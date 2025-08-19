 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
– Foto: Jonas Baier

Derby in Mittelbuch, SG Ertingen empfängt SV Ochsenhausen

Bezirksliga Oberschwaben: Die Übersicht der Spiele des 1. Spieltags

Verlinkte Inhalte

BZL Oberschwaben
Bad Saulgau
Rot b. Lauph
Gutenzell
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach

Die Bezirksliga Oberschwaben startet am morgigen Mittwoch mit einem vollgepackten Auftaktspieltag. Der TSV Kirchberg/Iller reist zur SGM Ummendorf/Fischbach, Aufsteiger FV Bad Saulgau trifft auf die SGM Blönried/Ebersbach. Der SV Hohentengen startet nach dem Abstieg in Eberhardzell, der Absteiger FC Mengen empfängt mit dem FV Rot einen weiteren Aufsteiger. Der SV Sulmetingen mit Neu-Trainer Franz Leicht muss gegen die Sportfreunde Hundersingen ran. Die SG Ringschnait/Mittelbuch bekommt es mit dem SV Steinhausen an der Rottum zu tun, der künftig unter Oliver Seifert antritt. Der FC Krauchenwies/Hausen/Göggingen empfängt den SV Uttenweiler. Der VfB Gutenzell eröffnet als Aufsteiger gegen den SV Sigmaringen. Die SG Ertingen/Binzwangen mit ihrem neuen Coach Moritz Heimpel misst sich zum Start mit dem Landesliga-Absteiger SV Ochsenhausen.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten

---

Morgen, 19:00 Uhr
SGM Ummendorf/Fischbach
SGM Ummendorf/FischbachSGM Ummendorf/Fischbach
TSV Kirchberg/Iller
TSV Kirchberg/IllerTSV Kirchberg/Iller
19:00

Zum Auftakt der Saison treffen zwei Teams aufeinander, die sich in der vergangenen Spielzeit in unterschiedlichen Wettbewerben bewiesen. Ummendorf/Fischbach spielte in der Aufstiegsrunde und erreichte dort Platz vier, während Kirchberg/Iller in der Abstiegsrunde als Tabellenzweiter stark auftrat. Für beide Mannschaften wird der erste Spieltag ein erster Fingerzeig für die Ambitionen in dieser Saison.
---

Morgen, 19:00 Uhr
FV Bad Saulgau 04
FV Bad Saulgau 04Bad Saulgau
SGM Blönried/Ebersbach
SGM Blönried/EbersbachSGM Blönried/Ebersbach
19:00

Der FV Bad Saulgau ist als Meister der Kreisliga A1 Oberschwaben zurück auf Bezirksebene und will die Euphorie nutzen. Mit der SGM Blönried/Ebersbach wartet gleich ein Gegner, der in der Aufstiegsrunde seine Stärken zeigte. Für die Gäste ist es ein erstes Kräftemessen mit einem ambitionierten Neuling.
---

Morgen, 19:00 Uhr
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach
SGM Eberhardzell/UnterschwarzachSGM Eberhardzell/Unterschwarzach
SV Hohentengen
SV HohentengenHohentengen
19:00

Die SGM Eberhardzell/Unterschwarzach hat über die Relegation den Sprung geschafft und startet mit einem Heimspiel. Der Gegner ist mit dem SV Hohentengen ein Absteiger aus der Landesliga, der sich auf eine anspruchsvolle Saison einstellen muss. Es ist ein Duell zweier Mannschaften, die mit völlig unterschiedlicher Ausgangslage antreten, aber beide wollen die ersten Punkte sammeln.
---

Morgen, 19:00 Uhr
FC Mengen
FC MengenMengen
FV Rot
FV RotRot b. Lauph
19:00

Nachem Neu-Trainer Sascha Göbel nach wenigen Wochen am vergangenen Freitag von seinem seinem Amt zurückgetreteten ist, peilt der FC Mengen unter dem Trainer Dennis Ivanesic einen Neustart an. Die Mannschaft will den Schwung aus der Vorbereitung nutzen und gleich ein Ausrufezeichen setzen. Mit dem FV Rot stellt sich ein Aufsteiger vor, der sich in der Kreisliga A2 Oberschwaben durchgesetzt hat. Ein Spiel, in dem die Favoritenrolle klar verteilt scheint, doch Rot will die Überraschung.
---

Morgen, 18:30 Uhr
SV Sulmetingen
SV SulmetingenSulmetingen
SF Hundersingen
SF HundersingenSF Hundersingen
18:30

Für den SV Sulmetingen (siebter der Aufstiegsrunde) beginnt die Saison unter dem neuen Trainer Franz Leicht, der für neuen Schwung sorgen soll. Die Aufgabe ist zum Auftakt jedoch schwer, denn die Sportfreunde Hundersingen waren vergangene Saison das Maß aller Dinge in der Abstiegsrunde. Hundersingen dürfte mit breiter Brust anreisen.
----

Morgen, 19:00 Uhr
SG Ringschnait / Mittelbuch
SG Ringschnait / MittelbuchSG Ringschnait
SV Steinhausen an der Rottum
SV Steinhausen an der RottumSteinhausen
19:00

Die SG Ringschnait/Mittelbuch überzeugte in der Aufstiegsrunde mit einer starken Serie. Zum Auftakt empfängt man im Derby den SV Steinhausen an der Rottum, der mit Oliver Seifert einen neuen Mann an der Seitenlinie hat. Die Gäste wollen die ersten Punkte für das Ziel Klassenerhalt sammeln. Ringschnait hingegen geht mit klaren Ambitionen in die Partie.
---

Morgen, 19:00 Uhr
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/GöggingenKrauchenwies
SV Uttenweiler
SV UttenweilerUttenweiler
19:00

Der FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen und der SV Uttenweiler starten mit einem direkten Duell zweier Mannschaften, die in der vergangenen Saison in der Aufstiegsrunde spielten. Krauchenwies landete dort auf Platz sechs, Uttenweiler belegte Rang acht. Beide Teams möchten mit einem Sieg in die neue Spielzeit starten.
---

Morgen, 18:45 Uhr
VfB Gutenzell
VfB GutenzellGutenzell
SV Sigmaringen
SV SigmaringenSigmaringen
18:45

Der VfB Gutenzell hat als Meister der Kreisliga A3 Oberschwaben die Rückkehr in die Bezirksliga geschafft und darf zu Hause starten. Der Gegner heißt SV Sigmaringen, der in der Aufstiegsrunde Dritter wurde und eine sehr gute Premierensaison spielt. Gutenzell will die Euphorie nutzen, Sigmaringen dagegen gleich seine Ansprüche untermauern.
---

Morgen, 19:00 Uhr
SG Ertingen / Binzwangen
SG Ertingen / BinzwangenSG Ertingen
SV Ochsenhausen
SV OchsenhausenOchsenhausen
19:00

Moritz Heimpel steht neu als Trainer der SG Ertingen/Binzwangen an der Seitenlinie. Gleich zum Auftakt geht es gegen den SV Ochsenhausen, der aus der Landesliga abgestiegen ist. Für beide Teams ist der Start richtungsweisend: Ochsenhausen will oben mitspielen, Ertingen/Binzwangen möchte zu Hause erfolgreich in die neue Saison starten.



Aufrufe: 019.8.2025, 13:00 Uhr
Matthias KloosAutor