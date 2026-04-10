DERBY im HÖLZLE!

Am kommenden Sonntag, den 12. April 2026, ist es endlich so weit: Im Hölzle steigt das Derby, das mehr ist als nur 90 Minuten Fußball. Unsere SG Hochberg / Hochdorf trifft am 22. Spieltag auf den Nachbarn aus Neckarrems! Nach der heftigen 7 zu 1 Niederlage aus dem Hinspiel, sind die Jungs der SG gewillt Wiedergutmachungsarbeit zu betreiben. Die Ausgangslage für das Derby, geht kaum spannender! Während der VfB Neckarrems seit Wochen den Blick auf den direkten Aufstiegsplatz gerichtet hat, zählt nun jeder weitere Punkt um sich an der Tabellenspitze fest zu setzen. Die Hausherren wollen sich unbedingt unter den Top 5 Plätzen festsetzen und setzen alles daran, das Derby für sich zu entscheiden. Der Rahmen für das Derby ist somit gelegt, bessere Bedingungen für ein echtes Fußballfest gibt es kaum! Wir freuen uns auf jeden Fan und Zuschauer, der das Derby zu einem besonderen Spiel werden lässt! Hözle.Sonntag.Derby