Derby in der Kreisoberliga West wird nicht zu Ende gespielt

Braunfels. Während die restlichen Wochenend-Spiele der Fußball-Kreisoberliga West bereits vorzeitig aufgrund der frostigen Witterungsbedingungen abgesetzt worden waren, bereitete man sich am Sonntagmittag in Büblingshausen noch auf das heiß erwartete Topspiel gegen den Tabellenführer FSV Braunfels vor. Nach 18 intensiven Minuten setzte jedoch der Schneefall ein und verhinderte einen geordneten Spielablauf.