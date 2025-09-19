Derby in Haidlfing - SVH empfängt Großköllnbach

Am kommenden Sonntag empfängt der SV Haidlfing den SV Großköllnbach zum Derby. Beide Mannschaften konnten am vergangenen Wochenende als Sieger vom Platz gehen und konnten somit Selbstvertrauen für das anstehende Derby gewinnen. Die Gäste aus Großköllnbach starteten mit drei Niederlagen in Folge holprig in die Saison der Kreisklasse Dingolfing, aus den vergangenen fünf Spielen konnte man jedoch viermal die Partie für sich entscheiden und befindet sich damit im Tabellenmittelfeld.

Vergangenen Sonntag konnte der SV Haidlfing einen späten, aber nicht unverdienten Auswärtssieg bei der SG Pfaffenberg/Oberlindhart einfahren. Bereits früh in der Partie war klar, dass die SG ein schweres Kaliber werden würde, um auf ihrem heimischen Platz einen Dreier einzufahren. Das Spiel wurde von Beginn an von beiden Seiten sehr körperbetont geführt und so kam es zu einigen Fouls, die ingesamt 12 gelbe Karten für beide Mannschaften nach sich zog. Nachdem Forster kurz nach der Halbzeit die Gastgeber nach einem Eckball in Führung bringen konnte, hatte Haidlfing bereits zwei Minuten darauf die perfekte Antwort. Eric Ruder wurde von Patrick Schmid, der sich gegen zwei Heimakteure durchsetzen konnte, perfekt in Szene gesetzt und vollendete trocken durch die Beine des Keepers. Im Anschluss musste der SVH durch ein Foulspiel von Ruder 10 Minuten in Unterzahl bestreiten, doch diese konnte ohne gegnerische Chancen überstanden werden. Auch im weiteren Verlauf wurde die Partie robust geführt, dies hatte mehrere Unterbrechungen zur Folge. In der 6-minütigen Nachspielzeit war es Patrick Schmid, der mit einem sehenswerten, strammen Schuss die SVH-Anhängerschaft zum Jubeln brachte.