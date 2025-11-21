Derby in der Kreisliga: TSV Murnau II fordert ASV Habach heraus

Heute Abend trifft TSV Murnau II auf ASV Habach im Nachholspiel – zahlreiche Spieler standen einst für beide Vereine auf dem Platz.
Während sich die anderen Konkurrenten in der Kreisliga bereits in der Winterpause befinden, machen der TSV Murnau II und der ASV Habach auch heute noch fleißig Überstunden. Um 19.30 Uhr holen die beiden Teams ihre Partie, die eigentlich für den fünften Spieltag angesetzt war, auf dem Kunstrasenplatz an der Poschinger Allee nach, bevor auch sie dann für vier Monate ihre Trikots in die Ecke hängen. Doch vor der Freizeit kommt die Pflicht, und die hat es mit dem Derby in sich. „Habach stellt definitiv eine der Spitzenmannschaften in unserer Liga“, betont Stephan Bierling. Allerdings ist der TSV-Coach weit davon entfernt, dem ASV das Feld kampflos zu überlassen. „Wir werden versuchen, ihnen alles abzuverlangen.“
Seine Fußballer haben durch den 5:2-Sieg gegen den FC Wildsteig/Rottenbuch Selbstbewusstsein getankt. Nur hat sich der Kader diesmal ordentlich ausgedünnt. Benedikt Multerer, der Torgarant vom vergangenen Samstag, steht nicht zur Verfügung. „Wie auch Leon Schlichting ist auch er leider privat verhindert. Wie letzte Woche müssen wir auch diesmal wieder die Basics abrufen und alles, was wir haben, auf dem Platz lassen“, betont Bierling. „Und dann schauen wir, wozu es reicht.“
Auf ein paar Spieler aus der Landesligamannschaft dürfte der Coach trotzdem bauen können, wurde doch das Spitzenspiel gegen Unterhaching bereits auf den gestrigen Donnerstag vorverlegt (Ergebnis siehe Seite 26). Das löst zeitgleich auch ein Torwartproblem. Nachdem sich Constantin Humpa verletzt hatte und Joshua Eibl beruflich verhindert ist, wird Benedikt Wallrapp zwischen den Pfosten stehen. Tags zuvor stand er bei der Ersten noch im Kader.
Das Kreisliga-Derby besitzt einen ganz besonderen Charme. Immer wieder wechselten in den vergangenen Jahren vereinzelte Spieler die Seiten. Besonders prekär war es diesen Sommer, als sich gleich eine gute Handvoll Murnauer dem ASV angeschlossen hatte. Neben den Brüdern Manuel und Kevin Diemb zog es auch Felix Schürgers, Georg Schwabl und Simon Kästele zum Nachbarn, der sich auch den ehemaligen TSV-Reservecoach Michael Schmid schnappte. Viele bekannte Gesichter kommen also an die Poschinger Allee. Und kaum einer wird eines von diesen besser kennen als Lukas Kästele. Der Innenverteidiger kickte mit seinem Bruder Simon jahrelang für denselben Verein. Nun stehen sie sich gegenüber. Das dürften spannende Standards zwischen den beiden Abwehrrecken werden. Einheizen werden sich die Teams bei den Temperaturen vor wohl einigen Zuschauern von alleine.