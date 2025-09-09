Derby in Baienfurt

Von Beginn an übernahm jedoch die SG Baienfurt die Kontrolle über das Spiel. Die Gastgeber bauten ruhig von hinten auf und kamen immer wieder gefährlich nach vorne. Von der Elf von Timo Geggier, die im Angriff mit Keppeler statt Schnez begann, war offensiv zunächst wenig zu sehen.

Die zweite Mannschaft des SV Baindt trat am Sonntag beim ambitionierten Nachbarn aus Baienfurt an. Nach dem Punktgewinn gegen den Favoriten aus Ankenreute rechnete sich die „Zwoite“ durchaus Chancen aus, auch im Derby Zählbares mitzunehmen.

Der Druck der SGB nahm stetig zu, doch ein starker Mohring im Tor des SVB hielt seine Mannschaft mit mehreren Paraden lange im Spiel. Nach knapp 30 Minuten war aber auch er machtlos: Weggerle zirkelte einen Freistoß direkt ins Tor – 1:0 (29.).

Baindt versuchte daraufhin, höher zu pressen, und kam zu ein bis zwei Halbchancen, ohne jedoch wirklich gefährlich zu werden. Bitter für die Gäste: Mit Mane Brugger musste ein wichtiger Spieler verletzungsbedingt vom Feld.

Kurz vor der Pause schlug die SG Baienfurt erneut zu – und wieder nach einem Standard. Ein Eckball segelte in den Fünfmeterraum, wo Heinzler im Getümmel am schnellsten reagierte und zum 2:0 einschob (37.). Mit einer verdienten Führung für die Gastgeber ging es in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielgeschehen wenig: Baienfurt ließ Ball und Gegner laufen, die Baindter kamen kaum in die Zweikämpfe und konnten so nur selten für Entlastung sorgen. Während die Gastgeber weitere Abschlüsse verzeichneten, sprang für den SVB lediglich ein gefährlicher Schuss heraus. In der 60. Minute fiel dann die Vorentscheidung: Nach einem abgefangenen Pass flankte F. Frey den Ball in die Mitte, wo Heinzler freistehend einnicken durfte – 3:0.

In der letzten halben Stunde verwaltete die SG Baienfurt das Ergebnis souverän. Die Gäste aus Baindt gaben sich zwar nicht auf, kamen aber nicht mehr zwingend vor das Tor. 3:0 – ein verdienter Derbysieg für die SG Baienfurt in einem insgesamt sehr fairen Spiel.

Im kommenden Heimspiel am 14.09. wartet auf die „Zwoite“ mit dem Tabellenführer aus Berg die nächste große Herausforderung. Dort will man wieder versuchen, Zählbares mitzunehmen.

SV Baindt II: Jan Mohring, Patrick Späth, Kai Kaspar (86. Markus Baumgärtner), Niklas Hugger (65. Robin Blattner), Tobias Trautwein, Marlon Brunner (46. Kai Kostka), Julian Keppeler (76. Moritz Lang), Manuel Brugger (25. Moritz Gresser), Konstantin Knisel, Daniel Kronenberger, Jacob Schaffer - Trainer: Timo Geggier

Tore: 1:0 Fabian Weggerle (29.), 2:0 Julian Heinzler (37.), 3:0 Julian Heinzler (60.)

Autor: Konstantin Knisel