 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligavorschau

Derby in Dinklage, Garrel beim Tabellenletzten, Vechta gegen Brake

24. Spieltag

von NK · 16.04.2026, 22:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Detlev Drobeck

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Landesliga Weser-Ems
VfL Oldenb.
BW Papenburg
SC Melle 03
TV Dinklage

In der Landesliga Weser-Ems steht der 24. Spieltag vor der Tür und der hat es in sich. Mühlen muss beim TV DInklage im Derby bestehen und Garrel will in Voxtrup siegen. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Morgen, 14:00 Uhr
TuS Esens
TuS EsensTuS Esens
VfL Oldenburg
VfL OldenburgVfL Oldenb.
14:00

TuS Esens konnte am vergangenen Spieltag mit einem 4:2 gegen BW Lohne II wichtige Punkte sammeln und will diesen Schwung mitnehmen. Der VfL Oldenburg hingegen kassierte zuletzt eine deutliche 0:4-Niederlage gegen SV Brake und steht nun unter Druck, wieder in die Spur zu finden.

Morgen, 15:00 Uhr
BW Lohne
BW LohneBW Lohne II
FC Schüttorf 09
FC Schüttorf 09FC Schüttorf
15:00

BW Lohne II musste sich zuletzt in Esens mit 2:4 geschlagen geben und steckt weiter im unteren Tabellenmittelfeld fest. Mit dem FC Schüttorf 09 kommt ein Gegner, der nach der 0:2-Niederlage gegen Vorwärts Nordhorn ebenfalls eine Reaktion zeigen will, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren.

Morgen, 15:00 Uhr
SC SF Niedersachsen Vechta
SC SF Niedersachsen VechtaSFN Vechta
SV Brake
SV BrakeSV Brake
15:00

Vechta konnte mit dem 4:2-Erfolg in Melle ein Ausrufezeichen setzen und will nun nachlegen. SV Brake reist nach dem überraschend deutlichen 4:0 in Oldenburg mit viel Selbstvertrauen an, sodass ein offenes Duell zu erwarten ist.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Eintracht Nordhorn
SV Eintracht NordhornSVE Nordhorn
SC Melle 03
SC Melle 03SC Melle 03
15:00live

Eintracht Nordhorn musste zuletzt eine 1:3-Niederlage in Firrel hinnehmen und will im Heimspiel zurückschlagen. Der SC Melle 03 unterlag Vechta mit 2:4 und steht ebenfalls unter Zugzwang, um den Anschluss ans gesicherte Mittelfeld nicht zu verlieren.

Morgen, 15:00 Uhr
VfR Voxtrup
VfR VoxtrupVfR Voxtrup
BV Garrel
BV GarrelBV Garrel
15:00

Für den VfR Voxtrup wird die Lage nach der deutlichen 0:6-Niederlage in Mühlen immer schwieriger. Mit BV Garrel kommt jedoch ein Spitzenteam, das nach dem 1:1 gegen Bevern weiter oben dranbleiben will und als klarer Favorit in die Partie geht.

Morgen, 15:00 Uhr
TV Dinklage
TV DinklageTV Dinklage
SV Grün-Weiß Mühlen
SV Grün-Weiß MühlenGW Mühlen
15:00

Der TV Dinklage holte zuletzt ein 0:0 in Papenburg und möchte nun zuhause nachlegen. Mit Grün-Weiß Mühlen wartet jedoch ein Team in Topform, das nach dem 6:0 gegen Voxtrup mit viel Selbstvertrauen anreist und weiter Druck auf die Spitzengruppe ausüben will.