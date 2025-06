Derby in der Relegation: Rott und Hofstetten vor Duell mit besonderer Brisanz

Wohin geht die Reise? Rotts Trainer Pascal Jaensch sieht den Duellen mit Hofstetten zuversichtlich entgegen, obwohl sein Team zuletzt eine Schwächephase hatte. – Foto: Roland Halmel

Ein Derby zweier alter Bekannte in der Relegation: Der TSV Rott und Hofstetten kämpfen ab heute, dem 3. Juni, um einen Platz in der Kreisklasse.

Bis zum drittletzten Spieltag lag der TSV Rott in der A-Klasse 8 durchgehend an der Tabellenspitze. Im Saisonendspurt baute das Team von Coach Pascal Jaensch dann aber gehörig ab. Aus den letzten drei Partien holte der Tabellenführer nur einen einzigen Zähler. Diese Schwächephase nutzte der TSV Hohenpeißenberg eiskalt, um an den Rottern vorbeizuziehen und sich den Meistertitel zu sichern. Die Rotter haben jetzt über die Relegation noch die Chance, nach nur einem Jahr in der A-Klasse in die Kreisklasse zurückzukehren. Gegner des TSV ist der FC Hofstetten, der in der Kreisklasse 4 den elften Platz belegte.

„Wir kennen uns noch aus der gemeinsamen Kreisklassenzeit“, sagt Jaensch vor dem Gastspiel am heutigen Dienstag in Hofstetten (18.30 Uhr), mit dem dieses Duell seinen Anfang nimmt. Am kommenden Freitag, 6. Juni, fällt dann die Entscheidung im Rückspiel in Rott (18 Uhr). „Relegation und Derby, das ist schon was Besonderes“, urteilt Jaensch über den Nachbarschaftsvergleich zwischen zwei Vereinen, die nur eine Viertelstunde Fahrzeit auseinanderliegen. „Die Jungs werden von der besonderen Atmosphäre bei den Spielen bestimmt angestachelt“, ist Jaensch überzeugt. „Es wird auch eine Kopfsache werden, aber wir haben einige Spieler, die schon Relegation gespielt haben“, sieht er seine Mannen für diese Nervenprobe gerüstet. „Der größere Druck ist bei den Hofstettenern, sie haben mehr zu verlieren“, ergänzt der Rotter Coach.