Ligabericht
In der Fußball-Kreisoberliga West wird das Derby zwischen dem RSV Büblingshausen und dem FSV Braunfels wegen Schneefalls abgebrochen. (Symbolfoto) © Uli Deck/dpa
Derby in der Kreisoberliga West wird nicht zu Ende gespielt

Teaser KOL WEST: +++ Nachdem alle anderen Partien des Wochenendes vorab abgesagt wurden, starten der FSV Braunfels und der RSV Büblingshausen noch in ihre Partie. Ehe das Wetter wieder verrückt spielt +++

Braunfels. Während die restlichen Wochenend-Spiele der Fußball-Kreisoberliga West bereits vorzeitig aufgrund der frostigen Witterungsbedingungen abgesetzt worden waren, bereitete man sich am Sonntagmittag in Büblingshausen noch auf das heiß erwartete Topspiel gegen den Tabellenführer FSV Braunfels vor. Nach 18 intensiven Minuten setzte jedoch der Schneefall ein und verhinderte einen geordneten Spielablauf.

