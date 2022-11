2:0 gewann die SG Altenburg/Eudorf/Schwabenrod, hier Julian Schaub (rechts) im Duell mit Dominik Pfeil, das Hinspiel gegen Homberg/Ober-Ofleiden. Am Sonntag steigt das Rückspiel in Homberg. (© Luca Raab)

Derby in der KOL: Homberg/Ober-Ofleiden vs. SGAES Teaser KOL GI SÜD: +++ Derbystimmung in der Fußball-Kreisoberliga: Am Sonntag erwartet das formstarke Homberg/Ober-Ofleiden die SGAES. Bei den Gästen gibt es gute Nachrichten in Sachen Torhüter +++

ALSFELD/HOMBERG - Das Derby-Rückspiel zwischen der FSG Homberg/Ober-Ofleiden und der SG Altenburg/Eudorf/Schwabenrod und kommt tabellarisch betrachtet als Spitzenspiel daher. Am Sonntag, im Rahmen des vorletzten Spieltages, treffen die beiden Vogelsberger Vertreter in der Fußball-Kreisoberliga Gießen Süd zum zweiten Mal direkt aufeinander. Das Hinspiel hatte die SGAES mit 2:0 für sich entschieden. Jetzt kommt es zum Rückspiel in Homberg.