Derby in Ippensen kippt spät: HSC-Reserve unterliegt 1:2

– Foto: Claus Miesner

Bei besten Witterungsbedingen – ein paar Wolken am Himmel, die immer mal wieder für eine angenehme Pause von der knallenden Sonne und ihrem grellen Licht sorgen und ein leichter Wind – fand am zweiten Spieltag der Bezirksliga Lüneburg drei das Derby SV Ippensen/Wohnste gegen Heeslinger SC II auf dem Ippenser Fußballplatz vor zahlreichen Fans beider Teams statt.

Von der ersten Spielminute an zeigten beide Mannschaften starken Willen. Obwohl auf beiden Seiten druckvoll agiert wurde, blieben Torchancen auf beiden Seiten aus. „Die erste Halbzeit war recht ausgeglichen und ohne große Höhepunkte. Man hat den gegenseitigen Respekt beider Mannschaften voreinander gemerkt“, resümiert SV-Trainer Sören Haß nach dem Heimspiel.





Trotz intensiver Zweikämpfe und obwohl die Gäste zunächst immer einen Schritt schneller am Ball waren und die Kontrolle über das Spielgeschehen übernahmen, konnten sie sich nicht mit einem Treffer belohnen. Stattdessen waren es die Ippenser, die es schafften die Führung zu erzielen. In der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte lief sich Luca Klein frei, ergatterte den bereits mehrfach abgefälschten Ball und versenkt ihn im gegnerischen Netz, was sowohl das Publikum als auch seine Teamkollegen mit großem Beifall bejubelten.

Heeslinger Nico Beyer erzielt den Ausgleich



Entsprechend selbstbewusst traten die Platzherren zur zweiten Halbzeit wieder auf dem eigen Rasen an. Die Gäste aus Heeslingen wirkten dagegen zunächst desorientiert, fingen sich dann jedoch wieder und erhöhten den Druck aufs Ippenser Tor. Während es dem Ippenser Torwart Arne Hausschild erst gelang einen gefährlichen Torschuss der Gäste mit einer starken Parade zu entschärfen, war es kurz darauf Nico Beyer, der mit einem gezielten Schuss den Ausgleichstreffer erzielte.

Die Gastgeber verloren jedoch nicht die Nerven, sondern blieben fokussiert und erhöhten ihrerseits noch einmal den Druck. Die Spannung stieg auf dem Feld merklich. Die Zweikämpfe wurden in der ohnehin körperlichen Partie offensiver. Den entscheidenden Treffer erzielte Heeslinger Christo Stergioulas, jedoch zum Nachteil seines Teams und zur großen Freude der Heimteams und dessen Fans.

Heeslingen tritt enttäuscht die Heimreise an



„Nach einem Ballverlust in unserem Spielaufbau, der uns niemals hätte passieren dürfen, unterläuft uns dann auch noch ein Eigentor nach einer Hereingabe, die wir ins eigene Tor abfälschen“, kommentiert der enttäuschte Heeslinger Trainer Robin Cordes, der ein Unentschieden am Ende des Spiels für leistungsgerechter gefunden hätte. „Es ist sehr unglücklich für uns gelaufen und es tut extrem weh“, so Cordes weiter.



„Ein großes Lob geht an die Jungs für ihre Defensivleistung. Bis auf das Gegentor haben wir im Prinzip nichts zugelassen, weil jeder sich überragend in den Dienst der Mannschaft gestellt hat.“Sören Haß, Trainer SV Ippensen/Wohnste

Umso größer ist die Zufriedenheit über den Spielverlauf bei der Heimmannschaft. „Insgesamt sind wir aber über die 90 Minuten gesehen der verdiente Sieger. Das Eigentor in der Nachspielzeit war natürlich Glück für uns, aber wir waren insgesamt griffiger und hatten auch die besseren Chancen. Ein großes Lob geht an die Jungs für ihre Defensivleistung. Bis auf das Gegentor haben wir im Prinzip nichts zugelassen, weil jeder sich überragend in den Dienst der Mannschaft gestellt hat“, lobt der Ippenser Trainer Sören Haß.











