewann Dinklage dann aber deutlich mit 4:0. Die Gäste sind in guter Form, konnten auswärts aber erst zwei Siege feiern. Firrel holte sieben der zehn Saisonpunkte daheim.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr BV Garrel BV Garrel SV Vorwärts Nordhorn SV Vorwärts 15:00 PUSH

Zwei punktgleiche Tabellennachbarn treffen in Garrel aufeinander, wo der heimische BVG den SV Vorwärts Nordhorn empfängt. Beide Teams haben 18 Punkte und brauchen einen Dreier, um oben dran zu bleiben. In der abgelaufenen Saison gab es jeweils zwei knappe Auswärtsdreier. Ein solche Ergebnis würden sich die Gäste aus Nordhorn wohl auch am Sonntag wünschen.