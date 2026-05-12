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Derby in Heimenkirch, Mietingen empfängt Riedlingen
Landesliga, Staffel 4: Die Übersicht der Nachholspiele
Der SV Mietingen empfängt den TSV Riedlingen zu einem Duell zweier Mannschaften, die beide nach Siegen mit Rückenwind anreisen. Parallel bekommt es der TSV Heimenkirch nach dem wilden 4:3 gegen den FC Srbija Ulm im Derby mit dem FC Wangen zu tun, der seinerseits durch das 2:0 gegen den FC Blaubeuren Selbstvertrauen gesammelt hat.
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Der SV Mietingen geht mit 43 Punkten als Tabellen-Siebter in dieses Nachholspiel des 17. Spieltags und hat sich mit dem 3:1 gegen den TSV 1889 Buch in eine starke Position gebracht. Der TSV Riedlingen steht mit 38 Punkten auf Rang zwölf, kommt aber ebenfalls mit einem Erfolgserlebnis, nachdem zuletzt der FV Biberach mit 3:1 bezwungen wurde. Für Mietingen wäre ein Heimsieg die Chance, sich noch fester in der oberen Tabellenhälfte zu verankern, während Riedlingen mit einem Auswärtserfolg deutlich näher heranrücken könnte.
Der TSV Heimenkirch hat sich zuletzt bemerkenswert stabilisiert, die Mannschaft ist seit vier Spielen ungeschlagen und belegt mit 38 Punkten auf Platz elf. Zuletzt holte der TSV einen 4:3-Sieg gegen Srbija. Der FC Wangen steht mit 40 Punkten auf Rang neun und reist nach dem 2:0 gegen den FC Blaubeuren an. Heimenkirch könnte mit einem Derbysieg die Gäste in der Tabelle überholen, Wangen dagegen könnte in die vordere Tabellenhälfte vorrücken.