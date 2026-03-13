Derby in Kissingen: »Wollen ersten Dreier nach der Winterpause«

Im Sportpark Bad Kissingen steigt ein emotionales Nachbarschaftsduell der Landesliga Nordwest: Der FC 06 Bad Kissingen empfängt den Tabellenzweiten TSV Großbardorf. Während die Gastgeber im Mittelfeld der Tabelle stehen, wollen die Grabfelder nach der Niederlage im Spitzenspiel schnell zurück in die Erfolgsspur finden.
Mit dem TSV Großbardorf kommt am 25. Spieltag der Landesliga Nordwest ein echtes Schwergewicht in den Bad Kissinger Sportpark. Die Gäste aus dem Grabfeld rangieren mit 50 Punkten auf Rang zwei und liegen nach dem letzten Spieltag nun einen Zähler hinter Tabellenführer DJK Don Bosco Bamberg. Für den FC 06 Bad Kissingen, der aktuell mit 28 Punkten im Tabellenmittelfeld steht, bietet sich im Derby die Chance, gegen einen Topgegner ein Ausrufezeichen zu setzen.
Im Hinspiel hatten die Grabfelder klar die Oberhand. Großbardorf gewann vor 700 Zuschauern mit 4:2. Zwar brachte Tim Weimann die Gäste früh in Führung (4.), doch anschließend drehte der TSV die Partie innerhalb weniger Minuten. Jannik Göller traf doppelt (6., 16.), Joe Etzel erzielte das zwischenzeitliche 2:1 (9.). Nach der Pause legte Göller mit seinem dritten Treffer nach (63.), ehe Cedric Bäßler in der Schlussphase noch verkürzte (84.).
Auch vor dem Rückspiel richtet sich der Blick der Bad Kissinger vor allem auf Großbardorfs Offensivspieler. Der Kissinger Chefcoach weiß, wo die größte Gefahr liegt: „Wichtig wird sein, dass wir Jannik Göller aus dem Spiel nehmen. Über ihn läuft sehr viel. Er setzt die Flügelspieler wie Nathan Wirth, Mika Manninger oder Lorenz Seuffert immer wieder in Szene.“
Die Gastgeber gehen mit gemischten Gefühlen in das Derby. Zuletzt setzte es eine 1:4-Niederlage beim TSV Abtswind. Dabei sah Herterich zunächst durchaus positive Ansätze. „Die ersten 30 Minuten waren gut. Wir hatten ein Großchancenplus von etwa vier zu zwei. Eigentlich müssen wir da schon mit ein oder zwei Toren führen.“
Doch individuelle Fehler kurz vor der Pause brachten die Wende. „Da gehen wir mit 1:3 in die Kabine, zusätzlich mussten wir verletzungsbedingt wechseln. In der zweiten Halbzeit hat Abtswind das dann souverän verwaltet“, erklärte der Trainer. Insgesamt sei das Ergebnis jedoch verdient gewesen: „Unterm Strich müssen wir festhalten, dass es eine verdiente Niederlage war.“
Auch personell bleibt die Situation beim Aufsteiger angespannt. „Personell müssen wir am Wochenende ein bisschen puzzeln, aber wir werden bereit sein, um das Derby im Sportpark zu bestreiten“, so Herterich. Sicher fehlen weiterhin Alex Brakk und Luis Hüfner.
Während Bad Kissingen eine Reaktion zeigen möchte, reist Großbardorf mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch an. Das 0:3 im Spitzenspiel gegen Bamberg war für Trainer Robin Keiner ein harter Rückschlag. „Das Spiel gegen Bamberg, das war ein Schlag in die Magengrube. Das ist Fakt“, sagt der Coach offen.
Vor allem die Anfangsphase kostete die Grabfelder die Partie. „Da haben wir die erste halbe Stunde einfach komplett verschlafen und haben in der halben Stunde das Spiel so weggeschenkt, dass wir es dann auch eben nicht mehr wieder korrigiert gekriegt haben.“
Trotz der Niederlage bleibt die Ausgangsposition für Großbardorf weiterhin vielversprechend. „Am Ende ist es aber auch so, dass wir aktuell Zweiter sind. Ein Punkt hinter dem Tabellenersten. Also es ist jetzt grundsätzlich nicht alles schlecht“, ordnet Keiner ein.
Entsprechend klar ist auch die Zielsetzung für das Derby in Bad Kissingen. „Wir werden ganz klar auf Sieg spielen, das ist egal, wo wir agieren. Wir wollen die drei Punkte mitnehmen, wollen unseren ersten Dreier nach der Winterpause einfahren.“
Gerade das Derby verleiht der Partie zusätzliche Brisanz. „In so einem Derby ist das immer nochmal ein besonderer Reiz“, betont Keiner.
Damit ist alles angerichtet für ein intensives Nachbarschaftsduell im Sportpark: Bad Kissingen will vor heimischer Kulisse dagegenhalten – Großbardorf dagegen unbedingt den ersten Sieg nach der Winterpause einfahren und den Druck auf Tabellenführer Bamberg hochhalten.