Derby in Brand: Revanchegelüste beim SVE Vorbericht

Fußball-Landesliga: Raspo empfängt am Sonntag den SV Eilendorf, der endlich Zählbares einfahren will.

Beim SV Eilendorf läuten trotz null Punkten aus zwei Spielen nicht die Alarmglocken. Die Verantwortlichen sowie die Spieler wissen die Lage richtig einzuordnen, wie SVE-Trainer Jasmin Muhovic betont: „Wir hatten zwei große Kaliber zum Start vor der Brust. Außerdem mussten wir zuletzt auf einige wichtige angeschlagene Spieler verzichten, die nun so langsam zurückkommen.“

Zwei Niederlagen zum Start

Zum Auftakt der Fußball-Landesliga hatte der SVE bei Kurdistan Düren eine unglückliche 2:3-Pleite kassiert. Es folgte, bedingt durch den Rückzug des 1. FC Düren II, ein spielfreies Wochenende, ehe es am vergangenen Sonntag eine 0:3-Niederlage gegen den Mittelrheinliga-Absteiger FC Hürth setzte. „Die taktische Disziplin hat in beiden Spielen gestimmt. Wir haben leider einige Chancen nicht genutzt“, sagt Muhovic, der die Stimmung im Training weiterhin als „gut“ umschreibt. „Die Lage ist weniger dramatisch, als es die Ergebnisse vielleicht vermuten lassen.“

Am Sonntag, 15.45 Uhr, sind die Eilendorfer nun bei Raspo Brand gefordert. Vor knapp drei Wochen hatte sich der SVE in der ersten Runde des Aachener Kreispokals mit 0:4 den Brandern beugen müssen, im Finale der Stadtmeisterschaft hatten die Schwarz-Weißen zuvor ebenfalls das Nachsehen (0:2). Entsprechend motiviert geht das Muhovic-Team in die Neuauflage der Partie: „Wir freuen uns auf das Derby und sind auf Wiedergutmachung aus“, verdeutlicht der Coach, der sich eine „dominante Spielweise“ von seiner Mannschaft erhofft. „Wir wollen dem Gegner unser Spiel aufzwingen.“

Auf Aljoscha Feese und Orestis Kollias kann der 37-jährige A-Lizenzinhaber wieder zurückgreifen. Für Jonas Beckers könnte die Partie in Brand möglicherweise „noch zu früh kommen“, wie Muhovic sagt. Tobias Diedrichs wird definitiv weiter fehlen. An der Zielsetzung für die noch junge Saison hält der Trainer trotz des punktelosen Starts weiterhin fest. Die Eilendorfer würden gerne wieder Platz sechs erreichen, so wie im Vorjahr. „Auch wenn es deutlich schwerer wird, weil die Liga stärker geworden ist“, unterstreicht Muhovic vor allem mit Blick auf die starken Auf- und Absteiger.

Noch ungeschlagen

Bei den Brandern läuft hingegen auch punktemäßig soweit alles nach Plan. Zwei Remis sowie ein deutlicher 5:2-Erfolg gegen den SV Helpenstein lautet die Bilanz nach dem dritten Spieltag. Zuletzt musste sich die Mannschaft von Trainer Daniel Formberg trotz 1:0-Führung und Überzahl in der Schlussphase mit einem Zähler begnügen (1:1). Entsprechend enttäuscht zeigten sich die Gäste hinterher, dass es nicht für die volle Ausbeute reichte.

Die anstehende Aufgabe gegen den SVE bezeichnet Formberg derweil als ein „50:50-Spiel“. Von den bisherigen Ergebnissen der Eilendorfer lässt er sich nicht blenden, wie er hinterherschiebt. „Der Knoten wird bei ihnen bald platzen“, ist sich der 45-Jährige sicher. Beim Tabellenfünften aus Brand soll dies nach den Wünschen des Raspo-Übungsleiters allerdings noch nicht eintreten...

Die Spiele im Überblick: Lich-Steinstraß - Helpenstein (Sa., 18.00), Glesch-Paffendorf – Schafhausen, Uevekoven – Zülpich, Teveren - Kurdistan Düren, Verlautenheide – Fliesteden, Arnoldsweiler - Breinig (alle So., 15.00), Raspo Brand - SV Eilendorf (So., 15.45)

