Derby in Dinklage, Eins gegen Zwei in Papenburg

Der 14. Spieltag steht vor der Tür. Das Spiel des Spieltags findet in Papenburg statt, wo sich entscheidet, wer in den Dezember als Nummer eins geht. Auch in Schüttorf findet ein Spitzenspiel statt. In Esens hingegen treffen zwei Kellerkinder aufeinander. Wir schauen auf die Partien..
Ein Duell zweier ambitionierter Teams: Oldenburg will nach dem 4:5-Torspektakel gegen Papenburg wieder Stabilität in der Defensive finden, während Bevern (6., 22 Punkte) nach drei spielfreien Wochen wieder angreifen will. Beide Mannschaften gehören zu den spielstärksten Teams der Liga – es dürfte ein offenes, tempo- und torreiches Spiel werden.
Mehr Spitzenspiel geht kaum: Der Erste trifft auf den Zweiten. BW Papenburg führt die Tabelle mit 31 Punkten an, Mühlen liegt nur zwei Zähler dahinter. Beide Teams führen eine kleine Siegesserie und auch die vergangenen direkten Duelle waren stets sehr knapp. Was für ein Spiel.
Das nächste Verfolgerduell: Der Fünfte trifft auf den Dritten. Schüttorf verpasste in Mühlen nur knapp einen Punkt (2:3), während Garrel nach dem 2:0 gegen Esens weiter konstant punktet.
Für Schüttorf geht es darum, wieder in die Spur zu finden und den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren. Schüttorf ist seit drei Spielen ohne Sieg, während Garrel drei Spiele in Folge gewann.
Im Tabellenkeller steht ein wichtiges Duell an: Der TuS Esens (13., 9 Punkte) empfängt GW Firrel (12., 13 Punkte). Beide Teams kämpfen um den Befreiungsschlag im Abstiegskampf.
Esens wartet seit Wochen auf ein Erfolgserlebnis, während Firrel nach der unglücklichen 1:2-Niederlage gegen Lohne II wieder Punkte braucht, um Abstand zur Gefahrenzone zu halten.
Zum Abschluss empfängt Vorwärts Nordhorn den SV Brake. Die Gastgeber (4., 24 Punkte) haben mit acht Siegen eine starke Bilanz, während Brake mit nur vier Punkten das Tabellenende teilt. Alles spricht für einen Heimsieg – aber Nordhorn ist gewarnt: Gegen tiefstehende Gegner tat man sich zuletzt schwer.
Für TV Dinklage bietet das Derby gegen Niedersachsen Vechta die Chance, sich ins obere Mittelfeld festzusetzen. Die Gastgeber stehen mit 18 Punkten im Soll, Vechta hingegen mit nur sieben Zählern tief im Tabellenkeller. Nach drei Niederlagen in Serie braucht die Mannschaft dringend ein Erfolgserlebnis, um den Anschluss nicht zu verlieren.
Der Aufsteiger Voxtrup (15., 4 Punkte) empfängt die formstarke Eintracht Nordhorn, die mit 22 Zählern eine starke Saison spielt. Für Voxtrup zählt nur ein Heimsieg, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben zu halten. Nordhorn dagegen könnte mit einem Sieg endgültig zur erweiterten Spitzengruppe aufschließen.