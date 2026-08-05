Derby in Hannover, VfB Oldenburg fordert Drochtersen

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Fr., 07.08.2026, 18:30 Uhr Hannover 96 Hannover 96 II HSC Hannover HSC Hannover 18:30 live PUSH

Hannover 96 II geht als Tabellenführer in das Stadtduell. Die Mannschaft gewann zum Auftakt 3:0 beim Bremer SV und erzielte alle drei Treffer zwischen der 43. und 83. Minute. Ab der 63. Minute spielte Bremen nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl. Mit drei Punkten und 3:0 Toren besitzt Hannover 96 II gemeinsam mit Oldenburg den besten Start. Der HSC Hannover erlebte dagegen einen Auftakt voller Extreme. Beim 4:4 gegen BSV Kickers Emden verwandelte der HSC einen frühen Rückstand in eine 4:1-Führung, gab diesen Vorsprung aber noch aus der Hand. Der Ausgleich fiel in der dritten Minute der Nachspielzeit. Mit einem Punkt und 4:4 Toren steht der HSC auf Rang sieben. Im Hannover-Duell trifft damit defensive Stabilität auf eine Mannschaft, die bereits alle Höhen und Tiefen durchlaufen hat.

Der VfB Oldenburg empfängt SV Drochtersen/Assel zum ersten frühen Spitzenspiel der Saison. Oldenburg gewann bei SV Werder Bremen II mit 3:0. Nach einer torlosen ersten Hälfte traf der VfB dreimal, der letzte Treffer fiel per Foulelfmeter. Drei Punkte und 3:0 Tore bedeuten aufgrund der Tabellenordnung Rang zwei. Auch Drochtersen begann mit einem Sieg, musste dafür aber einen Rückstand überwinden. Gegen den 1. FC Phönix Lübeck lag die Mannschaft zur Pause 0:1 zurück, drehte die Begegnung jedoch mit zwei Treffern innerhalb von acht Minuten zum 2:1. Drochtersen steht mit drei Punkten und 2:1 Toren auf Rang fünf. Nun treffen zwei Gewinner aufeinander, von denen mindestens einer erstmals Punkte abgeben wird.

Der BSV Kickers Emden nimmt eine ungewöhnliche Mischung aus Erleichterung und Warnung in sein erstes Heimspiel mit. Beim HSC Hannover geriet Emden nach früher Führung mit 1:4 in Rückstand, rettete aber noch ein 4:4. Drei Treffer ab der 70. Minute und der Ausgleich in der dritten Minute der Nachspielzeit verhinderten die Niederlage. Mit einem Punkt und 4:4 Toren liegt Emden auf Rang sechs. Für Hamburger SV II ist die Begegnung dagegen der erste Saisonauftritt. Die Mannschaft hat noch kein Spiel absolviert und wird mit null Punkten sowie 0:0 Toren auf Rang zwölf geführt. Während Emden bereits einen wilden Schlagabtausch hinter sich hat, beginnt für den HSV II die sportliche Standortbestimmung erst jetzt. Der unterschiedliche Rhythmus macht die Ausgangslage schwer berechenbar.

Sa., 08.08.2026, 14:00 Uhr SC Weiche Flensburg 08 Weiche FL 08 Eimsbütteler TV ETV Hamburg 14:00 live PUSH

Der SC Weiche Flensburg 08 startete mit einem 1:1 beim VfB Lübeck. Nach einem Rückstand gelang in der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte der Ausgleich. Ab der 60. Minute spielte Weiche nach einer Gelb-Roten Karte gegen Lübeck in Überzahl, konnte daraus aber keinen Sieg mehr entwickeln. Mit einem Punkt und 1:1 Toren steht Flensburg auf Rang elf. Der aufgestiegene Eimsbütteler TV bestreitet am zweiten Spieltag seine erste Partie der neuen Saison. Mit null Spielen, null Punkten und 0:0 Toren wird der ETV auf Rang 13 geführt. Für den Neuling beginnt damit auswärts der Eintritt in die Regionalliga. Weiche besitzt bereits Wettkampferfahrung, muss nach der langen Überzahl des Auftaktspiels aber zeigen, dass aus günstigen Situationen künftig mehr entstehen kann.

