Derby in Braunschweig; Abstiegskracher in Nörten

In Göttingen treffen am Sonntag zwei direkte Tabellennachbarn aufeinander. Platz sieben empfängt Platz sechs. Bleckenstedt gewann das Hinspiel knapp und hat in der Liga einen Punkt Vorsprung bei einer Partie mehr auf dem Buckel. Außerdem kamen die Gäste in den vergangenen Wochen immer besser in Fahrt und sind seit fünf Partien ungeschlagen..