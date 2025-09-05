Derby in Hinterschmiding – Freyung zu Gast bei der SG Fürsteneck/Prag

In der A-Klasse Freyung steht der 7. Spieltag an, und er hält für viele Mannschaften richtungsweisende Duelle bereit. Ganz vorne will Tabellenführer Ringelai seine weiße Weste im Derby gegen den SV Röhrnbach II verteidigen. Im Keller kämpft die SG Bischofsreut/Haidmühle weiter um den ersten Sieg, während die DJK Böhmzwiesel in Perlesreut endlich punkten will. Außerdem findet am Sonntag das Derby zwischen dem SSV Hinterschmiding und dem SV Grainet II statt. Diese und alle weiteren Partien des kommenden Spieltags nun im Überblick:
Die SG Bischofsreut/Haidmühle wartet noch immer auf den ersten Sieg, kämpft aber unermüdlich. Zu viele Gegentore und die fehlende Durchschlagskraft im Angriff machen es schwer. Nun kommt Waldkirchen II, das zuletzt einen späten Punkt gegen Karlsbach rettete. Der 8:1-Erfolg vor zwei Wochen zeigt, wozu die Gäste im Stande sind. Auch im direkten Vergleich hat Waldkirchen die besseren Erinnerungen – das letzte Testspiel im Juli ging knapp an den TSV.
---
Für beide Mannschaften war am vergangenen Wochenende Pause – nun gehen sie mit voller Kraft ins direkte Duell. Fürsteneck/Prag reist mit dem Rückenwind eines Kantersiegs gegen Böhmzwiesel an. Doch mit Freyung wartet ein Gegner, der zwar erst drei Spiele absolviert hat, aber schon 30 Treffer erzielte. Der Tabellenplatz trügt also, die Offensive des TV ist die stärkste der Liga.
---
Derbyzeit – und doch scheinen die Kräfteverhältnisse klar. Röhrnbach II konnte letzte Woche nicht antreten und bekommt es nun mit dem unangefochtenen Tabellenführer zu tun. Ringelai fertigte Böhmzwiesel zweistellig ab und ist haushoher Favorit. Für Röhrnbach könnten es zwei schwierige Wochen werden, der Spitzenreiter kommt mit voller Wucht.
---
Im Mittelfeldduell geht es um wichtige Punkte. Kumreut liegt mit sieben Zählern knapp hinter Karlsbach, mit einem Sieg könnte man vorbeiziehen. Karlsbach musste zuletzt spät den Ausgleich gegen Waldkirchen hinnehmen, hat sich davon hoffentlich aber schon gefangen. Die Bilanz aus der Vorsaison spricht für Karlsbach – damals gab es einen Sieg und ein Remis. Alles deutet auf ein enges Spiel auf Augenhöhe hin.
---
Der Bann ist gebrochen: Perlesreut II feierte gegen Grainet II den ersten Sieg der Saison. Mit diesem Schwung soll nun ein kleiner Lauf gestartet werden. Böhmzwiesel bleibt das Sorgenkind der Liga – noch ohne Punkt, aber immerhin mit dem ersten Treffer der Saison. Gegen Perlesreut sind die Chancen auf etwas Zählbares größer als gegen die Topteams, doch die Gastgeber wollen das Momentum unbedingt nutzen.
---
Der Spieltag endet mit einem Derby, das für beide Teams von hoher Bedeutung ist. Hinterschmiding liegt einen Punkt vor Grainet II und tankte gegen Bischofsreut/Haidmühle Selbstbewusstsein. Grainet II dagegen musste zuletzt zwei Niederlagen in Serie hinnehmen, darunter die Pleite gegen Perlesreut II. Die jüngsten Duelle zwischen den beiden Teams versprachen Spektakel: 28 Tore in vier Spielen – im Schnitt sieben pro Partie. Fallen auch diesmal so viele Tore?
---
Spielfrei am 7. Spieltag hat der SC Herzogsreut.