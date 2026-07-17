Derby in Hutthurm - Osterhofen feiert BZL-Comeback - SVB mit Neuzugang

Derby-Time in Hutthurm! – Foto: Robert Geisler

Mit drei Freitag-Paarungen geht die Bezirksliga Ost in die neue Saison. Bei der in dieser Woche unter den Trainern durchgeführten FuPa-Meisterumfrage wurden die SpVgg Ruhmannsfelden und die SpVgg GW Deggendorf sehr hoch gehandelt . Die Lerchenfeldkicker müssen zum Start beim SV Schalding-Heining 2 ran, während die Donaustädter die blutjunge Truppe des TSV Waldkirchen zu Gast haben. Zudem kommt es heute Abend zum Nachbarduell zwischen dem SV Hutthurm und dem TSV-DJK Oberdiendorf. Am Samstag steht vor allem die Begegnung zwischen "Rückkehrer" SpVgg Osterhofen und dem SV Garham ganz besonders im Fokus.





Manuel Mörtlbauer (Spielertrainer SV Schalding-Heining): "Wir dürfen mit Ruhmannsfelden gleich den Meisterkandidat Nummer eins bei uns begrüßen. Die Mannschaft agiert sehr kompakt, weiß worauf es ankommt und hat sehr viel individuelle Qualität in ihren Reihen. Wir werden gleich sehen, was uns diese Saison erwartet und können uns direkt mit dem besten Team der Liga messen Wir spielen aber zu Hause, können auch kicken und werden das auch zeigen."





Personalien: Dominik Götzer, Simon Würzinger, Philipp Schwarzkopf und Lukas Eller werden nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein.









Personalien: Alexander Kitzke und Marcel Steinbauer fehlen den Lerchenfeldkickern noch längere Zeit.









Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Eine kurze, aber intensive Vorbereitung ist vorbei und wir sind heiß auf den Start in Schalding. Unser sportliche Führung hat es uns mit der Zusammenarbeit einiger umliegender Vereine - bei denen ich mich ganz herzlich bedanken will - ermöglicht, das komplette Programm problemlos durchzuziehen. Unsere Ergebnisse waren sehr durchwachsen, aber das ist nicht das Hauptkriterium gewesen. Die Mannschaft war extrem fleißig und wir können eine fitte Mannschaft aufbieten. Beim Start wollen wir es diese Saison in Schalding besser machen als im Vorjahr, wo wir das Spiel verdient abgeben mussten. Das wird sicherlich eine sehr schwere Aufgabe, der wir uns aber stellen."Personalien: Alexander Kitzke und Marcel Steinbauer fehlen den Lerchenfeldkickern noch längere Zeit.





Julian Liebenow (Spielertrainer SV Hutthurm): "Wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht. Auch wenn die Vorbereitung aus Ergebnissicht nicht positiv verlief, wollen wir diese nicht überbewerten. Am Freitag müssen wir im Derby von Beginn an voll da sein. Ich erwarte einen spannenden Auftakt und hoffe, dass zahlreiche Zuschauer anwesend sein werden."



Personalien: Es gibt keine fixen Ausfälle, aber auch noch die eine oder andere Unklarheit. Unter anderem ist es noch ungewiss, ob Coach Liebenow einsatzfähig ist.





Anton Autengruber (Trainer TSV-DJK Oberdiendorf): "Mit einem Derby an einem Freitagabend zu starten, ist eine tolle Sache. Die neuformierte Hutthurmer Mannschaft ist schwer einzuschätzen. Wir freuen uns, dass es losgeht und wollen drei Punkte holen."



Personalien: Nur die Dauerpatienten Andreas Eder, Alessandro Maier und Marco Unfried gehören nicht zum Aufgebot.



Julian Liebenow (Spielertrainer SV Hutthurm): "Wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht. Auch wenn die Vorbereitung aus Ergebnissicht nicht positiv verlief, wollen wir diese nicht überbewerten. Am Freitag müssen wir im Derby von Beginn an voll da sein. Ich erwarte einen spannenden Auftakt und hoffe, dass zahlreiche Zuschauer anwesend sein werden."Personalien: Es gibt keine fixen Ausfälle, aber auch noch die eine oder andere Unklarheit. Unter anderem ist es noch ungewiss, ob Coach Liebenow einsatzfähig ist.Anton Autengruber (Trainer TSV-DJK Oberdiendorf): "Mit einem Derby an einem Freitagabend zu starten, ist eine tolle Sache. Die neuformierte Hutthurmer Mannschaft ist schwer einzuschätzen. Wir freuen uns, dass es losgeht und wollen drei Punkte holen."Personalien: Nur die Dauerpatienten Andreas Eder, Alessandro Maier und Marco Unfried gehören nicht zum Aufgebot.

