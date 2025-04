Derby im Spiel der Woche: "Spiel verlief tatsächlich so wie erwartet"

---

Stimme von Verim Kica (SV Fellbach II) "Hinten haben wir zu viele Fehler gemacht und vorne hat uns die Durchschlagskraft gefehlt. Schmiden hat seine Chancen genutzt und hat das Spiel verdient gewonnen."

Stimme von Damir Lisic (TSV Schmiden) "Das Spiel verlief tatsächlich so wie erwartet. Es war ein schwer bespielbarer Gegner. Derby ist immer etwas anders zu spielen. Dadurch, dass wir 1-0 hinten lagen, haben wir uns aber gut geschüttelt und dann auch schnell den Ausgleich gemacht. Danach sind wir verdient mit 2-1 in Führung gegangen. Wir sind dann gut aus der Halbzeit raus und haben eigentlich hinten so gut wie gar nichts mehr zugelassen. Nach vorne hatten wir noch vier, fünf sehr gute oder hundertprozentige Torchancen, wo wir noch zwei Tore machen, gleich am Anfang vor allem der zweiten Halbzeit. Dann ist das Spiel Anfang der zweiten Halbzeit schon durch. Aber so hat sich das dann ein bisschen gezogen, also die Abwehr stand sehr gut in der zweiten Halbzeit und haben dem Gegner keine einzige Torchance zugelassen. Und dementsprechend auch hochzufrieden und gut 4-1 gewonnen."

FuPa-Redaktionstipp: 4:2 für den TSV Schmiden.

---

SV Allmersbach gewann mit 2:0 gegen TSV Sulzbach-Laufen. Nils Thomann erzielte das erste Tor in der 31. Minute, und Levin Bareis sorgte in der 72. Minute für den 2:0-Endstand. Allmersbach sicherte sich mit diesem Sieg wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze. ---

SG Schorndorf setzte sich mit 3:1 gegen FC Matzenbach durch. Matei Doru-Iulian brachte Matzenbach in der 18. Minute in Führung, doch Sokol Kacani glich in der 54. Minute per Foulelfmeter aus. Altin Gashi (71.) und Kacani (90.) sorgten mit ihren Toren für den verdienten Auswärtssieg der Schorndorfer. ---

TSV Rudersberg zeigte eine beeindruckende Leistung und besiegte Sportfreunde DJK Bühlerzell mit 5:0. Fabian Keinath erzielte bereits in der 17. Minute das erste Tor, bevor Patrick Keinath (32.) und Fabian Keinath (47., Foulelfmeter) auf 3:0 stellten. Patrick Keinath traf erneut (49.), und Fabian Keinath setzte in der 87. Minute den Schlusspunkt. ---

TSV Schornbach und SSV Steinach-Reichenbach trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden. Luca Rube erzielte in der 32. Minute das 1:0 für Schornbach, doch Janis Widmaier glich in der 50. Minute für Steinach-Reichenbach aus und sicherte so den Punkt für sein Team. ---

TSV Obersontheim gewann mit 1:0 gegen TURA Untermünkheim. Serhat Ayvaz erzielte das einzige Tor der Partie in der 50. Minute, das den Hausherren den Sieg sicherte. ---

TSV Schwaikheim siegte mit 3:2 bei SC Bühlertann. Alen Rogosic brachte Schwaikheim in der 23. Minute in Führung, und Steffen Griese erhöhte auf 2:0 (34.). Rogosic erzielte das dritte Tor (66.), aber Bühlertann kam noch einmal heran: Luca Bader (72.) und ein Foulelfmeter von Nico Ulreich (75.) sorgten für den Endstand. ---

TSV Nellmersbach zeigte eine starke Leistung und besiegte den FC Welzheim mit 5:1. Endrit Beshi war der Matchwinner mit einem Hattrick in der 28., 45. und 59. Minute. Michael Wende (77.) und Erik Schlipf (81.) erhöhten weiter, während Daniel Gantner für Welzheim den Ehrentreffer erzielte (65.). ---