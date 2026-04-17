Derby in Fürth, Büttelborn und Alsbach im Kampf um die rote Laterne

Derbystimmung in Fürth. Der SV Fürth (grüne Trikots) empfängt den FC Fürth am Samstag zum Nachbarschaftsduell. Das Hinspiel konnte der FC Fürth mit 4:2 für sich entscheiden. – Foto: Justin Engel (Archiv)

Am Samstag kommt es zum Derby zwischen dem SV Fürth und dem FC Fürth. Das Hinspiel konnte der FC klar mit 4:2 für sich entscheiden.

Am Sonntag steigt Ligaprimus VfB Ginsheim gegen den TSV Altheim ins Geschehen ein. Trotz des komfortablen acht Punkte Vorsprungs vor Verfolger SV Dersim, will Ginsheim nach der 1:3-Niederlage gegen den VfR Fehlheim wieder in die Spur finden. Verfolger Dersim bekommt es mit dem SV Groß-Bieberau zu tun. Dersim möchte nach dem 1:1 gegen den FC Fürth am vergangenen Spieltag, dieses Mal einen möglichen Patzer von Ginsheim ausnutzen. Ihnen im Nacken sitzt die FSG Riedrode, der lediglich drei Punkte entfernt ist. Die FSG trifft im Heimspiel auf den SV Geinsheim, der nach der 1:3-Niederlage gegen Kellerkind SKV Büttelborn auf Wiedergutmachung aus ist. Die formstärkste Mannschaft der Liga, der TSV Auerbach, reist zum SV Münster. Der TSV hat seine letzten sieben Partien für sich entscheiden können, die letzte Niederlage kassierten sie am 7. Dezember. Der Gegner: der SV Münster. Ginsheim-Bezwinger VfR Fehlheim bekommt es im Heimspiel mit dem SC Viktoria Griesheim zu tun. Mut für Griesheim macht das Ergebnis aus der Hinrunde: Damals konnte man Fehlheim ein 1:1 abringen. Der FC Bensheim tritt gegen den TSV Seckmauern an. Mit einem Sieg könnte der TSV an Bensheim vorbeiziehen. Im Tabellenkeller bekommt es der FC Alsbach mit der SG Wald-Michelbach zu tun. SKV Büttelborn muss gegen TS Ober-Roden bestehen.