Derby in Hinterschmiding – Freyung zu Gast bei der SG Fürsteneck/Prag

In der A-Klasse Freyung steht der 7. Spieltag an, und er hält für viele Mannschaften richtungsweisende Duelle bereit. Ganz vorne will Tabellenführer Ringelai seine weiße Weste im Derby gegen den SV Röhrnbach II verteidigen. Im Keller kämpft die SG Bischofsreut/Haidmühle weiter um den ersten Sieg, während die DJK Böhmzwiesel in Perlesreut endlich punkten will. Außerdem findet am Sonntag das Derby zwischen dem SSV Hinterschmiding und dem SV Grainet II statt. Diese und alle weiteren Partien des kommenden Spieltags nun im Überblick:

Die SG Bischofsreut/Haidmühle wartet noch immer auf den ersten Sieg, kämpft aber unermüdlich. Zu viele Gegentore und die fehlende Durchschlagskraft im Angriff machen es schwer. Nun kommt Waldkirchen II, das zuletzt einen späten Punkt gegen Karlsbach rettete. Der 8:1-Erfolg vor zwei Wochen zeigt, wozu die Gäste im Stande sind. Auch im direkten Vergleich hat Waldkirchen die besseren Erinnerungen – das letzte Testspiel im Juli ging knapp an den TSV. ---

Für beide Mannschaften war am vergangenen Wochenende Pause – nun gehen sie mit voller Kraft ins direkte Duell. Fürsteneck/Prag reist mit dem Rückenwind eines Kantersiegs gegen Böhmzwiesel an. Doch mit Freyung wartet ein Gegner, der zwar erst drei Spiele absolviert hat, aber schon 30 Treffer erzielte. Der Tabellenplatz trügt also, die Offensive des TV ist die stärkste der Liga. ---

Morgen, 14:30 Uhr SV Röhrnbach Röhrnbach II TSV Ringelai Ringelai 14:30 PUSH

Derbyzeit – und doch scheinen die Kräfteverhältnisse klar. Röhrnbach II konnte letzte Woche nicht antreten und bekommt es nun mit dem unangefochtenen Tabellenführer zu tun. Ringelai fertigte Böhmzwiesel zweistellig ab und ist haushoher Favorit. Für Röhrnbach könnten es zwei schwierige Wochen werden, der Spitzenreiter kommt mit voller Wucht. ---

Im Mittelfeldduell geht es um wichtige Punkte. Kumreut liegt mit sieben Zählern knapp hinter Karlsbach, mit einem Sieg könnte man vorbeiziehen. Karlsbach musste zuletzt spät den Ausgleich gegen Waldkirchen hinnehmen, hat sich davon hoffentlich aber schon gefangen. Die Bilanz aus der Vorsaison spricht für Karlsbach – damals gab es einen Sieg und ein Remis. Alles deutet auf ein enges Spiel auf Augenhöhe hin. ---

Morgen, 17:00 Uhr SV Perlesreut Perlesreut II DJK Böhmzwiesel Böhmzwiesel 17:00 PUSH