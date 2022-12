Vermutlich mit dem rechtzeitig wieder in die Heimat zurückgekehrten Lucas Hartmann (l.) geht der SC Waldgirmes das Lahn-Dill-Kreisderby gegen den TSV Steinbach II an. (© Steffen Bär)

Derby in der Fußball-Hessenliga: Nur ein Team hat gut lachen Teaser HL: +++ Wenn der jüngst so starke SC Waldgirmes den jüngst so schwachen TSV Steinbach II empfängt, ist der Ausgang vermeintlich klar. Doch schon im Hinspiel war das ein Trugschluss +++

LAHNAU/HAIGER. Am letzten Spieltag des Jahres bietet die Fußball-Hessenliga den heimischen Fußballfans noch einmal einen vorweihnachtlichen Leckerbissen. Der SC Waldgirmes empfängt am Sonntag (14 Uhr) das Tabellenschlusslicht TSV Steinbach II zum Derby und will, ebenso wie sein Gegner, mit einem Sieg und zusätzlichen Motivationsschub in die Winterpause gehen.