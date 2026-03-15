Derby-Hoffnungen erfüllen sich für Niedersonthofen nicht

Der Moment der Entscheidung: Niedersonthofens Torhüter Lukas Frasch ahnt zwar die Ecke, kann das 0:2 im Derby gegen den 1. FC Sonthofen nicht verhindern. – Foto: Dieter Latzel

Die SG Niedersonthofen/Martinszell hat die Trendwende verpasst. Auch im Derby gegen den 1. FC Sonthofen ging der Landesliga-Aufsteiger leer aus, ist nach dem 0:3 seit sieben Partien sieglos und steckt im Tabellenkeller fest. Mittlerweile droht sogar der Absturz auf einen direkten Abstiegsplatz, nachdem der TSV Hollenbach mit dem 2:1 beim TSV Jetzendorf den zweiten Dreier in Folge holte. Spitzenreiter TSV Schwabmünchen feierte mit dem 1:0 gegen den TSV Aindling den ersten Sieg nach der Winterpause.

Eine Halbzeit lang durfte die SG Niedersonthofen/Martinszell hoffen. Nachdem die Aufsteiger schon im Hinspiel dem Lokalrivalen 1. FC Sonthofen ein 1:1 abgerungen hatten, winkte auch beim zweiten Aufeinandertreffen ein Teilerfolg. 0:0 stand es zur Pause, doch nach dem Seitenwechsel setzte sich der Favorit doch deutlich mit 3:0 durch.

Die Niso-Boys waren in der ersten Halbzeit bei Standards durchaus gefährlich, ein Treffer wollte allerdings nicht gelingen. Im zweiten Abschnitt übernahmen die Sonthofer mehr und mehr das Kommando und bogen auf die Siegerstraße ein, als Marko Jozic den Ball ins Netz schlenzte. Auch der zweite Treffer fing auf Jozic' Konto, der einen Elfmeter verwandeln konnte. Für den Schlusspunkt sorgte der eingewechselte Henri Klinger kurz vor Spielende.

Schiedsrichter: Stefan Treiber (Neuburg/Donau) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Marko Jozic (66.), 0:2 Marko Jozic (78./Foulelfmeter), 0:3 Henri Klinger (90.)

Der Sieg des TSV Schwabmünchen war durchaus verdient, allerdings tat sich der Tabellenführer auch gegen den TSV Aindling schwer. Erst in der Schlussphase sorgte Maik Uhde für den 1:0-Erfolg.

Das Geschehen spielte sich oft zwischen den Strafräumen ab, gefährlich in Richtung eines der Tore ging es selten. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich dasselbe Bild. Zum Knackpunkt wurde ein Platzverweis. Nach einem Foul von Schwabmünchens Matthias Aschner nahe der Eckfahne – dieser sah dafür zu Recht Gelb – stieß Aindlings Marco Ruppenstein Aschner von hinten um und sah dafür Rot.

In Überzahl agierten Schwabmünchen zu kompliziert. Das änderte sich, als Matteo di Maggio zwar noch an Aindlings Torhüter Kevin Schmidt gescheitert war, doch Maik Uhde an den Abpraller kam. Der Torjäger tanzte noch einen Gegner aus und versenkte den Ball zum 1:0 im langen Eck. In der Folgezeit verpassten es die Hausherren, mit dem zweiten Treffer die Sache klarzumachen. Schwabmünchens Trainer Emanuel Baum war am Ende froh um die drei Punkte, aber trotzdem nicht zufrieden: „Wir haben uns das Leben wieder schwer gemacht, zu kompliziert gespielt.“ (krup)

Schiedsrichter: Mustafa Kücük (Bruckmühl) - Zuschauer: 198

Tor: 1:0 Maik Uhde (79.)

Rote Karte: Marco Ruppenstein (55./TSV Aindling)

Die U21 des FC Memmingen musste sich im Landesliga-Abstiegskampf mit dem 1:1 gegen den SV Manching begnügen. Bei Schmuddelwetter auf dem tiefen Südplatz versuchten beide Seiten zunächst viel Tempo zu machen, bedingt durch die Platzverhältnisse gab es jedoch viele schnelle Ballverluste.

