Derby im Landkreis: Für Unterföhring geht‘s um Klassenerhalt, Kirchheim schaut nach oben

Im Derby trifft der abstiegsbedrohte FC Unterföhring auf den ambitionierten Kirchheimer SC, der Anschluss an die Spitzengruppe sucht.

In den letzten Spielen vor der Winterpause werden keine Schönheitspreise vergeben. Das ist in der Landesliga Südost auch der Fall, wenn der FC Unterföhring den Nachbarclub Kirchheimer SC an diesem Samstag (13.30 Uhr, Kunstrasenplatz) empfängt. Die nahe der Abstiegszone rangierenden Gastgeber müssen sich irgendwie in die Pause retten und Kirchheim braucht Punkte für den Abschluss an die Spitzengruppe.

Die Unterföhringer treffen mit Kirchheim im letzten Heimspiel und dann Wasserburg auswärts gleich zwei Vereine, die im Frühjahr um den Bayernliga-Aufstieg spielen wollen. FCU-Trainer Andreas Faber weiß um die eher geringen Chancen auf Punkte: „Für diese Jahreszeit sind das die härtesten Gegner, die man bekommen kann.“ Beide Teams können kämpfen und auch einmal rustikal Spiele gewinnen, wenn die Bedingungen schwierig sind.

„Vielleicht hilft es uns, wenn das Spiel auf dem Kunstrasen etwas wilder wird“, sagt Faber. Lange hatte er jedoch gehofft, das letzte Spiel zu Hause im eigenen Stadion austragen zu können. Mit dem ersten Schnee am Vortag und tiefen Minusgraden in der Nacht vor dem Spiel musste man umziehen. Passend dazu haben die Gegner aus Kirchheim am Dienstag noch auf Naturrasen trainiert und sind dann beim Abschlusstraining auf Kunstrasen umgezogen.

„Wenn wir zu hundert Prozent unsere Leistung bringen, dann gewinnen wir auch“, sagt der Kirchheimer Trainer Steven Toy. Er warnt aber auch davor, dass die Unterföhringer mehr drauf haben, als man beim Blick auf die Tabelle vermuten mag. Wenn sein Team nicht an die Leistungsgrenze kommt, kann es schnell eng werden. In der jüngsten Vergangenheit hatten die Kirchheimer aber gegen den Verein aus der Nachbarschaft immer die Hosen an. Das 1:10 von 2021 ist längst vergessen, weil Kirchheim die letzten drei Duelle alle gewann und von den jüngsten sieben Matches nur eines verloren hat.

Personell gibt es in Unterföhring Entwarnung bei Stürmer Jakob Klaß. Der Verdacht auf einen neuerlichen Kreuzbandriss hat sich nicht bestätigt. Der Spieler hat nur ein überdehntes Kreuzband und hat nun vorzeitig Winterpause. Bei den Kirchheimern stehen die beiden Routiniers Korbinian Vollmann und Peter Schmöller definitiv im Kader. Ob und wie lange sie zum Einsatz kommen werden, ist aber noch offen. (guv)