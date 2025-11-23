Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Derby in der Kreisoberliga West wird nicht zu Ende gespielt
Teaser KOL WEST: +++ Nachdem alle anderen Partien des Wochenendes vorab abgesagt wurden, starten der FSV Braunfels und der RSV Büblingshausen noch in ihre Partie. Ehe das Wetter wieder verrückt spielt +++
Braunfels. Während die restlichen Wochenend-Spiele der Fußball-Kreisoberliga West bereits vorzeitig aufgrund der frostigen Witterungsbedingungen abgesetzt worden waren, bereitete man sich am Sonntagmittag in Büblingshausen noch auf das heiß erwartete Topspiel gegen den Tabellenführer FSV Braunfels vor. Nach 18 intensiven Minuten setzte jedoch der Schneefall ein und verhinderte einen geordneten Spielablauf.