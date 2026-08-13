 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Derby in Bottrop, Goch in Hamborn - und Topspiel beim VfB Homberg

Landesliga 1: In der neuformierten Gruppe stehen einige Highlights an - am Freitag präsentiert sich der der VfB Bottrop nach Umbruch gegen Klosterhardt, Aufsteiger Rheinland Hamborn ermpfängt Viktoria Goch. Am Sonntag steigt das mit Spannung erwartete Duell zwischen dem VfB Homberg und dem SC Union Nettetal.

von André Nückel · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Der VfB Bottrop startet am Freitag.
Der VfB Bottrop startet am Freitag. – Foto: Sascha Skroblin

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Landesliga 1
Nettetal
VSF Amern
ASV Süchteln
Mennrath

1. Spieltag in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: In der neuformierten Gruppe stehen einige Highlights an. Am Freitag präsentiert sich der VfB Bottrop nach dem Umbruch gegen Arminia Klosterhardt, Aufsteiger Rheinland Hamborn empfängt Viktoria Goch. Am Sonntag steigt das mit Spannung erwartete Duell zwischen dem VfB Homberg und dem SC Union Nettetal.

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Morgen, 19:30 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
19:30live
Spieltext Rheinland - Vikt. Goch

Morgen, 19:30 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
19:30live
Spieltext VfB Bottrop - Arm. Kloster

Sa., 15.08.2026, 19:00 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülheimer FC
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
19:00live
Spieltext Mülheimer FC - Duisb. FV 08

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
15:00
Spieltext FC Lintfort - ASV Süchteln

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
15:00
Spieltext SF Neuwerk - VSF Amern

So., 16.08.2026, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
15:15
Spieltext Biemenhorst - Mennrath

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
15:00
Spieltext VfL Rhede - 1. FC Kleve

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
15:00live
Spieltext SV Budberg - VfB Speldorf

So., 16.08.2026, 17:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
17:00live
Spieltext VfB Homberg - Nettetal

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Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Victoria Mennrath - Sportfreunde Neuwerk
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - VfB Bottrop
So., 23.08.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - SV Biemenhorst
So., 23.08.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - Mülheimer FC 97
So., 23.08.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - VfB Homberg
So., 23.08.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SV Budberg
So., 23.08.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - VfL Rhede
So., 23.08.26 15:30 Uhr VSF Amern - Rheinland Hamborn
So., 23.08.26 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - 1. FC Lintfort

3. Spieltag
Do., 27.08.26 20:00 Uhr VfL Rhede - SC Union Nettetal
So., 30.08.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - Mülheimer FC 97
So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - 1. FC Kleve
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Budberg - Duisburger FV 08
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfB Homberg - ASV Einigkeit Süchteln
So., 30.08.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - VfB Speldorf
So., 30.08.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - VSF Amern
So., 30.08.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - Victoria Mennrath
So., 30.08.26 16:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Viktoria Goch

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!