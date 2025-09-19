Derby in Haidlfing - SVH empfängt Großköllnbach

Am kommenden Sonntag empfängt der SV Haidlfing den SV Großköllnbach zum Derby. Beide Mannschaften konnten am vergangenen Wochenende als Sieger vom Platz gehen und konnten somit Selbstvertrauen für das anstehende Derby gewinnen. Die Gäste aus Großköllnbach starteten mit drei Niederlagen in Folge holprig in die Saison der Kreisklasse Dingolfing, aus den vergangenen fünf Spielen konnte man jedoch viermal die Partie für sich entscheiden und befindet sich damit im Tabellenmittelfeld.
Vergangenen Sonntag konnte der SV Haidlfing einen späten, aber nicht unverdienten Auswärtssieg bei der SG Pfaffenberg/Oberlindhart einfahren. Bereits früh in der Partie war klar, dass die SG ein schweres Kaliber werden würde, um auf ihrem heimischen Platz einen Dreier einzufahren. Das Spiel wurde von Beginn an von beiden Seiten sehr körperbetont geführt und so kam es zu einigen Fouls, die ingesamt 12 gelbe Karten für beide Mannschaften nach sich zog. Nachdem Forster kurz nach der Halbzeit die Gastgeber nach einem Eckball in Führung bringen konnte, hatte Haidlfing bereits zwei Minuten darauf die perfekte Antwort. Eric Ruder wurde von Patrick Schmid, der sich gegen zwei Heimakteure durchsetzen konnte, perfekt in Szene gesetzt und vollendete trocken durch die Beine des Keepers. Im Anschluss musste der SVH durch ein Foulspiel von Ruder 10 Minuten in Unterzahl bestreiten, doch diese konnte ohne gegnerische Chancen überstanden werden. Auch im weiteren Verlauf wurde die Partie robust geführt, dies hatte mehrere Unterbrechungen zur Folge. In der 6-minütigen Nachspielzeit war es Patrick Schmid, der mit einem sehenswerten, strammen Schuss die SVH-Anhängerschaft zum Jubeln brachte.
Die Gäste aus Großköllnbach stellen aktuell die beste Offensive der Liga mit 24 Einschüssen. Hervorzuheben ist hierbei der neue Spielertrainer Hugo Pradela und sein Sturmpartner Florian Müller, die gemeinsam die Hälfte aller Tore auf ihrem Konto haben. Letzte Woche wurde Hainsbach klar mit 3:0 besiegt.
Mit dem Sieg am vergangenen Wochenende stehen die Haidlfinger aktuell punktgleich mit dem Gemeindekontrahenten Wallersdorf auf Platz 3. Der Sieg in Pfaffenberg war nicht nur für das Punktekonto, sondern auch für das eigene Selbstvertrauen von Nöten, so wollte man nach der Niederlage im Heimspiel gegen Niederaichbach eine Reaktion zeigen. Dass auch an diesem Wochenende eine ähnliche Zweikampfführung an den Tag gelegt werden sollte, muss den SVH-Mannen bewusst sein, denn der SV Großköllnbach reist nach den letzten erfolgreichen Wochen mit einer breiten Brust nach Haidlfing.
Die SVH Reservemannschaft musste am vergangenen Wochenende erstmalig in dieser Saison Punkte lassen und kam nicht über ein 0:0 bei der Zweitvertretung der SG Pfaffenberg/Oberlindhart hinaus. In diesem sehr ausgeglichenen Reservespiel waren Torchancen auf beiden Seiten Mangelware, demnach ist die Punkteteilung gerecht. Zum kommenden Heimspiel gegen den SVG will das Team um Coach Max Reithmaier wieder in die Erfolgsspur zurück und die Tabellenführung weiter behaupten.