Manchings Timo Jung verpasste in der 13. Minute eine gute Einschussmöglichkeit. Nahezu im Gegenzug fiel die Memminger Führung. Nach einer Ballstafette schlug Felix Geiger noch einen Haken und traf ins lange Eck. Eine Zeitstrafe gegen Flemming Schug überstand der FCM unbeschadet.

Die Oberbayern kamen nach der Halbzeitpause besser in die Partie und zu Chancen. Zunächst parierte Torhüter Luis Stanzel gegen Jung (61.). Beim Ausgleich durch Fabian Neumayer aus kurzer Distanz, brachte Stanzel nicht mehr rechtzeitig die Hände dran. In der Schlussphase suchte beide Teams noch die Entscheidung. Für Memmingen verpassten der eingewechselte Kenan Bajramovic und Geiger den möglichen Siegtreffer. (ass)

Schiedsrichter: Daniel Schneider - Zuschauer: 20

Tore: 1:0 Felix Geiger (16.), 1:1 Fabian Neumayer (67.)

Nicht nur hier eine Fußlänge voraus: Der FC Stätzling und Johannes Kraus gewannen gegen den TSV Rain (links Dennis Lechner). – Foto: Gerd Jung

Auch dank Doppelpacker Mert Sert hat der FC Stätzling gegen den TSV Rain einen 3:1-Sieg gefeiert. In der umkämpften Partie hatte Sert nach einer Flanke von Daniel Palluch zur Pausenführung eingeköpft. Im zweiten Abschnitt hämmerte Sert die Kugel nach einem Doppelpass mit Luca Lenz aus spitzem Winkel zum 2:0 in die Maschen.

Spannend wurde es wieder, als Dennis Lechner der Rainer -Anschlusstreffer gelang. Bei der weiteren Aufholjagd mussten der TSV allerdings auf Fabian Ott verzichten, der sich wegen wiederholten Foulspiels die gelb-rote Karte einhandelte. Durch die Überzahl ergaben sich für den FCS Möglichkeiten für Palluch und den eingewechselten Alexander Seifert. Kurz vor dem Ende verschaffte sich Seifert mit einem Haken den entscheidenden Freiraum und schlenzte den Ball zum 3:1 ins lange Eck. In der Nachspielzeit landete noch ein Kopfball von Lechner am Stätzlinger Innenpfosten, auf der Gegenseite traf Doppeltorschütze Sert den Außenpfosten. (bidi) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Felix Brandstätter (Zamdorf) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Mert Sert (19.), 2:0 Mert Sert (54.), 2:1 Dennis Lechner (58.), 3:1 Alexander Seifert (87.)

Gelb-Rot: Fabian Ott (64./TSV Rain/Lech/wiederholtes Foulspiel)

Mit einer ganz jungen Truppe hat der FV Illertissen II gegen den Aufstiegskandidaten FSV Pfaffenhofen mit 2:1 gewonnten. Die Oberbayern waren darauf aus, den Illertisser Spielaufbau früh zu stören. Der FVI fand jedoch oft eine Lösung und ging früh in Führung. Max Bock hatte FSV-Torhüter Moritz Köhler umkurvt und zum 1:0 eingeschoben. Köhler stand bis zur Pause weitere Male im Mittelpunkt, verhinderte aber gegen Max Merkel (24.) sowie Finn Annabring (26.) Schlimmeres. Am 2:0 war der FSV-Torhüter jedoch maßgeblich beteiligt. Er brachte Annabring im Strafraum regelwidrig zu Fall und hatte beim fälligen Elfer von Merkel keine Abwehrchance

„Das war bis dahin ein Klassespiel von uns“, sagte FVI-Trainer Herbert Sailer. Seine Mannschaft war nach dem Seitenwechsel nicht mehr ganz so dominant, mehr als den Anschlusstreffer brachten die Pfaffenhofer jedoch nicht zustande. Das Tor von Michael Senger entsprang einem fragwürdigen Elfmeter, bei dem Sailer zuerst ein Foulspiel an Torhüter Leon Madarac ausgemacht hatte. In der Folge vergaben Annabring (67.) sowie Niveto Caciel mit einem Lattenschuss (79.) noch weitere Möglichkeiten. (jürs) Lokalsport IZ

Schiedsrichter: Johannes Wagner (Ingolstadt) - Zuschauer: 31

Tore: 1:0 Max Bock (11.), 2:0 Maximilian Merkel (45.+1/Foulelfmeter), 2:1 Michael Senger (52./Foulelfmeter)

Der TSV Hollenbach hat mit dem 2:1-Erfolg beim TSV Jetzendorf nachgelegt. Raoul Leser hatte die Krebsbachtaler kurz vor der Pause mit seinem ersten Saisontor in Führung gebracht. Ihm machte es Martin Uhlemair nach, der vor dem 2:0 in der laufenden Runde ebenfalls noch nicht getroffen hatte. Benedict Geuenich gelang für die Oberbayern zwar noch per Foulelfmeter der Anschlusstreffer, doch das war gleichzeitig der Endstand.

