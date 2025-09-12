Derby in Baunatal – enger Kampf um den Anschluss

Am 9. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 stehen einige richtungsweisende Partien an. TSG Sandershausen möchte weiter die Tabelle anführen, während sich Teams wie SG Hombressen/Udenhausen, SV Espenau und TSG Wilhelmshöhe in der Abstiegszone behaupten müssen.

Aufsteiger Holzhausen überrascht zuletzt mit einem 2:1-Erfolg gegen Hombressen/Udenhausen und geht selbstbewusst ins Spiel gegen Tabellenführer Sandershausen. Die Gäste sind nach acht Spielen ungeschlagen und bestätigen ihre Favoritenrolle. Die Holzhäuser müssen sich trotz Euphorie auf ein Spiel gegen einen deutlich stärkeren Gegner einstellen.

Kaufungen will nach drei Siegen aus vier Partien seine Serie fortsetzen und setzt auf Heimstärke. SG Hombressen/Udenhausen steckt nach sechs sieglosen Spielen in der Abstiegszone und will dem Abwärtstrend aus den vergangenen Spielen ein Ende setzten. Die Spielgemeinschaft tritt als Außenseiter an und ist gefordert, Konzentration und Einsatzbereitschaft über 90 Minuten zu zeigen.

Espenau kämpft als Tabellenletzter mit dem Rücken zur Wand und sucht dringend Punkte im Abstiegskampf. Grebenstein geht als klarer Favorit in das Nachbarschaftsduell und will seinen vierten Tabellenplatz verteidigen. Das letzte Duell konnte allerdings Espenau für sich entscheiden.

Die Tabellennachbarn treffen aufeinander, wobei Baunatal nach vier Siegen und drei Remis zu Hause leicht favorisiert ist. Reinhardshagen hat bislang nur eine Niederlage hinnehmen müssen und will auch gegen die Eintracht punkten. Die Partie könnte wegweisend für den Anschluss an die Spitzengruppe sein.

Derbystimmung am Werraweg

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr TSV Hertingshausen Hertingshaus TuSpo 1912 Rengershausen TuSpo Renger 15:00

Hertingshausen empfängt den Nachbarn aus Rengershausen zum Baunatal-Derby. Die Gäste reisen nach einem 7:1-Erfolg gegen Wanfried als Favorit ins Derby. Trotz der Dominanz des Tabellenvierten ist ein intensives Nachbarschaftsduell zu erwarten, bei dem die Gastgeber allerdings auf den gesperrten Toptorschützen Jan Kraus verzichten müssen.

Rothwesten aus dem Rhythmus?

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr VfL Wanfried VfL Wanfried TSV Rothwesten Rothwesten 15:00

Aufsteiger Wanfried konnte bereits für Überraschungen sorgen, zuletzt gegen Grebenstein, und will auch gegen Rothwesten Punkte holen. Die Gäste haben zuletzt zwei Spieltage pausiert und könnten frisch auftreten. Es deutet sich eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten an. Lohfelden lauert

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr FSC 1924 Lohfelden Lohfelden TSG Wilhelmshöhe Wilhelmshöhe 15:30