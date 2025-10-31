 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Nicole Halder

Derby in Mengen, SG Ummendorf ist in Sulmetingen zu Gast

Bezirksliga Oberschwaben: Die Übersicht der Spiele des 14. Spieltags

BZL Oberschwaben
Bad Saulgau
Rot b. Lauph
Gutenzell
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach

Der 14. Spieltag bringt mit FC Mengen gegen SV Sigmaringen sowie SV Sulmetingen gegen SGM Ummendorf/Fischbach zwei interessante Duelle mit sich. Dahinter wollen der TSV Kirchberg/Iller gegen den FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen und die SG Ringschnait/Mittelbuch gegen den VfB Gutenzell ihre Verfolgerrollen untermauern. Im Tabellenkeller stehen FV Bad Saulgau 04 gegen SV Steinhausen an der Rottum, SG Ertingen/Binzwangen gegen SF Hundersingen und SV Ochsenhausen gegen FV Rot unter Zugzwang. Außerdem trifft die SGM Blönried/Ebersbach auf den SV Hohentengen, während die SGM Eberhardzell/Unterschwarzach den formstarken SV Uttenweiler empfängt.

---

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
SG Ringschnait / Mittelbuch
SG Ringschnait / MittelbuchSG Ringschnait
VfB Gutenzell
VfB GutenzellGutenzell
14:30

Ringschnait (5., 24 Punkte) kommt aus einem wilden 4:4 in Krauchenwies und wartet weiterhin auf den nächsten Sieg. Die Offensive ist ligaweit eine der besten, defensiv besteht aktuell allerdings Nachschärfbedarf. Gutenzell (11., 16) verlor nur knapp mit 0:1 gegen Sulmetingen und möchte den sechsten Saisonsieg holen. Für die Gastgeber ist ein Heimsieg Pflicht, wollen sie an der Top-3 dranbleiben.
---

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Kirchberg/Iller
TSV Kirchberg/IllerTSV Kirchberg/Iller
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/GöggingenKrauchenwies
14:30live

Kirchberg (6., 24) musste in Hohentengen ein 2:5 hinnehmen und sucht die unmittelbare Reaktion. Trotz diesem Dämpfer möchte der TSV wieder den Anschluss nach oben wieder herstellen . Krauchenwies (8., 21) kommt mit der Offensiv-Wucht eines 4:4 gegen Ringschnait und konnte dort noch einen Rückstand von drei Toren aufholen. Ein Richtungsduell um die Verfolgerplätze.
---

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
SGM Blönried/Ebersbach
SGM Blönried/EbersbachSGM Blönried/Ebersbach
SV Hohentengen
SV HohentengenHohentengen
14:30

Blönried (16., 10) beendete mit dem 3:0 in Rot eine Negativserie und schöpft neuen Mut. Gegen Hohentengen (9., 20), das beim 5:2 über Kirchberg überzeugte, wartet nun ein Härtetest. Die Gastgeber brauchen Punkte damit sie die Abstiegszone verlassen können, die Gäste schielen nach oben. Kleinigkeiten könnten entscheiden.
---

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
SV Ochsenhausen
SV OchsenhausenOchsenhausen
FV Rot
FV RotRot b. Lauph
14:30

Der SV Ochsenhausen (10., 17) empfängt mit einem 5:1-Sieg im Rücken die SF Hundersingen und will nachlegen. Der FV Rot (18., 4) verlor 0:3 gegen Blönried und steht weiter auf dem letzten Platz. Für die Hausherren bietet sich die Chance weiter nach oben zu klettern; für Rot zählt nur Zählbares im Kampf gegen den Abstieg. Die Favoritenrolle liegt bei den Gastgebern.
---

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
SG Ertingen / Binzwangen
SG Ertingen / BinzwangenSG Ertingen
SF Hundersingen
SF HundersingenSF Hundersingen
14:30

Ertingen (15., 10) verpasste beim 0:2 in Steinhausen wichtige Punkte, bleibt aber in Schlagdistanz zum rettenden Ufer. Hundersingen (12., 16) kam gegen Ochsenhausen mit 1:5 unter die Räder und muss vor allem defensiv kompakter stehen. Beide Teams bewegen sich in einer sensiblen Zone der Tabelle. Ein enges Spiel mit hoher Bedeutung.
---

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
FV Bad Saulgau 04
FV Bad Saulgau 04Bad Saulgau
SV Steinhausen an der Rottum
SV Steinhausen an der RottumSteinhausen
14:30

Bad Saulgau (14., 11) steht nach dem 0:3 in Uttenweiler unter Druck, zuhause zu liefern. Steinhausen (13., 13) tankte mit dem 2:0 gegen Ertingen Selbstvertrauen. In diesem direkten Duell der Tabellennachbarn können beide mit einem Sieg wichtige Punkte für den Klassenerhalt sammeln.
---

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach
SGM Eberhardzell/UnterschwarzachSGM Eberhardzell/Unterschwarzach
SV Uttenweiler
SV UttenweilerUttenweiler
14:30

Eberhardzell (17., 6) wartet weiter auf die Trendwende und trifft auf einen robusten Gegner. Uttenweiler (4., 26) gewann 3:0 gegen Bad Saulgau und hat den Blick klar nach oben gerichtet. Auf dem Papier sprechen die Vorzeichen für die Gäste, doch der Druck liegt auch beim Gastgeber – jeder Punkt zählt. Uttenweiler kann sich mit einem Dreier in der Spitzengruppe festsetzen.
---

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
FC Mengen
FC MengenMengen
SV Sigmaringen
SV SigmaringenSigmaringen
14:30

Der Tabellenführer FC Mengen (1., 31) blieb beim 1:1 in Ummendorf ungeschlagen und stellt weiterhin die beste Defensive der Liga (7 Gegentore). Sigmaringen (3., 28) siegte 2:1 gegen Eberhardzell und wirkt stabil, um den Rückstand zu verkürzen. Ein Derby mit hohem taktischem Reiz. Für Mengen geht darum Platz eins zu verteidigen, für Sigmaringen um den Anschluss.
---

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
SV Sulmetingen
SV SulmetingenSulmetingen
SGM Ummendorf/Fischbach
SGM Ummendorf/FischbachSGM Ummendorf/Fischbach
14:30

Sulmetingen (7., 23) bestätigte seine starke Form mit dem 1:0 in Gutenzell. Ummendorf (2., 31) blieb beim 1:1 gegen Mengen auf Tuchfühlung zur Spitze und verfügt über eine gute Auswärtsbilanz. Ein Prüfstein für beide: Die Gastgeber könnten in die Top 5 vorstoßen, die Gäste wollen den Druck auf Mengen hochhalten.


