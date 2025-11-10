Derby in Bückeburg nach schwerer Verletzung abgebrochen

Das mit Spannung erwartete Bezirksliga-Derby zwischen dem VfL Bückeburg und dem Tabellenführer VfR Evesen fand ein abruptes und tragisches Ende. Bereits nach zwei Minuten Spielzeit wurde die Begegnung auf Wunsch der Gastgeber abgebrochen, nachdem sich VfL-Mannschaftsführer Julian Steierberg schwer verletzt hatte.
Spiel wird auf Wunsch des VfL Bückeburg nach zwei Minuten beendet – Betroffenheit bei beiden Teams
Wie es zu der Verletzung kam, blieb zunächst unklar. Die Beobachtungen gingen auseinander, fest steht jedoch, dass kein Foulspiel vorausging. Die Situation auf dem Platz war schnell von sichtbarer Bestürzung geprägt. Selbst die alarmierten Rettungssanitäter hatten Schwierigkeiten, den Spieler zu bewegen und sicher auf eine Trage zu legen. Noch 45 Minuten nach dem Vorfall befand sich Steierberg auf dem Rasen, während sich Mitspieler, Gegner und Offizielle besorgt zeigten.
Nach intensiver Beratung zwischen Spielern, Trainern und Verantwortlichen entschied sich der VfL Bückeburg, die Partie nicht fortzusetzen. „Die einzig richtige Entscheidung“, hieß es aus dem Umfeld des Vereins – ein Blick in die Gesichter der Akteure habe genügt, um zu erkennen, dass ein Weiterspielen unmöglich gewesen wäre.
Die Begegnung, die sportlich als Spitzenspiel zwischen dem vor dem Spieltag Tabellendritten Bückeburg und dem Spitzenreiter Evesen angesetzt war, nahm so ein bestürzendes und frühes Ende. Die Gedanken aller Beteiligten galten am Sonntag allein dem verletzten Kapitän. Über die Schwere der Verletzung war am Abend noch nichts Näheres bekannt.