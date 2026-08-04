 2026-08-04T13:27:00.809Z

Allgemeines

Derby im Verbandspokal: Offenburger FV gegen den SC Lahr

Titelverteidiger Bahlinger SC greift vor dem Oberliga-Auftakt ins Pokalgeschehen ein

von David Lochmann & Matthias Kaufhold (BZ) · Heute, 20:52 Uhr · 0 Leser
Davon träumen sie alle: der Pokal im südbadischen Fußball. | Foto: Achim Keller
Davon träumen sie alle: der Pokal im südbadischen Fußball. | Foto: Achim Keller

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Bahlinger SC
SC Lahr
Offenburg
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Fr., 07.08.2026, 18:15 Uhr
Offenburger FV
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SC Lahr
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18:15
Im südbadischen Fußball-Pokal fordert der Offenburger FV den SC Lahr heraus. Die Vorzeichen am Freitagabend sind klar. Der OFV hofft als Außenseiter auf den Coup gegen den favorisierten Gast. Weiterlesen: Offenburger FV gegen den SC Lahr – ein Ortenauer Derby im Pokalfußball (BZ-Plus)

Morgen, 18:45 Uhr
SG Simonswald/Obersimonswald
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Bahlinger SC
Bahlinger SCBahlinger SC
18:45live
Der Titelverteidiger macht in der ersten Hauptrunde des südbadischen Fußballpokals den Anfang: Bereits an diesem Mittwoch, 18.45 Uhr, gastiert der Bahlinger SC bei der SG Simonswald/Obersimonswald. Weiterlesen: Im Pokal wird's für den Bahlinger SC in der neuen Saison erstmals ernst (BZ-Plus)