Derby in Bückeburg nach schwerer Verletzung abgebrochen

Das mit Spannung erwartete Bezirksliga-Derby zwischen dem VfL Bückeburg und dem Tabellenführer VfR Evesen fand ein abruptes und tragisches Ende. Bereits nach zwei Minuten Spielzeit wurde die Begegnung auf Wunsch der Gastgeber abgebrochen, nachdem sich VfL-Mannschaftsführer Julian Steierberg schwer verletzt hatte.

Spiel wird auf Wunsch des VfL Bückeburg nach zwei Minuten beendet – Betroffenheit bei beiden Teams

Wie es zu der Verletzung kam, blieb zunächst unklar. Die Beobachtungen gingen auseinander, fest steht jedoch, dass kein Foulspiel vorausging. Die Situation auf dem Platz war schnell von sichtbarer Bestürzung geprägt. Selbst die alarmierten Rettungssanitäter hatten Schwierigkeiten, den Spieler zu bewegen und sicher auf eine Trage zu legen. Noch 45 Minuten nach dem Vorfall befand sich Steierberg auf dem Rasen, während sich Mitspieler, Gegner und Offizielle besorgt zeigten.