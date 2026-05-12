Derby in Heimenkirch, Mietingen empfängt Riedlingen Landesliga, Staffel 4: Die Übersicht der Nachholspiele von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Alexander Sättele

Der SV Mietingen empfängt den TSV Riedlingen zu einem Duell zweier Mannschaften, die beide nach Siegen mit Rückenwind anreisen. Parallel bekommt es der TSV Heimenkirch nach dem wilden 4:3 gegen den FC Srbija Ulm im Derby mit dem FC Wangen zu tun, der seinerseits durch das 2:0 gegen den FC Blaubeuren Selbstvertrauen gesammelt hat.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---





Morgen, 18:30 Uhr SV Mietingen Mietingen TSV Riedlingen Riedlingen 18:30 live PUSH

Der SV Mietingen geht mit 43 Punkten als Tabellen-Siebter in dieses Nachholspiel des 17. Spieltags und hat sich mit dem 3:1 gegen den TSV 1889 Buch in eine starke Position gebracht. Der TSV Riedlingen steht mit 38 Punkten auf Rang zwölf, kommt aber ebenfalls mit einem Erfolgserlebnis, nachdem zuletzt der FV Biberach mit 3:1 bezwungen wurde. Für Mietingen wäre ein Heimsieg die Chance, sich noch fester in der oberen Tabellenhälfte zu verankern, während Riedlingen mit einem Auswärtserfolg deutlich näher heranrücken könnte.