Ligavorschau
Mit dem Gladenbacher SC (links Sebastian Dittel) und der SG Silberg/Eisenhausen treffen zwei spielstarke Teams aufeinander. Und manchmal gibt's auch Kabinetstückchen zu sehen, wie hier vom Silberger Robin Bögel. © Jens Schmidt
Derby in Gladenbach: sportlich heiß, menschlich herzlich

Teaser KOL NORD: +++ Der GSC und die Gäste von der SG Silberg/Eisenhausen streiten darum, wer sich als Nummer 3 im Hinterland fühlen darf und freuen sich auf die dritte Halbzeit +++

Marburg-Biedenkopf. Derby-Zeit in der Fußball-Kreisoberliga Nord: In Gladenbach steht am Samstag das Nachbarschaftsduell zwischen dem GSC und der SG Silberg/Eisenhausen an, die klären, wer sich aktuell als Nummer 3 im Hinterland fühlen darf. Der FC Türk Gücü Breidenbach bis zur Winterpause nur noch Heimspiele, das erste von fünf am Sonntag gegen die SG Nordkreis, die nach einer kuriosen Unentschieden-Serie endlich wieder voll punkten will. Und der VfL Weidenhausen will nicht mehr bloß gut spielen, sondern endlich wieder Zähler einfahren. Doch ausgerechnet jetzt geht es zu einem Top-Team. Mit dem Abpfiff ihres 15. Spiel endet für Silberg/Eisenhausen, Türk Gücü und Weidenhausen zugleich die Hinrunde.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

