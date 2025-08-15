 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
– Foto: Josephine

Derby in Meckenbeuren, Saisonauftakt für Aichstetten

Bezirksliga Bodensee: Die Übersicht der Spiele des 2. Spieltags 

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Bodensee
Bad Waldsee
FC Dostluk
Aichstetten
Bergatreute

Am zweiten Spieltag der Bezirksliga stehen wieder interessante Partien bevor: Der SV Oberzell empfängt den SV Bergatreute, während der SV Vogt nach der Auftaktniederlage auf den SV Maierhöfen/Grünenbach trifft. Die SGM Unterzeil/Seibranz erwartet die TSG Ailingen, der TSV Meckenbeuren empfängt im Derby den FV Ravensburg II. Die Zuschauer dürfen auch auf eine spannende Partei zwischen dem SV Baindt und dem TSV Eschach hoffen.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten

---

Heute, 18:30 Uhr
SV Oberzell
SV OberzellSV Oberzell
SV Bergatreute
SV BergatreuteBergatreute
18:30

Schon am Freitag empfängt der SV Oberzell den SV Bergartreute. Der SV Oberzell gewann zum Auftakt knapp mit 2:1 beim FV Bad Waldsee, während auch der SV Bergatreute einen 2:1-Heimsieg gegen den FC Leutkirch feierte. Beide Teams wollen ihre gute Form mit den nächsten drei Punkten bestätigen .
---

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
FC Leutkirch
FC LeutkirchFC Leutkirch
TSV Tettnang
TSV TettnangTSV Tettnang
15:00live

Der FC Leutkirch unterlag 1:2 am 1. Spieltag beim SV Bergatreute und will nun vor heimischem Publikum die ersten Punkte holen. Der TSV Tettnang zeigte beim 3:1 gegen SV Vogt eine überzeugende Vorstellung und möchte daran anknüpfen.
----

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SV Vogt
SV VogtSV Vogt
SV Maierhöfen/Grünenbach
SV Maierhöfen/GrünenbachMaierh./Grün
15:00live

Der SV Vogt startete etwas überraschend mit einer 1:3-Niederlage beim TSV Tettnang und möchte nun zu Hause den ersten Sieg holen. Der SV Maierhöfen/Grünenbach gewann dagegen knapp mit 1:0 gegen die SGM Unterzeil/Seibranz und wird auch versuchen in Vogt etwas mitzunehmen.
---

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SGM Unterzeil/Seibranz
SGM Unterzeil/SeibranzSGM Unterzeil/Seibranz
TSG Ailingen
TSG AilingenTSG Ailingen
15:00

SGM Unterzeil/Seibranz verlor zum Auftakt knapp 0:1 beim SV Maierhöfen/Grünenbach und hat am 2. Spieltag mit dem Spiel gegen die TSG Ailingen eine schwere Aufgabe vor der Brust . Die TSG Ailingen spielte 1:1 gegen TSV Meckenbeuren und strebt nun den ersten Saisonsieg an.
---

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Meckenbeuren
TSV MeckenbeurenMeckenbeuren
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb. II
15:00live

Der TSV Meckenbeuren startete mit einem 1:1 gegen TSG Ailingen in die Saison, der FV Ravensburg II ebenfalls mit 1:1 gegen VfL Brochenzell. Beide Teams treffen nun aufeinander und versuchen den ersten Dreier zu landen.
---

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
VfL Brochenzell
VfL BrochenzellBrochenzell
SV Weingarten
SV WeingartenWeingarten
15:00live

Der VfL Brochenzell spielte 1:1 beim FV Ravensburg II, während der SV Weingarten mit 1:4 gegen SV Baindt verlor. Brochenzell will nun die ersten Heimpunkte einfahren, Weingarten möchte die klare Auftaktniederlage vergessen machen.
---

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SV Baindt
SV BaindtSV Baindt
TSV Eschach
TSV EschachTSV Eschach
15:00

Der SV Baindt legte mit einem überzeugenden 4:1-Sieg gegen SV Weingarten einen Traumstart hin, der TSV Eschach beeindruckte beim 4:0 gegen FC Dostluk Friedrichshafen. Beide Mannschaften wollen ihre starke Offensivleistung aus der Vorwoche bestätigen.
---

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SV Aichstetten
SV AichstettenAichstetten
FV Bad Waldsee
FV Bad WaldseeBad Waldsee
15:00live

Im Dull der Aufsteiger stehen sich der SV Aichstetten und der FV Bad Waldsee gegenüber. Aichstetten hatte am ersten Spieltag spielerfrei, für den FV gab es hingegen eine 1:2-Niederlage gegen den SV Oberzell. Beide Teams wollen die ersten Punkte einfahren.


Aufrufe: 015.8.2025, 08:00 Uhr
Matthias KloosAutor