Sa., 08.08.2026, 15:00 Uhr SV Atlas Delmenhorst SV Atlas Del VfB Lübeck VfB Lübeck 15:00 live PUSH

Aufsteiger SV Atlas Delmenhorst hat seinen ersten Regionalliga-Punkt unter dramatischen Umständen gewonnen. Bei FC Eintracht Norderstedt lag Atlas zweimal zurück, glich aber jeweils aus. Das 2:2 fiel in der vierten Minute der Nachspielzeit durch einen Foulelfmeter. Mit einem Punkt und 2:2 Toren steht Delmenhorst auf Rang neun. Der VfB Lübeck begann ebenfalls mit einem Unentschieden. Gegen SC Weiche Flensburg 08 reichte eine Führung nicht zum Sieg, weil der Ausgleich noch vor der Pause fiel. Ab der 60. Minute spielte Lübeck nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl und verteidigte das 1:1. Rang zehn, ein Punkt und 1:1 Tore bilden die nahezu gleiche Ausgangslage. Beide Mannschaften können nun aus einem ordentlichen Beginn den ersten Sieg formen.

Der 1. FC Phönix Lübeck und der SSV Jeddeloh stehen nach dem ersten Spieltag noch ohne Punkt da. Phönix führte bei SV Drochtersen/Assel zur Pause mit 1:0, kassierte nach dem Seitenwechsel jedoch innerhalb von acht Minuten zwei Gegentreffer und verlor 1:2. Mit 1:2 Toren liegt die Mannschaft auf Rang 14. Jeddeloh unterlag dem FSV Schöningen zu Hause mit 0:2. Selbst eine Rote Karte gegen den Gegner in der 68. Minute brachte keine Wende, stattdessen fiel in der Schlussphase das zweite Gegentor. Der SSV steht mit null Punkten und 0:2 Toren auf Rang 16. Beide Mannschaften wollen verhindern, dass aus einer Auftaktniederlage ein Fehlstart wird. Gerade bei drei direkten Abstiegsplätzen wächst der Druck früh.

So., 09.08.2026, 14:00 Uhr SV Todesfelde Todesfelde SV Werder Bremen Werder II 14:00 PUSH

Aufsteiger SV Todesfelde lieferte beim 6:4 gegen FC St. Pauli II das Spektakel des ersten Spieltags. Todesfelde lag dreimal zurück, ging in der 69. Minute erstmals in Führung und kassierte noch einmal den Ausgleich. Zwei späte Treffer in der 88. Minute und der vierten Minute der Nachspielzeit entschieden die Begegnung. Mit drei Punkten und 6:4 Toren steht der Neuling auf Rang drei. SV Werder Bremen II erlebte dagegen einen ernüchternden Start. Gegen den VfB Oldenburg blieb die Mannschaft ohne Tor und verlor nach drei Gegentreffern in der zweiten Hälfte mit 0:3. Bremen II steht ohne Punkt auf Rang 17. Todesfelde kann seine Aufstiegseuphorie weitertragen, Werder muss nach dem klaren Auftaktverlust vor allem defensiv und offensiv eine Antwort finden.

Zwei Mannschaften mit null Punkten begegnen sich in Hamburg. FC St. Pauli II erzielte beim SV Todesfelde vier Tore, verlor die außergewöhnliche Partie aber mit 4:6. Die Hamburger führten dreimal, mussten nach einer Gelb-Roten Karte in der 64. Minute jedoch in Unterzahl weiterspielen und kassierten in der Schlussphase die entscheidenden Gegentreffer. Mit 4:6 Toren steht St. Pauli II auf Rang 15. Der Bremer SV verlor sein Auftaktspiel gegen Hannover 96 II mit 0:3. Nach dem ersten Gegentor kurz vor der Pause sah Bremen in der 63. Minute ebenfalls eine Gelb-Rote Karte. Danach fielen zwei weitere Treffer. Der Bremer SV ist mit 0:3 Toren Tabellenletzter. Für beide Teams geht es darum, einen ersten Abstand zu den drei direkten Abstiegsplätzen aufzubauen.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr FSV Schöningen Schöningen FC Eintracht Norderstedt Norderstedt 15:00 live PUSH