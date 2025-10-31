Derby in Mengen, SG Ummendorf ist in Sulmetingen zu Gast

---







Ringschnait (5., 24 Punkte) kommt aus einem wilden 4:4 in Krauchenwies und wartet weiterhin auf den nächsten Sieg. Die Offensive ist ligaweit eine der besten, defensiv besteht aktuell allerdings Nachschärfbedarf. Gutenzell (11., 16) verlor nur knapp mit 0:1 gegen Sulmetingen und möchte den sechsten Saisonsieg holen. Für die Gastgeber ist ein Heimsieg Pflicht, wollen sie an der Top-3 dranbleiben.

Kirchberg (6., 24) musste in Hohentengen ein 2:5 hinnehmen und sucht die unmittelbare Reaktion. Trotz diesem Dämpfer möchte der TSV wieder den Anschluss nach oben wieder herstellen . Krauchenwies (8., 21) kommt mit der Offensiv-Wucht eines 4:4 gegen Ringschnait und konnte dort noch einen Rückstand von drei Toren aufholen. Ein Richtungsduell um die Verfolgerplätze.

Blönried (16., 10) beendete mit dem 3:0 in Rot eine Negativserie und schöpft neuen Mut. Gegen Hohentengen (9., 20), das beim 5:2 über Kirchberg überzeugte, wartet nun ein Härtetest. Die Gastgeber brauchen Punkte damit sie die Abstiegszone verlassen können, die Gäste schielen nach oben. Kleinigkeiten könnten entscheiden.

Der SV Ochsenhausen (10., 17) empfängt mit einem 5:1-Sieg im Rücken die SF Hundersingen und will nachlegen. Der FV Rot (18., 4) verlor 0:3 gegen Blönried und steht weiter auf dem letzten Platz. Für die Hausherren bietet sich die Chance weiter nach oben zu klettern; für Rot zählt nur Zählbares im Kampf gegen den Abstieg. Die Favoritenrolle liegt bei den Gastgebern.

Ertingen (15., 10) verpasste beim 0:2 in Steinhausen wichtige Punkte, bleibt aber in Schlagdistanz zum rettenden Ufer. Hundersingen (12., 16) kam gegen Ochsenhausen mit 1:5 unter die Räder und muss vor allem defensiv kompakter stehen. Beide Teams bewegen sich in einer sensiblen Zone der Tabelle. Ein enges Spiel mit hoher Bedeutung.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr FV Bad Saulgau 04 Bad Saulgau SV Steinhausen an der Rottum Steinhausen



Bad Saulgau (14., 11) steht nach dem 0:3 in Uttenweiler unter Druck, zuhause zu liefern. Steinhausen (13., 13) tankte mit dem 2:0 gegen Ertingen Selbstvertrauen. In diesem direkten Duell der Tabellennachbarn können beide mit einem Sieg wichtige Punkte für den Klassenerhalt sammeln.

Eberhardzell (17., 6) wartet weiter auf die Trendwende und trifft auf einen robusten Gegner. Uttenweiler (4., 26) gewann 3:0 gegen Bad Saulgau und hat den Blick klar nach oben gerichtet. Auf dem Papier sprechen die Vorzeichen für die Gäste, doch der Druck liegt auch beim Gastgeber – jeder Punkt zählt. Uttenweiler kann sich mit einem Dreier in der Spitzengruppe festsetzen.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr FC Mengen Mengen SV Sigmaringen Sigmaringen



Der Tabellenführer FC Mengen (1., 31) blieb beim 1:1 in Ummendorf ungeschlagen und stellt weiterhin die beste Defensive der Liga (7 Gegentore). Sigmaringen (3., 28) siegte 2:1 gegen Eberhardzell und wirkt stabil, um den Rückstand zu verkürzen. Ein Derby mit hohem taktischem Reiz. Für Mengen geht darum Platz eins zu verteidigen, für Sigmaringen um den Anschluss.

Sulmetingen (7., 23) bestätigte seine starke Form mit dem 1:0 in Gutenzell. Ummendorf (2., 31) blieb beim 1:1 gegen Mengen auf Tuchfühlung zur Spitze und verfügt über eine gute Auswärtsbilanz. Ein Prüfstein für beide: Die Gastgeber könnten in die Top 5 vorstoßen, die Gäste wollen den Druck auf Mengen hochhalten.





