Derby in der Kreisliga: TSV Murnau II fordert ASV Habach heraus

Während sich die anderen Konkurrenten in der Kreisliga bereits in der Winterpause befinden, machen der TSV Murnau II und der ASV Habach auch heute noch fleißig Überstunden. Um 19.30 Uhr holen die beiden Teams ihre Partie, die eigentlich für den fünften Spieltag angesetzt war, auf dem Kunstrasenplatz an der Poschinger Allee nach, bevor auch sie dann für vier Monate ihre Trikots in die Ecke hängen. Doch vor der Freizeit kommt die Pflicht, und die hat es mit dem Derby in sich. „Habach stellt definitiv eine der Spitzenmannschaften in unserer Liga“, betont Stephan Bierling. Allerdings ist der TSV-Coach weit davon entfernt, dem ASV das Feld kampflos zu überlassen. „Wir werden versuchen, ihnen alles abzuverlangen.“

Seine Fußballer haben durch den 5:2-Sieg gegen den FC Wildsteig/Rottenbuch Selbstbewusstsein getankt. Nur hat sich der Kader diesmal ordentlich ausgedünnt. Benedikt Multerer, der Torgarant vom vergangenen Samstag, steht nicht zur Verfügung. „Wie auch Leon Schlichting ist auch er leider privat verhindert. Wie letzte Woche müssen wir auch diesmal wieder die Basics abrufen und alles, was wir haben, auf dem Platz lassen“, betont Bierling. „Und dann schauen wir, wozu es reicht.“