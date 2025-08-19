Derby in Mittelbuch, SG Ertingen empfängt SV Ochsenhausen

---







Zum Auftakt der Saison treffen zwei Teams aufeinander, die sich in der vergangenen Spielzeit in unterschiedlichen Wettbewerben bewiesen. Ummendorf/Fischbach spielte in der Aufstiegsrunde und erreichte dort Platz vier, während Kirchberg/Iller in der Abstiegsrunde als Tabellenzweiter stark auftrat. Für beide Mannschaften wird der erste Spieltag ein erster Fingerzeig für die Ambitionen in dieser Saison.

Der FV Bad Saulgau ist als Meister der Kreisliga A1 Oberschwaben zurück auf Bezirksebene und will die Euphorie nutzen. Mit der SGM Blönried/Ebersbach wartet gleich ein Gegner, der in der Aufstiegsrunde seine Stärken zeigte. Für die Gäste ist es ein erstes Kräftemessen mit einem ambitionierten Neuling.

Die SGM Eberhardzell/Unterschwarzach hat über die Relegation den Sprung geschafft und startet mit einem Heimspiel. Der Gegner ist mit dem SV Hohentengen ein Absteiger aus der Landesliga, der sich auf eine anspruchsvolle Saison einstellen muss. Es ist ein Duell zweier Mannschaften, die mit völlig unterschiedlicher Ausgangslage antreten, aber beide wollen die ersten Punkte sammeln.

Nachem Neu-Trainer Sascha Göbel nach wenigen Wochen am vergangenen Freitag von seinem seinem Amt zurückgetreteten ist, peilt der FC Mengen unter dem Trainer Dennis Ivanesic einen Neustart an. Die Mannschaft will den Schwung aus der Vorbereitung nutzen und gleich ein Ausrufezeichen setzen. Mit dem FV Rot stellt sich ein Aufsteiger vor, der sich in der Kreisliga A2 Oberschwaben durchgesetzt hat. Ein Spiel, in dem die Favoritenrolle klar verteilt scheint, doch Rot will die Überraschung.

Morgen, 18:30 Uhr SV Sulmetingen Sulmetingen SF Hundersingen SF Hundersingen 18:30



Für den SV Sulmetingen (siebter der Aufstiegsrunde) beginnt die Saison unter dem neuen Trainer Franz Leicht, der für neuen Schwung sorgen soll. Die Aufgabe ist zum Auftakt jedoch schwer, denn die Sportfreunde Hundersingen waren vergangene Saison das Maß aller Dinge in der Abstiegsrunde. Hundersingen dürfte mit breiter Brust anreisen.

Die SG Ringschnait/Mittelbuch überzeugte in der Aufstiegsrunde mit einer starken Serie. Zum Auftakt empfängt man im Derby den SV Steinhausen an der Rottum, der mit Oliver Seifert einen neuen Mann an der Seitenlinie hat. Die Gäste wollen die ersten Punkte für das Ziel Klassenerhalt sammeln. Ringschnait hingegen geht mit klaren Ambitionen in die Partie.

Der FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen und der SV Uttenweiler starten mit einem direkten Duell zweier Mannschaften, die in der vergangenen Saison in der Aufstiegsrunde spielten. Krauchenwies landete dort auf Platz sechs, Uttenweiler belegte Rang acht. Beide Teams möchten mit einem Sieg in die neue Spielzeit starten.

Morgen, 18:45 Uhr VfB Gutenzell Gutenzell SV Sigmaringen Sigmaringen 18:45



Der VfB Gutenzell hat als Meister der Kreisliga A3 Oberschwaben die Rückkehr in die Bezirksliga geschafft und darf zu Hause starten. Der Gegner heißt SV Sigmaringen, der in der Aufstiegsrunde Dritter wurde und eine sehr gute Premierensaison spielt. Gutenzell will die Euphorie nutzen, Sigmaringen dagegen gleich seine Ansprüche untermauern.

Moritz Heimpel steht neu als Trainer der SG Ertingen/Binzwangen an der Seitenlinie. Gleich zum Auftakt geht es gegen den SV Ochsenhausen, der aus der Landesliga abgestiegen ist. Für beide Teams ist der Start richtungsweisend: Ochsenhausen will oben mitspielen, Ertingen/Binzwangen möchte zu Hause erfolgreich in die neue Saison starten.







