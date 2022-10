Derby in der Kreisliga A2

Dieser war durchwachsen in die neue Saison gestartet, konnte sich aber in der Zwischenzeit durch drei Siege aus drei Partien auf den sechsten Tabellenplatz vorarbeiten. Außerdem stellt der Gastgeber mit 22 Treffern die bisher beste Offensive der Liga, mit dem Spitzenreiter aus Welzheim empfängt man nun die aktuell stärkste Defensive. Dementsprechend lässt sich ein intensives und allen voran hitziges Spiel erwarten, in dem zwei formstarke Teams aufeinandertreffen.

Um seinen Platz in der Tabelle zu verteidigen und weiterhin ungeschlagen zu bleiben benötigt der FC Welzheim 06 I eure Unterstützung beim Nachbarschaftsduell in Althütte.