Derby im Kampf um den Klassenerhalt: Drakenburg empfängt Rehburg Für den TuS zählt im Abstiegskampf nur ein Sieg von red · Heute, 19:12 Uhr · 0 Leser

– Foto: Philipp Reichelt

Viel Druck, wenig Spielraum: Der TuS Drakenburg trifft auf den RSV Rehburg – ein Duell auf Augenhöhe, in dem vor allem eines entscheidend sein dürfte.

Für den TuS Drakenburg wird das Heimspiel gegen den RSV Rehburg am 25. Spieltag der Bezirksliga Hannover zu einer richtungsweisenden Partie im Abstiegskampf. Nach der 0:2-Niederlage beim TV Neuenkirchen steht die Mannschaft mit 22 Punkten auf Rang 13 und damit weiter unter Druck. Die Ausgangslage ist klar – und sie gilt für beide Teams. „Jetzt steht am Wochenende das Derby gegen Rehburg an. Ein ganz wichtiges Spiel für beide Mannschaften, aber besonders für uns“, sagt Trainer Stefan Czyborra.

Auch tabellarisch bewegen sich beide Mannschaften in ähnlichen Regionen. Während Rehburg mit 28 Punkten auf Rang zehn etwas Abstand nach unten hat, kämpft Drakenburg darum, den Anschluss nicht zu verlieren. „Rehburg kann sich mit einem Sieg etwas Luft verschaffen, für uns wird es sonst immer schwieriger“, so Czyborra. Trotz der Unterschiede sieht der Trainer ein Duell auf Augenhöhe. „Ich denke, beide Teams sind aktuell auf Augenhöhe“, sagt er – benennt aber zugleich den entscheidenden Unterschied: „Rehburg hat den Vorteil, dass sie Tore schießen – das haben sie uns im Moment voraus.“