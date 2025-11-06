Derby in Gladenbach: sportlich heiß, menschlich herzlich

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Marburg-Biedenkopf. Derby-Zeit in der Fußball-Kreisoberliga Nord: In Gladenbach steht am Samstag das Nachbarschaftsduell zwischen dem GSC und der SG Silberg/Eisenhausen an, die klären, wer sich aktuell als Nummer 3 im Hinterland fühlen darf. Der FC Türk Gücü Breidenbach bis zur Winterpause nur noch Heimspiele, das erste von fünf am Sonntag gegen die SG Nordkreis, die nach einer kuriosen Unentschieden-Serie endlich wieder voll punkten will. Und der VfL Weidenhausen will nicht mehr bloß gut spielen, sondern endlich wieder Zähler einfahren. Doch ausgerechnet jetzt geht es zu einem Top-Team. Mit dem Abpfiff ihres 15. Spiel endet für Silberg/Eisenhausen, Türk Gücü und Weidenhausen zugleich die Hinrunde.