Heute, 19:00 Uhr SpVgg GW Deggendorf Deggendorf TSV Waldkirchen Waldkirchen 19:00 live PUSH





Andreas Schäfer (Sportkoordinator SpVgg GW Deggendorf): "Nach einer durchwachsenen Vorbereitung bekommen wir es mit Waldkirchen gleich mit einem sehr unangenehmen Gegner zu tun, der kampfstark ist und nach vorne viel Tempo hat. Wir stellen uns auf eine sehr schwere und enge Partie ein, die wir daheim aber siegreich gestalten wollen."



Personalien: Neben den Dauerpatienten müssen auch Neuzugang Tobias Eckl und Roman Artemuk passen.







Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen): "Saisonstart am Freitagabend bei einem der Meisterfavoriten - besser geht’s fast nicht. Es wird gleich ein Gradmesser bei einer guten Mannschaft, die auf jeder Position richtig stark besetzt ist. Wir müssen alles auf dem Platz lassen, um etwas aus Deggendorf mitnehmen zu können. Allerdings haben wir gut trainiert, haben richtig Lust und freuen uns auf den Auftakt."



Personalien: Lediglich Neuzugang Florian Kaltenecker kann nicht auflaufen.





Andreas Schäfer (Sportkoordinator SpVgg GW Deggendorf): "Nach einer durchwachsenen Vorbereitung bekommen wir es mit Waldkirchen gleich mit einem sehr unangenehmen Gegner zu tun, der kampfstark ist und nach vorne viel Tempo hat. Wir stellen uns auf eine sehr schwere und enge Partie ein, die wir daheim aber siegreich gestalten wollen."Personalien: Neben den Dauerpatienten müssen auch Neuzugang Tobias Eckl und Roman Artemuk passen.Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen): "Saisonstart am Freitagabend bei einem der Meisterfavoriten - besser geht’s fast nicht. Es wird gleich ein Gradmesser bei einer guten Mannschaft, die auf jeder Position richtig stark besetzt ist. Wir müssen alles auf dem Platz lassen, um etwas aus Deggendorf mitnehmen zu können. Allerdings haben wir gut trainiert, haben richtig Lust und freuen uns auf den Auftakt."Personalien: Lediglich Neuzugang Florian Kaltenecker kann nicht auflaufen.





Jonas Stefan (Sportlicher Leiter FC Obernzell-Erlau): "Wir freuen uns auf den Bezirksligastart bei uns in Obernzell. Entscheidend wird sein, dass wir von Beginn an Punkte einfahren, um aus dem Tabellenkeller raus zu bleiben. Daher wollen wir mit einem Heimdreier gegen einen für uns noch unbekannten Gegner starten. Ich gehe von einem engen Spiel aus, bei welchem der Siegeswille am Schluss entscheiden wird."



Personalien: Nicht auflaufen können Hannes Rauscher, Jonas Wandl, Benedikt Kleinert und Jakob Schäfer.





Michael Breu (Sportlicher Leiter SpVgg Plattling): "Zum Saisonauftakt wartet mit Obernzell direkt eine spannende Aufgabe auf uns. Der erste Spieltag ist immer besonders – nach der Vorbereitung weiß keine Mannschaft so genau, wo sie wirklich steht. Die Vorfreude ist groß und jeder will mit einem Erfolgserlebnis in die Saison starten. Wenn wir zum Auftakt etwas Zählbares mitnehmen wollen, müssen wir bereit sein, mehr zu investieren als unser Gegner – in den Zweikämpfen, in der Laufbereitschaft und als Mannschaft. Nur dann können wir uns die Grundlage für einen erfolgreichen Saisonstart erarbeiten."



Personalien: Die Isarstädter sind gehörig angezwickt, denn Samuel Gwinner, Marcel Berger, Luis Grill, Denis Chirinciuc, Dominik Dedaj, Lukas Steininger, Manuel Marjanovic und Maximilian Brandl stehen aus den verschiedensten Gründen nicht zur Verfügung.









Beim FC Künzing verabschiedeten sich gestandene Akteure - dennoch wollen die Römer eine sorgenfreie Saison spielen – Foto: Harry Rindler







Morgen, 14:00 Uhr FC Salzweg Salzweg FC Künzing Künzing 14:00 PUSH





Julian Blöchl (Trainer FC Salzweg): "Unsere Vorbereitungsphase verlief aufgrund von Verletzungsproblemen und Testspielabsagen nicht optimal. Dennoch haben wir das Beste daraus gemacht und sowohl inhaltlich wie auch körperlich gut gearbeitet. Wir freuen uns jetzt einfach nur, dass es losgeht und empfangen mit Künzing gleich eine der besten Bezirksliga-Mannschaften der letzten Jahre. Wir wollen und müssen von Beginn an punkten, um das Ziel Klassenerhalt zu erreichen."