Entsprechend gut war die Stimmung bei Spielertrainer Daniel Zweckbronner. Er stellte seinen Mannen für den Auftritt ein hervorragendes Zeugnis aus: „Es war eine überragende Mannschaftsleistung.“ (jeb) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Moritz Hägele (Neuburg) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Raoul Leser (42.), 0:2 Martin Uhlemair (60.), 1:2 Benedict Geuenich (87./Foulelfmeter)

Der FC Ehekirchen kommt nach der Winterpause nicht in die Gänge, beim Tabellenzweiten VfB Durach gab es eine 0:2-Niederlage. Dabei war die Truppe des Trainerduos Max Käser/Jonas Halbmeyer zunächst durchaus ebenbürtig. „Gerade in der ersten Hälfte haben wir eine richtig gute Leistung abgeliefert, sind defensiv gut gestanden und haben kaum etwas zugelassen“, resümiert Halbmeyer. Wären da eben nicht die beiden entscheidenden Aktionen zwischen der 20. und 25. Minute gewesen. Zunächst hatte Christoph Hollinger nach einem Konter die große Möglichkeit zur Führung auf dem Schlappen, verfehlte jedoch das Ziel (20.). Dann luden die FCE-Akteure mit dem einzigen Fehler im ersten Durchgang den Favoriten zum Toreschießen ein. „Wir spielen in dieser Situation einen Rückpass auf den Torhüter, anstatt den Ball einfach wegzuschlagen“, erklärt Halbmeyer. Nachdem Moritz Maiershofer das Spielgerät unglücklich versprungen war, nutzte Tobias Seger dieses Geschenk zum 1:0.

Knapp 120 Sekunden nach dem Wiederbeginn war die Begegnung quasi schon entschieden, als Patrick Littig eine schöne Kombination zum 2:0 vollendete. Auch wenn sich die Ehekircher im Anschluss nicht hängen ließ, fehlten vor allem in der Offensive schlichtweg die Mittel, um die Duracher nochmals in Bedrängnis zu bringen. (disi) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Philipp Ettenreich (Zusamaltheim) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Tobias Seger (25.), 2:0 Patrick Littig (48.)

Einen Befreiungsschlag in letzter Minute landete der SV Cosmos Aystetten, der beim TSV Dachau 1865 einen 3:2-Sieg feiern konnte. Anfangs kamen die Cosmonauten mit dem glitschigen Kunstrasen nicht zurecht. Das änderte sich in der zweiten Halbzeit. Aystetten kam viel besser in die Zweikämpfe und ins Spiel. Das schlug sich durch den Führungstreffer von Sebastian Kempf im Ergebnis nieder.

Nun ging es im Zwei-Minuten-Takt weiter. Erst dribbelte Antonius Masmanidis drei Aystetter aus und erzielte den Ausgleich. 120 Sekunden später erzielte Dino Burkic die Dachauer Führung. Wiederum zwei Minuten später wurde Kevin Makowski im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte er selbst zum Ausgleich. Und wieder Zwei Minuten später lupfte der Cosmos-Torjäger den Ball freistehend im Strafraum über Torwart und Tor.

Als sich schon viele mit einem Unentschieden abgefunden hätten, trat Marcel Burda in Höhe der Mittellinie einen Freistoß sehenswert über den zu weit vor dem Tor stehenden Keeper Marco Jakob ins lange Eck. Der Jubel darüber war überschwänglich. (mb) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Tim Grunert (Mallersdorf-Pfaffenberg) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Sebastian Kempf (52.), 1:1 Antonios Masmanidis (64.), 2:1 Dino Burkic (66.), 2:2 Kevin Makowski (68./Foulelfmeter), 2:3 Marcel Burda (90.)