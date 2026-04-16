Derby in Dinklage, Garrel beim Tabellenletzten, Vechta gegen Brake

In der Landesliga Weser-Ems steht der 24. Spieltag vor der Tür und der hat es in sich. Mühlen muss beim TV DInklage im Derby bestehen und Garrel will in Voxtrup siegen. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..
TuS Esens konnte am vergangenen Spieltag mit einem 4:2 gegen BW Lohne II wichtige Punkte sammeln und will diesen Schwung mitnehmen. Der VfL Oldenburg hingegen kassierte zuletzt eine deutliche 0:4-Niederlage gegen SV Brake und steht nun unter Druck, wieder in die Spur zu finden.
BW Lohne II musste sich zuletzt in Esens mit 2:4 geschlagen geben und steckt weiter im unteren Tabellenmittelfeld fest. Mit dem FC Schüttorf 09 kommt ein Gegner, der nach der 0:2-Niederlage gegen Vorwärts Nordhorn ebenfalls eine Reaktion zeigen will, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren.
Vechta konnte mit dem 4:2-Erfolg in Melle ein Ausrufezeichen setzen und will nun nachlegen. SV Brake reist nach dem überraschend deutlichen 4:0 in Oldenburg mit viel Selbstvertrauen an, sodass ein offenes Duell zu erwarten ist.
Eintracht Nordhorn musste zuletzt eine 1:3-Niederlage in Firrel hinnehmen und will im Heimspiel zurückschlagen. Der SC Melle 03 unterlag Vechta mit 2:4 und steht ebenfalls unter Zugzwang, um den Anschluss ans gesicherte Mittelfeld nicht zu verlieren.
Für den VfR Voxtrup wird die Lage nach der deutlichen 0:6-Niederlage in Mühlen immer schwieriger. Mit BV Garrel kommt jedoch ein Spitzenteam, das nach dem 1:1 gegen Bevern weiter oben dranbleiben will und als klarer Favorit in die Partie geht.
Der TV Dinklage holte zuletzt ein 0:0 in Papenburg und möchte nun zuhause nachlegen. Mit Grün-Weiß Mühlen wartet jedoch ein Team in Topform, das nach dem 6:0 gegen Voxtrup mit viel Selbstvertrauen anreist und weiter Druck auf die Spitzengruppe ausüben will.