Derby im Nachholspiel!

Keine Zeit zum Durchatmen für beide Mannschaften, auf dem Spielplan steht am Mittwochabend die Nachholbegegnung zwischen dem SVE und Rot-Weiss Pirmasens. Beide Mannschaften haben am Wochenende ihre Spiele verloren und so kommt diese Begegnung gerade Recht um mit einem Sieg wieder in besseres Fahrwasser zu kommen. Die Gäste vom Sommerwald spielen, ähnlich wie der SVE, nur eine durchwachsene Saison. Die Saisonziele waren andere, aber gerade deshalb wollen die Rot-Weißen in Erlenbrunn dreifach punkten, um in der Tabelle weiteren Boden gutzumachen. Der SV Rot-Weiß Pirmasens steht aktuell auf dem 9. Tabellenplatz mit 28 Punkten und einem Torverhältnis von 47:45. Die besten Torschützen der Rot-Weißen sind in Erlenbrunn langjährige Bekannte, Marcus Herrlich mit 11, Alexander Herrlich mit 10 und Mirco Weinrich mit 9 Treffern führen die vereinsinterne Torjägerliste an.

Im Erlenbrunner Lager spitzt sich die Situation zu, 6 Niederlagen und nur ein Unentschieden bedeuten ein abrutschen auf Platz elf in der Tabelle. Personell schwierige Wochen liegen hinter der Mannschaft. Das das Team es deutlich besser kann ist bekannt. Da kommt das Stadtderby gerade Recht. Wenn die Mannschaft hungrig ist und brennt, ist sicherlich mehr als nur ein schöner Flutlichtabend drin. Mit der richtigen Einstellung und dem Willen über 90 Minuten alles zu geben ist ein Heimsieg möglich! Die Begegnung in der Vorrunde endete 2:2-Unentschieden.