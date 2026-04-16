Derby im Nachholspiel

Im dritten Anlauf soll es endlich klappen, der SVE erwartet im #StadionamBrett den SV Rot-Weiss Pirmasens. Die Gäste vom Sommerwald befinden sich derzeit in einer Ergebniskrise. Die letzten vier Begegnungen wurden allesamt verloren. Geht es nach dem Willen von Spielertrainer Steven Zimmermann soll sich dies beim Gastspiel in Erlenbrunn ändern. Die Rot-Weissen wollen mit aller Macht das Derby gewinnen und die drei Punkte mit nach Hause nehmen. In der Tabelle liegen die Gäste mit 28 Punkten und einem Torverhältnis von 51:53 auf dem neunten Rang einen Platz vor dem SVE. Die besten Torschützen sind in Erlenbrunn bestens bekannt, Alexander Herrlich (12 Tore), Marcus Herrlich (11 Tore) und Mirco Weinrich (9 Tore) gehören schon viele Jahre zum Inventar der Mannschaft vom Sommerwald. Die Spiele der beiden Teams sind meistens sehr umkämpft und es geht bisweilen hitzig zur Sache. Die Lage beim SVE sieht mittlerweile etwas anders aus. Trotz anhaltender personeller Probleme konnte das Formtief überwunden werden und in den letzten beiden Spielen zwei Derbysiege eingefahren werden. So soll es auch weitergehen. Der SVE wird ebenfalls alles daran setzten die Punkte in Erlenbrunn zu behalten. Mit einem Sieg könnte der SVE die Rot-Weissen in der Tabelle überholen. Hierzu wird jedoch eine absolute Top-Leistung notwendig sein. Geschenke sind keine zu erwarten.