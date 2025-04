Derby im Spiel der Woche: "Es wird ein schweres Spiel für uns"

---

Stimme von Verim Kica (SV Fellbach II) "Schmiden spielt eine gute Saison! Sie haben eine gute Mannschaft, die nach vorne sehr gefährlich ist. Wir müssen versuchen, die Schwächen in der Defensive auszunutzen. Bei uns werden alle Spieler dabei sein. Wir müssen gewinnen und werden dementsprechend ins Spiel gehen, um die drei Punkte einzufahren. Wir werden unsere Chancen bekommen und ich hoffe, dass wir diese am Sonntag besser nutzen werden."

Stimme von Damir Lisic (TSV Schmiden) "Fellbach ist ein unangenehmer Gegner in unserem Fall. Es ist ein Derby, plus Fellbach muss punkten, also wird es ein schweres Spiel für uns, zumal wir momentan nicht ganz auf der Höhe sind. Es fehlen nur die Gesperrten, also reisen wir mit vollem aber auch angeschlagenem Kader nach Fellbach."

FuPa-Redaktionstipp: 4:2 für den TSV Schmiden.

SV Allmersbach trifft auf TSV Sulzbach-Laufen. Allmersbach hat sich mit 52 Punkten in der oberen Tabellenhälfte etabliert und peilt weiterhin den Aufstieg an. Sulzbach-Laufen ist mit nur 11 Punkten weit abgeschlagen auf dem letzten Platz und steht vor einer schweren Aufgabe, um noch Hoffnung auf den Klassenerhalt zu wahren. ---

Der FC Matzenbach empfängt die SG Schorndorf. Matzenbach hat mit 20 Punkten eine schwierige Saison und muss dringend punkten, um den Abstieg zu vermeiden. Schorndorf steht mit 55 Punkten im oberen Bereich der Tabelle und hat noch Chancen auf einen Aufstiegsplatz. Ein spannendes Duell, bei dem Schorndorf als Favorit gilt. ---

So., 27.04.2025, 15:00 Uhr Sportfreunde DJK Bühlerzell Bühlerzell TSV Rudersberg Rudersberg 15:00 PUSH

Sportfreunde DJK Bühlerzell erwartet TSV Rudersberg. Bühlerzell hat mit 24 Punkten eine enge Abstiegssituation, während Rudersberg mit 26 Punkten und dem 11. Tabellenplatz im sicheren Mittelfeld steht. Beide Teams werden alles geben, um wichtige Punkte zu sichern. ---

Im direkten Duell trifft TSV Schornbach auf SSV Steinach-Reichenbach. Schornbach hat mit 48 Punkten eine gute Ausgangsposition im oberen Drittel, während Steinach-Reichenbach mit nur 25 Punkten am Tabellenende steht und dringend punkten muss, um dem Abstieg zu entkommen. ---

TSV Obersontheim trifft auf TURA Untermünkheim. Obersontheim hat mit 50 Punkten eine starke Saison gespielt und möchte sich weiter in den oberen Tabellenregionen festigen. Untermünkheim steht mit 33 Punkten im unteren Mittelfeld und will wichtige Punkte für den Klassenerhalt einfahren. ---

So., 27.04.2025, 15:00 Uhr SC Bühlertann Bühlertann TSV Schwaikheim Schwaikheim 15:00 PUSH

SC Bühlertann empfängt TSV Schwaikheim. Bühlertann hat 24 Punkte und ist auf dem 14. Tabellenplatz, was den Abstieg zur Gefahr macht. Schwaikheim steht mit 38 Punkten im Mittelfeld und möchte die Saison ohne Abstiegssorgen abschließen. ---

So., 27.04.2025, 15:00 Uhr TSV Nellmersbach Nellmersbach FC Welzheim FC Welzheim 15:00 live PUSH

TSV Nellmersbach tritt gegen den FC Welzheim an. Nellmersbach steht mit 61 Punkten auf dem 1. Tabellenplatz und will weiterhin die Spitze verteidigen. Welzheim hat mit 17 Punkten eine sehr schwere Saison und braucht dringend einen Sieg, um den unteren Tabellebereich zu verlassen. ---