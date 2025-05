Derby in Hinterschmiding - Meister gegen Schlusslicht

Noch zwei Spieltage sind in der A-Klasse Freyung zu gehen. Nach der feststehenden Meisterschaft für den SV Haus im Wald ist nur noch das Duell um Platz zwei spannend. Der TSV Ringelai trifft am kommenden Spieltag auf den SV-DJK Karlsbach, der SSV Hinterschmiding empfängt den SC Herzogsreut zum Derby. Diese und alle weiteren Spiele des kommenden Wochenendes nun im Überblick:

Morgen, 17:00 Uhr SSV Hinterschmiding Hinterschmid SC Herzogsreut Herzogsreut 17:00 PUSH

Ein letztes Spiel für den SSV Hinterschmiding, bevor das Duell gegen den TSV Ringelai wartet. Gegner ist der Sportclub aus Herzogsreut, für den es um nicht mehr viel geht. Dem SSV im Kampf um den Relegationsplatz aber ein Bein zu stellen, sollte Motivation genug sein, auch wenn nicht vieles für den SC spricht. Die letzten vier Duelle gingen allesamt an den SSV, oft endeten die Spiele auch deutlich. Außerdem ist Hinterschmiding wieder in Torlaune. In den letzten zwei Spielen, die abgesagte Partie gegen die SG Haidmühle ausgenommen, erzielte der Tabellendritte zehn Tore und blieb dabei ohne Gegentreffer. Das Hinspiel endete mit einem 4:1-Sieg für den SSV Hinterschmiding. ---

Das Duell der Unterschiede liefern sich der SV Perlesreut II und der SV Haus im Wald. Während Haus im Wald am vergangenen Wochenende die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg feiern konnte, steht der SV Perlesreut II am Tabellenende. Gegen den DJK SV St. Oswald reichte es für Perlesreut zwar für einen Punktgewinn, trotzdem liegt die Mannschaft noch zwei Punkte hinter dem SV Röhrnbach. Der SV Haus i. W. darf jetzt noch zwei Ehrenrunden drehen und kann noch die Saisonsiege 20 und 21 einfahren. Das Hinspiel endete mit einem 6:0-Sieg für den SV Haus im Wald. ---

Morgen, 17:30 Uhr TSV Grafenau Grafenau II SV Röhrnbach Röhrnbach II 17:30 PUSH

Der SV Röhrnbach II könnte sich, da die SG Haidmühle spielfrei hat, Platz elf wieder zurückerobern. Mit einem Punktgewinn gegen den TSV Grafenau II würde man mit der SG wieder gleichziehen. Röhrnbach ereilte gegen Hinterschmiding das gleiche Schicksal wie dem TSV Grafenau vor zwei Wochen. Mit einer 5:0-Niederlage mussten die beiden Mannschaften am Ende den Platz verlassen. Der TSV Grafenau II verlor in der Zwischenzeit aber auch gegen die SG Haidmühle und reiht sich damit in der Formtabelle, knapp vor dem SV Röhrnbach, auf dem vorletzten Platz ein. Das Hinspiel endete mit einem 2:2-Unentschieden. ---

So., 11.05.2025, 14:00 Uhr SV Grainet Grainet II SV Kumreut Kumreut 14:00 PUSH

Für den SV Grainet II steht am kommenden Wochenende das letzte Spiel der Saison an. Die Bezirksliga-Reserve hat am 26. Spieltag spielfrei und ist somit nach dem Duell gegen den SV Kumreut mit der Saison durch. Nach den schwierigen Wochen, mit zwei Spielabsagen, geht es nun darum, sich gut aus der Saison zu verabschieden. Der SV Kumreut war lange Teil der Spitzengruppe, konnte sich aber nach den vergangenen Wochen nicht in den Top-Fünf festsetzten. Knapp einen Monat liegt der letzte Sieg zurück, gegen den SC Herzogsreut siegte Kumreut das letzte Mal. Das Hinspiel endete mit einem 1:1-Unentschieden. ---