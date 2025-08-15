Derby in Meckenbeuren, Saisonauftakt für Aichstetten

---





Heute, 18:30 Uhr SV Oberzell SV Oberzell SV Bergatreute Bergatreute 18:30 PUSH



Schon am Freitag empfängt der SV Oberzell den SV Bergartreute. Der SV Oberzell gewann zum Auftakt knapp mit 2:1 beim FV Bad Waldsee, während auch der SV Bergatreute einen 2:1-Heimsieg gegen den FC Leutkirch feierte. Beide Teams wollen ihre gute Form mit den nächsten drei Punkten bestätigen .

---

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr FC Leutkirch FC Leutkirch TSV Tettnang TSV Tettnang 15:00 live PUSH



Der FC Leutkirch unterlag 1:2 am 1. Spieltag beim SV Bergatreute und will nun vor heimischem Publikum die ersten Punkte holen. Der TSV Tettnang zeigte beim 3:1 gegen SV Vogt eine überzeugende Vorstellung und möchte daran anknüpfen.

----



Der SV Vogt startete etwas überraschend mit einer 1:3-Niederlage beim TSV Tettnang und möchte nun zu Hause den ersten Sieg holen. Der SV Maierhöfen/Grünenbach gewann dagegen knapp mit 1:0 gegen die SGM Unterzeil/Seibranz und wird auch versuchen in Vogt etwas mitzunehmen.

---



SGM Unterzeil/Seibranz verlor zum Auftakt knapp 0:1 beim SV Maierhöfen/Grünenbach und hat am 2. Spieltag mit dem Spiel gegen die TSG Ailingen eine schwere Aufgabe vor der Brust . Die TSG Ailingen spielte 1:1 gegen TSV Meckenbeuren und strebt nun den ersten Saisonsieg an.

---



Der TSV Meckenbeuren startete mit einem 1:1 gegen TSG Ailingen in die Saison, der FV Ravensburg II ebenfalls mit 1:1 gegen VfL Brochenzell. Beide Teams treffen nun aufeinander und versuchen den ersten Dreier zu landen.

---

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr VfL Brochenzell Brochenzell SV Weingarten Weingarten 15:00 live PUSH



Der VfL Brochenzell spielte 1:1 beim FV Ravensburg II, während der SV Weingarten mit 1:4 gegen SV Baindt verlor. Brochenzell will nun die ersten Heimpunkte einfahren, Weingarten möchte die klare Auftaktniederlage vergessen machen.

---

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr SV Baindt SV Baindt TSV Eschach TSV Eschach 15:00 PUSH



Der SV Baindt legte mit einem überzeugenden 4:1-Sieg gegen SV Weingarten einen Traumstart hin, der TSV Eschach beeindruckte beim 4:0 gegen FC Dostluk Friedrichshafen. Beide Mannschaften wollen ihre starke Offensivleistung aus der Vorwoche bestätigen.

---

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr SV Aichstetten Aichstetten FV Bad Waldsee Bad Waldsee 15:00 live PUSH



Im Dull der Aufsteiger stehen sich der SV Aichstetten und der FV Bad Waldsee gegenüber. Aichstetten hatte am ersten Spieltag spielerfrei, für den FV gab es hingegen eine 1:2-Niederlage gegen den SV Oberzell. Beide Teams wollen die ersten Punkte einfahren.





