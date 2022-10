Derby in Bitburg mit wilder Schlussphase Rheinlandliga: Tarforst holt Punkt in der Südeifel – Schneifel-SG feiert Remis in Wissen – Ehrang verliert zu Hause.

Nicholas Modeste brachte die Salmtaler nach zehn Minuten in Führung. Gleich im Gegenzug parierte FSV-Keeper Philipp Basquit eine Großchance durch Fabian Nass sensationell. Im zweiten Durchgang schlug der bislang punktlose TSV Emmelshausen zurück und kam durch Jonas Bersch (64.) zum Ausgleich. Nur drei Minuten später ging der FSV wieder in Führung. Diesmal war es Noah Wrusch (67.). „Wenn es nicht so läuft, sind wir manchmal halt noch nicht ganz so gefestigt. Wir vergeben in der ersten Halbzeit reihenweise Großchancen, am Ende war es dann ein Pflichtsieg ohne zu glänzen“, resümierte Salmrohrs Coach Frank Meeth.

Michael Schüler brachte die Gäste in der Anfangsphase in Führung (10.). Nach einem Eckball von Markus Diehl stand der frühere Regionalligaspieler in der Mitte goldrichtig und traf zum 0:1. Erst in der Schlussphase gelang dem Favoriten der Ausgleich. Nach einem Foul von Artur Heck an Julian Wienold zeigte Schiedsrichter Bell-Simons auf den Punkt. Philipp Weber verwandelte zum 1:1-Endstand (83.). „Wir sind total glücklich mit dem Punkt, da wir erst gut in die Partie gekommen sind und hinten raus leidenschaftlich verteidigt haben“, resümierte SG-Trainer und Keeper Stephan Simon.

Zuschauer: 110

Tore: 1:0, 2:2 Brice Braquin (7., 30.), 1:1 Max Heckler (22., 86.), 1:2 Martin Schultheis (25.), 3:2 (63.) Philipp Pohl

Besonderes Vorkommnis: Braquin (62.) schießt einen Strafstoß übers Tor

FC Bitburg – FSV Trier-Tarforst ⇥1:1 (0:1)

In einem packenden Derby trennten sich Bitburg und Tarforst mit einem leistungsgerechten Remis, mit dem beide Seiten leben konnten. Die Trierer starteten gut und waren im ersten Durchgang das überlegenere Team. Moritz Jost (scheiterte aus fünf Metern) und Mohammad Rashidi (ließ die letzte Konsequenz vermissen) vergaben Großchancen für die von Holger Lemke trainierten Gäste. Dass der FSV zur Pause dennoch führte, lag an einer kuriosen Situation: Bitburg Abwehrspieler Maximilian Koch wurde von Nicola Rigoni bedrängt, was in einem missglückten Rückpass zu FCB-Torwart Celestino Gombo gipfelte. Der Ball kullerte ins Tor und wurde als Eigentor von Koch gewertet. Davon ließen sich die Bierstädter nicht unterkriegen und steigerten sich nach dem Seitenwechsel. In der 66. Minute gelang Bitburg der verdiente Ausgleich: Nach Foul von FSV-Torwart Luca Merling an Joshua Bierbrauer entschied der souverän leitende Schiedsrichter Oliver Sons auf Strafstoß, den Kapitän Arthur Schütz verwandelte.

In einer wilden Schlussphase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, doch es wollte kein Tor mehr fallen. Gästetrainer Lemke bilanzierte: „Wir sind mit unserer Leistung zufrieden und kamen gut in die Zweikämpfe. In der ersten Hälfte waren wir stärker, und agierten in der zweiten Halbzeit zu passiv und überließen dem FCB zu viele Räume. Am Ende war es völlig offen.“

Bitburgs Co-Trainer Christian Hoffmann konstatierte: „Aufgrund unserer guten zweiten Hälfte hätten wir auch drei Punkte verdient gehabt. Am Schluss hatten Pandozzi und Bierbrauer gute Gelegenheiten, waren aber im Pech und scheiterten an der Latte.“

Bitburg: Gombo – Floß, Bierbrauer, Fisch, Schwedler, Schütz, K. Fuchs (80. Pandozzi), Nosbisch (75. Müller), Alff, Koch, Sprüds

Tarforst: Merling – Quint, Weber, Rashidi, Rigoni, Neumann (78. Kssouri), Gorges, B. Heitkötter, Herrig, Kiesewetter (83. Habbouchi), Jost (63. Chalve)

Schiedsrichter: Oliver Sons (Koblenz)

Zuschauer: 220

Tore: 0:1 Maximilian Koch (Eigentor/45.+1), 1:1 Arthur Schütz (66.)



FSG Ehrang – TuS Mayen 3:4 (1:0)

Michael Hensel traf nach 21 Minuten zur Ehranger Führung. Nach der Pause erhöhte Jonas Amberg (53.) auf 2:0 für die Hausherren, ehe das Unheil seinen Lauf nahm. Kevin Dreidoppel (59.) traf zunächst zum Anschluss, dann drehten Niklas Weis (61., 69.) und Tobias Loosen (64.) die Partie komplett zugunsten des TuS Mayen. Der Anschlusstreffer von Janik Lerch (81.) kam zu spät.

„Das Spiel heute ist schwer zu erklären, da wir die Partie nach dem 2:0 eigentlich im Griff hatten. Aber wir befinden uns in einem Lernprozess, in dem auch solche Dinge mal passieren und dann aufgrund der hohen Qualität des Gegners auch bestraft werden. Wir waren nach dem 1:2 fünf Minuten im kollektiven Tiefschlaf. Dennoch wird uns diese Niederlage nicht umwerfen“, ärgerte sich Kevin Schmitt, Trainer der Ehranger, nach der Heimpleite.

FSG Ehrang: Zingen – Faber, Stief (67. Gericke), Hensel, Lerch, Amberg, Lehnert (67. Streit), Imam, J. Dondeldinger, Fuhs, Thömmes

Schiedsrichter: Yannick Horten (SC Niederstadtfeld)

Zuschauer: 180

Tore: 1:0 (21.) Michael Hensel, 2:0 (53.) Jonas Amberg, 2:1 (59.) Kevin Dreidoppel, 2:2 (61.) Niklas Weis, 2:3 (64.) Tobias Loosen, 2:4 (69.) Niklas Weis, 3:4 (81.) Janik Lerch