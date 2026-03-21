Derby im Landkreis: Wenn die Defensivallrounder den Ton angeben In einem Derby sind es oft nicht die klassischen Torjäger, die den Unterschied machen. Es sind die Spieler, die hinten alles zusammenhalten, die Nerven behalten, die den Rhythmus bestimmen – und im richtigen Moment auch offensiv zuschlagen können. William Simon und Björn Weißbrodt sind genau solche Spieler. von André Hofmann · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Am Sonntag ist Derby-Zeit im Landkreis Hildburghausen. Der FSV 06 Eintracht Hildburghausen empfängt den Erlauer SV Grün-Weiß, das einzige Kreisderby in der Landesklasse 3. Zwei Spieler rücken in den Mittelpunkt, die sonst eher im Hintergrund wirken: William Simon und Björn Weißbrodt. Zwei Defensivallrounder, die ihre Mannschaften tragen – und die auch in diesem Derby entscheidend sein könnten.

Zwei Spieler, viele Aufgaben William Simon ist 27, seit 2017 bei Hildburghausen und in dieser Saison eine feste Größe in der Innenverteidigung. „In dieser Saison wurde ich auf der Sechs und überwiegend in der Innenverteidigung eingesetzt“, sagt er. „Im Verteidigen und im Spielaufbau habe ich einen gewissen Reiz gefunden, deshalb fühle ich mich aktuell in der Innenverteidigung sehr wohl.“ Björn Weißbrodt, 38, ist ein erfahrener Spieler, der bei Erlau seit 2016 spielt. „Welche Position hab ich noch nicht gespielt, wäre die bessere Frage“, lacht er. „Überall, wo mich der Trainer im Defensivbereich braucht, helfe ich aus. Auf der Sechs kann ich für die Mannschaft laufen und ackern.“ Beide eint ihre Vielseitigkeit, ihre Erfahrung und die Fähigkeit, im entscheidenden Moment auch offensiv Akzente zu setzen. Dass Defensivspieler auch Tore schießen können, haben beide in dieser Saison gezeigt. Simon hat bereits sieben Treffer erzielt – alle nach Standards. „Positionsbedingt habe ich wenig Möglichkeiten, ein Tor zu erzielen, deshalb bin ich besonders motiviert, wenn sich die Gelegenheit bietet“, erklärt er.

Weißbrodt erzielte in dieser Saison zwei wichtige Tore – sein spätes Tor gegen Sonneberg bleibt unvergessen: „Letzte Minute, halb fallend in den Winkel – danach wurde gelacht, als ich meinte, dass es so gewollt war.“ Solche Momente zeigen: Auch die Spieler aus der Defensive können Spiele entscheiden. Gerade in einem Derby, wo jeder Zentimeter umkämpft ist. Das Hinspiel als Warnung Das Hinspiel hatte alles, was ein Derby braucht: Spannung, Tore, Drama. Simon sorgte früh für einen Paukenschlag: ein Freistoß fast von der Mittellinie. „Ein perfekter Start! So ein Tor zu Spielbeginn gibt dir und der Mannschaft zusätzliches Selbstvertrauen.“ Für Erlau dagegen war es bitter. „Ein Freistoß von der Mittellinie glitt Gerthi durch die Hände“, erinnert sich Weißbrodt. Hildburghausen führte schnell 3:0, doch Erlau kämpfte sich noch auf 2:3 heran, spät viel das 2:4 für die Eintracht.