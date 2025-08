Derby-Hit zum Verbandsligastart

Wiesbaden. Dieses Spiel ist mehr als nur ein Appetithappen für die neue Saison in der Verbandsliga Mitte. FV Biebrich 02 gegen Türkischer SV, das ist gleich ein Menü zum Auftakt. Quasi ein Versprechen zweier offensivstarker Teams auf „ein super-interessantes Spiel für die Stadt“, sagt Nazir Saridogan vor seiner 13. Saison als 02-Coach – und erwartet rund um den Rasenplatz des Jürgen-Grabowski-Sportfelds etwa 600 bis 700 Zuschauer. Anpfiff ist am Freitag um 19 Uhr.

Verbandsliga-Vizemeister und Beinahe-Aufsteiger in die Hessenliga gegen den Gruppenliga-Champion, der seit dem 2:3 gegen die SG Hoechst am 6. Oktober 2024 kein Punktspiel mehr verloren hat. Während die Biebricher seit dem 2:3 gegen Pohlheim am 2. Oktober vergangenen Jahres auf eigenem Platz ungeschlagen sind. Dazu kommt der Aspekt, dass sich einige Spieler beider Teams gut kennen, Nazir Saridogan auf eine Trainer-Vergangenheit beim TSV zurückblickt – mehr Anreize für ein packendes Derby kann es kaum geben.

Jetzt ist er dabei, neue Youngster der eigenen Schmiede wie Seafudin Oukouiss (hat bereits einige Einsätze in der 02-Ersten absolviert), Jonas Nuernberg (fehlt urlaubsbedingt zum Start), Jens Klee (derzeit verletzt), Niko Puchalla und Niclas Siefert auf die Männer-Verbandsliga vorzubereiten. Die 02er sind auf einigen Positionen im Kader nicht doppelt besetzt. „Wir werden jeden brauchen. Jeder muss bereit sein, zu spielen und an seine Grenzen zu gehen. Mit einer so jungen Mannschaft ist es schwierig, ein Ziel zu nennen. Wir wollen alles abrufen und eine gute Rolle spielen“, sagt Nazir Saridogan vor dem Derby-Knüller und weiß auch, dass Vorbereitung und Punktspiel-Realität zwei Paar Schuhe sind: „Mit dem Türkischen SV kommt gleich ein Klotz. Eine Mannschaft, die bereits in der vergangenen Runde Verbandsliga-Niveau hatte und für mich kein typischer Aufsteiger ist.“ Fehlen wird bei den 02ern zum Start auch Routinier David Schug, der im Urlaub weilt, aber auch noch angeschlagen ist.

Caliskan nicht an der Seitenlinie am Freitag

Beim Türkischen SV fehlt Trainer Gökhan Caliskan. Er startet am Donnerstag zu einem länger geplanten Türkei-Aufenthalt, wird aber lediglich das Startspiel verpassen. Der zum spielenden Co-Trainer avancierte Bilal Marzouki, mit seinen spielerischen Fähigkeiten noch ein wichtiger Faktor im qualitativ und in der Breite erheblich verstärkten TSV-Aufgebot, wird Regie führen. Das schürt den Konkurrenzkampf. Etwa zwischen den Pfosten, wo Caliskan mit dem bisherigen Stammkeeper Fabian Vollmer und Neuzugang Kevin Wieszolek (zuletzt SG Walluf, früher Biebrich 02) zwei starke Torhüter sieht. Wer von beiden am Freitag spielt, diese schwierige Entscheidung wird er noch vor seinem Abflug treffen. „Eine Gefühlssache“, sagt der Coach, der den in der Meister-Saison gezeigten Zusammenhalt auch als wichtiges Kriterium für die Verbandsliga erachtet. Entsprechend habe man bei den Zugängen darauf geachtet, dass es auch menschlich passt. „Und es passt“, sieht Caliskan beste Voraussetzungen, um sich in der Verbandsliga zu etablieren.

Auch wenn im ersten Spiel nicht alle verfügbar sind – fehlen wird etwa Linksfuß Eleazer Mensah – verspürt der Coach nach etlichen Testspielen Vorfreude und Ehrgeiz, geht davon aus, dass etwa 250 TSV-Fans die Mannschaft in Biebrich unterstützen werden. Innenverteidiger Malik Deveci (von den 02ern zum TSV gewechselt) steht stellvertretend für die Garde der Zugänge, die beim Türkischen SV für noch mehr Kompaktheit sorgen dürften. Technisch starke, torgefährliche und flexibel einsetzbare Spieler waren ohnehin schon vorhanden. Etwa Mittelfeldtechniker Ilias Amallah und Allrounder Abdullah Tasdelen, auch zwei mit Biebricher Vergangenheit. Kurzum: Es ist angerichtet für ein schmackhaftes Fußball-Menü zum Start in die neue Runde.