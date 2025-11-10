Derby im Kaiserstuhlstadion: Bahlinger SC trifft auf den FC Teningen

Die Paarungen für das Viertelfinale im südbadischen Fußballpokal stehen: Titelverteidiger Bahlingen trifft auf den FC Teningen. Bei den Frauen kommt es frühzeitig zum Duell der Favoritinnen.

Im Vorfeld der Partie in der Frauenfußball-Bundesliga zwischen dem SC Freiburg und Bayer Leverkusen wurden am Montag die Viertelfinalpaarungen im südbadischen Verbandspokal gezogen. Losfee Julia Stierli, Schweizer Nationalspielerin des SC Freiburg, bescherte dem Titelverteidiger Bahlinger SC ein Heimspiel gegen Verbandsliga-Spitzenreiter FC Teningen. Der SC Lahr und der der SV 08 Laufenburg gehen gegen die Oberligisten Türk. SV Singen und FC 08 Villingen sicher nicht als Favoriten ins Spiel. Gespielt wird voraussichtlich am 1. April 2026.

Im Viertelfinale der Frauen kommt es einmal mehr zum Duell der beiden Oberligisten Hegauer FV und FC Freiburg-St. Georgen. Der FC Freiburg-St. Georgen reist als Titelverteidiger zum südbadischen Rekordpokalsieger. Angesetzt sind die Viertelfinalpaarungen auf den 1. März 2026. Bei den Frauen sind noch nicht alle Achtelfinalpaarungen absolviert.

Viertelfinalpaarungen: Männer: SC Lahr - Türkischer SV Singen, FC 08 Villingen - SV 08 Laufenburg, FC 03 Radolfzell - FC Denzlingen, Bahlinger SC - FC Teningen. Frauen: SC Konstanz-Wollmatingen - SG Marbach, Hegauer FV - FC Freiburg-St. Georgen, Zeller FV - Deggenhausertal/SV Gottenheim, SG Ebnet/Kappel/SG MaFriKa - Alem. Fr.-Zähringen/SG ESV/PSV Freiburg.