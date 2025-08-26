Derby in Meppen als nächste Bewährungsprobe

– Foto: Matthis Schmidt

Nach der klaren Niederlage beim SC Paderborn wartet auf die U19 des VfL Osnabrück am kommenden Samstag gleich das nächste Highlight: das Derby beim SV Meppen. Trainer Tim Danneberg fordert von seiner Mannschaft eine deutliche Steigerung – und weiß um die Qualität des Gegners.

Die Emsländer legten einen überzeugenden Auftakt in der DFB-Nachwuchsliga hin. Nach einem 3:2-Erfolg gegen Arminia Bielefeld und einem 4:2-Sieg gegen Preußen Münster rangiert die Mannschaft von Burak Bahar mit sechs Punkten derzeit auf Platz vier. Lediglich in Paderborn musste sich der SVM geschlagen geben (1:4). Besonders herausragend agierte bislang Angreifer Louis Thöle, der mit vier Treffern zu den treffsichersten Spielern der Liga zählt. Gegen Bielefeld verwandelte der 18-Jährige gleich zwei Strafstöße sicher. Seit diesem Sommer steht Burak Bahar an der Seitenlinie. Der 33-Jährige war zuvor unter anderem Co-Trainer der U17 von Hertha BSC und leitete die U19 des VfB Oldenburg. Auf den VfL traf er bereits in der vergangenen Saison im Niedersachsenpokal: Damals unterlag Bahars Oldenburger Mannschaft Osnabrück knapp mit 1:2. „Mit Meppen wartet jetzt eine sehr geschlossene und kampfstarke Mannschaft auf uns, die bereits mit einigen Ergebnissen überrascht hat“, sagt VfL-Trainer Tim Danneberg. „Wir stellen uns auf einen Gegner ein, der über 90 Minuten alles investiert und auch nach einem Rückschlag nicht aufgibt.“

Rückschlag in Paderborn Während Meppen zuletzt mit Stabilität überzeugte, mussten die Lila-Weißen am vergangenen Wochenende einen deutlichen Dämpfer hinnehmen. Beim SC Paderborn unterlag der VfL mit 0:6. Dabei hielten die Osnabrücker die Partie zunächst offen, gerieten aber durch ein Tor von Lasse Eicke vor der Pause in Rückstand. Nach dem Seitenwechsel brach das Team ein: Paderborn erhöhte durch Eicke und Luvambanu binnen zwei Minuten auf 3:0, ehe drei weitere Treffer das Ergebnis in die Höhe schraubten.