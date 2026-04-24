 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Derby in Mengen, SGM Ummendorf zu Gast in Bad Saulgau

Bezirksliga Oberschwaben: Die Übersicht der Spiele des 28. Spieltags

von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Nicole Halder

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BZL Oberschwaben
Bad Saulgau
Rot b. Lauph
Gutenzell
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach

Spitzenreiter FC Mengen empfängt am 28. Spieltag den FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen, Verfolger SGM Ummendorf/Fischbach reist zum abstiegsgefährdeten FV Bad Saulgau 04. Im oberen Drittel verspricht auch das Duell zwischen dem SV Sulmetingen und der SG Ringschnait/Mittelbuch Spannung, während der SV Hohentengen gegen die formstarken SF Hundersingen Rang vier behaupten will. Im Tabellenkeller kommt es zu den Begegnungen SGM Eberhardzell/Unterschwarzach gegen VfB Gutenzell, SGM Blönried/Ebersbach gegen SV Steinhausen an der Rottum und der FV Rot gegen TSV Kirchberg. Enge Spiele sind zudem zwischen der SG Ertingen/Binzwangen und dem SV Sigmaringen sowie zwischen dem SV Ochsenhausen und dem SV Uttenweiler zu erwarten.

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So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
TSV Kirchberg/Iller
TSV Kirchberg/IllerTSV Kirchberg/Iller
FV Rot
FV RotRot b. Lauph
15:00live

Der TSV Kirchberg hat 41 Punkte auf dem Konto und bewegt sich nach dem spielfreien Wochenende im gesicherten Mittelfeld. Der FV Rot verlor zuletzt unglücklich mit 2:3 in Hundersingen und reist mit 10 Punkten an. Kirchberg möchte in dieser Partie seiner Favoritenrolle gerecht werden will. Das Hinspiel gewann der TSV mit 2:1.
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So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SGM Blönried/Ebersbach
SGM Blönried/EbersbachSGM Blönried/Ebersbach
SV Steinhausen an der Rottum
SV Steinhausen an der RottumSteinhausen
15:00

Die SGM Blönried/Ebersbach erkämpfte sich zuletzt beim 0:0 gegen den SV Sigmaringen einen Punktgewinn, steckt als Sechzehnter aber weiter in großer Abstiegsnot. Der SV Steinhausen an der Rottum musste sich zwar dem SV Hohentengen mit 2:4 geschlagen geben, zeigte dabei aber über weite Strecken Widerstand und steht mit 31 Punkten auf Rang 13. Für beide Mannschaften ist es ein wichtiges Spiel im unteren Tabellendrittel. Das Hinspiel gewann Steinhausen knapp mit 1:0.
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Morgen, 15:30 Uhr
SV Hohentengen
SV HohentengenHohentengen
SF Hundersingen
SF HundersingenSF Hundersingen
15:30

Der SV Hohentengen hat sich mit dem 4:2 in Steinhausen weiter im oberen Tabellendrittel festgesetzt und geht als Tabellenvierter in diese Partie. Die SF Hundersingen kommen nach dem späten 3:2 gegen den FV Rot ebenso mit Selbstvertrauen und haben sich auf Rang fünf vorgeschoben. Für die Tabellennachbarn geht es um die Festigung ihrer starken Positionen im Verfolgerfeld. Im Hinspiel setzte sich Hohentengen deutlich mit 3:0 durch.
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So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SV Sulmetingen
SV SulmetingenSulmetingen
SG Ringschnait / Mittelbuch
SG Ringschnait / MittelbuchSG Ringschnait
15:00

Der SV Sulmetingen geht mit 43 Punkten als Siebter in dieses Duell und weiß, dass er mit einem Heimsieg noch einmal Druck auf die Teams vor ihm ausüben könnte. Ringschnait musste beim 1:2 gegen Spitzenreiter Mengen einen Dämpfer hinnehmen, bleibt mit 56 Punkten aber klar Dritter. Das Hinspiel entschied Sulmetingen mit 1:0 für sich.
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Morgen, 17:00 Uhr
FC Mengen
FC MengenMengen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/GöggingenKrauchenwies
17:00

Der FC Mengen hat mit dem 2:1 bei der SG Ringschnait / Mittelbuch ein starkes Signal im Titelrennen gesetzt und führt die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung an. Krauchenwies/Hausen/Göggingen holte zuletzt beim 3:3 gegen Eberhardzell/Unterschwarzach nur einen Punkt und muss sich im Kampf um die obere Tabellenhälfte weiter strecken. Die Rollen sind klar verteilt, doch in einem Derby ist auch für Tabellenachten mit 41 Punkten etwas möglich. Das Hinspiel gewann Mengen mit 2:0.
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Heute, 18:30 Uhr
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach
SGM Eberhardzell/UnterschwarzachSGM Eberhardzell/Unterschwarzach
VfB Gutenzell
VfB GutenzellGutenzell
18:30

Die SGM Eberhardzell/Unterschwarzach reist mit Rückenwind in dieses Heimspiel, nachdem sie beim 3:3 in Krauchenwies große Moral gezeigt hatte. Der VfB Gutenzell wiederum kam zuletzt gegen den FV Bad Saulgau 04 nach dramatischer Schlussphase zu einem 3:2 und hat sich auf Rang elf vorgearbeitet. In der Tabelle trennen beide Teams zwölf Punkte, Eberhardzell braucht als Vierzehnter aber weiterhin dringend Zähler im Kampf um den Klassenverbleib. Das Hinspiel gewann Gutenzell klar mit 4:0.
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So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
FV Bad Saulgau 04
FV Bad Saulgau 04Bad Saulgau
SGM Ummendorf/Fischbach
SGM Ummendorf/FischbachSGM Ummendorf/Fischbach
15:00

Für den FV Bad Saulgau 04 wird die Aufgabe kaum größer sein können: Der Vorletzte trifft auf den Tabellenzweiten, der zuletzt die SG Ertingen/Binzwangen mit 7:0 überrollte. Bad Saulgau verlor in Gutenzell trotz zwischenzeitlicher Führung noch mit 2:3 und steht mit 14 Punkten weiter massiv unter Druck. Ummendorf/Fischbach darf sich im Fernduell mit Tabellenführer Mengen keinen Ausrutscher erlauben. Das Hinspiel gewann Ummendorf deutlich mit 5:1.
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So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SG Ertingen / Binzwangen
SG Ertingen / BinzwangenSG Ertingen
SV Sigmaringen
SV SigmaringenSigmaringen
15:00

Die SG Ertingen/Binzwangen kommt nach dem 0:7 in Ummendorf aus einer Partie, die deutliche Spuren hinterlassen haben dürfte. Der SV Sigmaringen gewann zuletzt mit 2:1 gegen den SV Ochsenhausen und behauptete damit Rang sechs. In der Tabelle liegen 21 Punkte zwischen beiden Teams, die Ausgangslage spricht also klar für die Gäste. Das Hinspiel entschied Sigmaringen knapp mit 3:2 für sich.
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So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SV Ochsenhausen
SV OchsenhausenOchsenhausen
SV Uttenweiler
SV UttenweilerUttenweiler
15:00

Der SV Ochsenhausen verlor am vergangenen Wochenende 2:1 gegen Sigmaringen und steht in der Tabelle aktuell auf Rang 10. Der SV Uttenweiler unterlag zuletzt in Hohentengen mit 0:2 und steht mit 35 Punkten nur knapp hinter dem Gastgeber. Viel spricht für ein enges Duell zweier Mannschaften, die sich baldmöglichst den Klassenerhalt sichern wollen. Das Hinspiel gewann Uttenweiler mit 1:0.