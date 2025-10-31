Derby in Dinklage, Eins gegen Zwei in Papenburg

Das nächste Verfolgerduell: Der Fünfte trifft auf den Dritten. Schüttorf verpasste in Mühlen nur knapp einen Punkt (2:3), während Garrel nach dem 2:0 gegen Esens weiter konstant punktet.

Für Schüttorf geht es darum, wieder in die Spur zu finden und den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren. Schüttorf ist seit drei Spielen ohne Sieg, während Garrel drei Spiele in Folge gewann.