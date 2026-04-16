Derby in D-H-O: SSV reist mit Rückenwind zum Kellerkind

Spielszene aus dem Hinspiel in Weilerswist Endstand 5:2 für den SSV Weilerswist - D-H-O KeeperJamey Idema packt beherzt vor dem heran stürmenden Weilerswister Luis Kampermann zu – Foto: M. St.

Am kommenden Sonntag steht für den SSV Weilerswist das nächste brisante Gemeinde-Derby auf dem Programm. Die Mannschaft von Coach Frederik Ziburske gastiert bei den Sportfreunden D-H-O – ein Duell mit klar verteilten Rollen, aber dennoch mit jeder Menge Brisanz.

Die Sportfreunde D-H-O stecken tief im Tabellenkeller und kämpfen aktuell um den Klassenerhalt. Zwar konnte man am vergangenen Wochenende beim SSV Eintracht Lommersum einen wichtigen Punkt einfahren und gleichzeitig vom Ausrutscher des TuS Vernich profitieren, dennoch bleibt die Situation angespannt.

Mit 14 Punkten rangiert das Team von Trainer Rene Urbach aktuell auf dem 12. Tabellenplatz – dem drittletzten Rang. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt derzeit vier Punkte, wobei der SV Schöneseiffen den 11. Platz belegt.

Klar ist: Für die Sportfreunde zählt im Derby nur ein Sieg. Entsprechend groß dürfte der Druck auf die Gastgeber sein.

SSV reist mit Selbstvertrauen an

Ganz anders die Ausgangslage beim SSV Weilerswist: Als aktueller Tabellendritter reist die Ziburske-Elf mit breiter Brust nach D-H-O.

Die letzten beiden Ligaspiele konnten erfolgreich gestaltet werden, darunter auch das prestigeträchtige Derby gegen den TuS Vernich am vergangenen Sonntag, das man mit 2:0 für sich entschied.

Zusätzlichen Rückenwind dürfte auch der Blick auf das Hinspiel geben: Dieses konnte der SSV Weilerswist vor heimischer Kulisse deutlich mit 5:2 für sich entscheiden.

Mit dieser Form und dem klaren Hinspielerfolg im Rücken geht der SSV als Favorit in die Partie.

Derby bleibt Derby

Doch trotz der eindeutigen Tabellenkonstellation ist Vorsicht geboten. Derbys schreiben bekanntlich ihre eigenen Geschichten.

Auch im Spiel gegen Vernich musste der SSV feststellen, dass Favoritenrollen allein keine Punkte garantieren. Ohne die nötige Einstellung und Leistungsbereitschaft kann es schnell zu einem zähen Spiel gegen einen kämpferischen Underdog werden.

Die Ziburske-Elf ist daher gut beraten, das Spiel mit voller Konzentration anzugehen, um keine unangenehme Überraschung zu erleben.

Spielinfos

Datum: Sonntag, 19.04.2026

Anstoß: 15:15 Uhr

Spielort: Kunstrasenplatz D-H-O, Daunerstraße, 53919 Weilerswist

Die Partie wird geleitet von Schiedsrichter Justin Andre Malzmüller. Ihm assistieren Martin Lehmer und Ermal Qorraj. Dem Schiedsrichtergespann wird eine faire und souveräne Spielleitung gewünscht.