Derby in Kissingen: »Wollen ersten Dreier nach der Winterpause« Derby im Sportpark: Bad Kissingen empfängt Titelanwärter Großbardorf +++ Gastgeber wollen Reaktion zeigen +++ Grabfelder suchen ersten Sieg nach der Winterpause von Marco Baumgartner · Heute, 11:43 Uhr · 0 Leser

Es wird wieder zur Sache gehen: Im Derby gegen den TSV Großbadorf werden sich Lukas Halbig (re.) und seine Mitspieler ordentlich strecken müssen, um etwas zählbares gegen den Nachbarn zu holen. – Foto: Heiko Becker

Im Sportpark Bad Kissingen steigt ein emotionales Nachbarschaftsduell der Landesliga Nordwest: Der FC 06 Bad Kissingen empfängt den Tabellenzweiten TSV Großbardorf. Während die Gastgeber im Mittelfeld der Tabelle stehen, wollen die Grabfelder nach der Niederlage im Spitzenspiel schnell zurück in die Erfolgsspur finden.

Mit dem TSV Großbardorf kommt am 25. Spieltag der Landesliga Nordwest ein echtes Schwergewicht in den Bad Kissinger Sportpark. Die Gäste aus dem Grabfeld rangieren mit 50 Punkten auf Rang zwei und liegen nach dem letzten Spieltag nun einen Zähler hinter Tabellenführer DJK Don Bosco Bamberg. Für den FC 06 Bad Kissingen, der aktuell mit 28 Punkten im Tabellenmittelfeld steht, bietet sich im Derby die Chance, gegen einen Topgegner ein Ausrufezeichen zu setzen. Im Hinspiel hatten die Grabfelder klar die Oberhand. Großbardorf gewann vor 700 Zuschauern mit 4:2. Zwar brachte Tim Weimann die Gäste früh in Führung (4.), doch anschließend drehte der TSV die Partie innerhalb weniger Minuten. Jannik Göller traf doppelt (6., 16.), Joe Etzel erzielte das zwischenzeitliche 2:1 (9.). Nach der Pause legte Göller mit seinem dritten Treffer nach (63.), ehe Cedric Bäßler in der Schlussphase noch verkürzte (84.).

Auch vor dem Rückspiel richtet sich der Blick der Bad Kissinger vor allem auf Großbardorfs Offensivspieler. Der Kissinger Chefcoach weiß, wo die größte Gefahr liegt: „Wichtig wird sein, dass wir Jannik Göller aus dem Spiel nehmen. Über ihn läuft sehr viel. Er setzt die Flügelspieler wie Nathan Wirth, Mika Manninger oder Lorenz Seuffert immer wieder in Szene.“ Die Gastgeber gehen mit gemischten Gefühlen in das Derby. Zuletzt setzte es eine 1:4-Niederlage beim TSV Abtswind. Dabei sah Herterich zunächst durchaus positive Ansätze. „Die ersten 30 Minuten waren gut. Wir hatten ein Großchancenplus von etwa vier zu zwei. Eigentlich müssen wir da schon mit ein oder zwei Toren führen.“