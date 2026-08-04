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Derby im Verbandspokal: Offenburger FV gegen den SC Lahr
Titelverteidiger Bahlinger SC greift vor dem Oberliga-Auftakt ins Pokalgeschehen ein
von David Lochmann & Matthias Kaufhold (BZ) · Heute, 20:52 Uhr · 0 Leser
Davon träumen sie alle: der Pokal im südbadischen Fußball. | Foto: Achim Keller