Personalien: Nicht an Bord sind Routinier Severin Muthmann, Niklas Mautner und Alexander Dersch.





Daniel Seidl (Trainer FC Künzing): "Mit Salzweg erwartet uns gleich zum Auftakt ein ambitionierter Aufsteiger. Wir stellen uns - bei einem Gegner, der durchaus eine hohe individuelle Qualität hat - auf eine schwierige Aufgabe ein. Nichtsdestotrotz haben wir eine ordentliche Vorbereitung gespielt und den Anspruch an uns, die Heimreise nicht mit leeren Händen antreten zu müssen.



Personalien: Tim Sporrer, Jonas Rathgeber und Lukas Zettlmeier sind keine Optionen.





Morgen, 18:00 Uhr SpVgg Osterhofen Osterhofen SV Garham Garham 18:00 live PUSH





Marco Dellnitz (Trainer SpVgg Osterhofen): "Gleich zu Beginn wartet mit dem SV Garham ein echter Prüfstein auf uns. Unser Gegner hat sich gut verstärkt und mit Zankl einen extrem gefährlichen Torjäger. Wir selber sind gut vorbereitet, wollen eine sorgenfreie Runde spielen und uns weiterentwickeln."



Personalien: Mit Routinier Matthias Lazar, Torjäger Edrisa Lubega, Adrianos Biller, Maximilian Schramm, Samuel Denkmayr und Co-Spielertrainer Sebastian Benesch fehlen dem Kreisliga-Meister ein halbes Dutzend Akteure.





Holger Stemplinger (Trainer SV Garham): "Nach einer kurzen und intensiven Vorbereitung freuen wir uns, dass es nun endlich losgeht. Dass es gleich nach Osterhofen geht, macht den Auftakt nicht unbedingt einfach. Uns erwartet eine kompakte Mannschaft, die defensiv sehr gut verteidigt und sehr gute Einzelspieler in ihren Reihen hat. Wir werden uns aber nicht verstecken und wollen auch versuchen, den Favoriten in diesem Spiel ein wenig zu ärgern."



Personalien: Niklas Zankl und Mario Grill sind nicht dabei.





Morgen, 17:00 Uhr TSV Grafenau Grafenau SV Bischofsmais Bischofsmais 17:00 live PUSH





Thomas Köglmeier (Spielertrainer TSV Grafenau): "Wir freuen uns, dass es endlich wieder um Punkte geht. Mit Bischofsmais erwartet uns ein Gegner, der in der Rückrunde gezeigt hat, wie viel Qualität er in seinen Reihen hat. Wir wollen die positive Stimmung aus der gelungenen Generalprobe gegen Bad Kötzting mitnehmen und mit einem erfolgreichen Auftakt in die neue Saison starten."



Personalien: Philipp Triebe, Sebastian Kölbl und Michael Friedl müssen passen.







Marco Eder (Spielertrainer SV Bischofsmais): "Die Sommervorbereitung lief sehr durchwachsen. Aufgrund von Verletzungen, Prüfungen und Urlaub konnten viele Stammkräfte nur wenig trainieren. Dementsprechend gestalteten sich auch die Testspielergebnisse. Nach Grafenau reisen wir deshalb am Samstag mit gemischten Gefühlen und sind auch aufgrund der Personalsituation klarer Außenseiter. Sehr erfreulich war noch der späte Transfer von Tomas Kotva, der die entstandenen Lücken in der Defensive schließen soll."



Personalien: Petr Prucha sind Matej Stefl privat verhindert. Tobias Heindl steht aktuell nicht zur Verfügung und Robin Zellner fällt noch längere Zeit aus.





Morgen, 14:00 Uhr TSV Karpfham Karpfham TSV Mauth Mauth 14:00 live PUSH





Christian Brückl (Spielertrainer TSV Karpfham): "Nach einer guten Vorbereitung freuen wir uns auf das erste Heimspiel in der Bezirksliga. Gegen einen unangenehmen Gegner aus Mauth erwarten wir eine umkämpfte Partie. Wir werden alles investieren, um mit einem guten Gefühl zu starten - idealerweise mit drei Punkten."



Personalien: Nico Drofa, Noah Winterstötter, Kevin Putta und Jonas Schmidlehner sind langzeitverletzt.





Uli Köberl (Sportlicher Leiter TSV Mauth): "Wir freuen uns auf das Duell mit dem TSV Karpfham, auf das unsere Mannschaft sehr gut vorbereitet ist. Der Aufsteiger hat sich sehr namhaft verstärkt und geht als Favorit in das Spiel."



Personalien: Mit Elias Bauer, Sascha Bauer, Michael Segl, Johannes Stockinger und David Zitzl muss Neu-Coach Christian Pauli bei seinem Einstand ohne fünf Spieler planen.