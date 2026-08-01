Derby-Highlights und türkische Leckereien zum Saisonstart

Bergstraße. Mit einem verheißungsvollen Abendspiel starten die Bergsträßer Kreisligen bereits am Freitagabend in die neue Spielzeit. In der A-Liga treffen der ambitionierte Aufsteiger ISC Fürth und Gruppenliga-Rückzieher SG Wald-Michelbach auf dem Lörzenbacher Kunstrasenplatz aufeinander. Anstoß ist um 19.30 Uhr.
Auch sonst verspricht der erste Spieltag jede Menge Spannung. So empfängt Aufstiegsaspirant TG Jahn Trösel am Sonntag (15 Uhr) den B-Liga-Meister des Vorjahres, VfB Lampertheim. Und der Aufsteiger weiß, dass er sich in der neuen Liga nicht auf den Lorbeeren der Vergangenheit ausruhen darf. „Wir müssen es schaffen, von Anfang an da zu sein“, sagte Trainer Martin Göring schon kurz nach Beginn der Sommervorbereitung.Zeitgleich steigt der nicht minder hoch gehandelte SV Affolterbach (gegen die FSG Riedrode II) ins Geschehen ein. Bereits um 13 Uhr empfängt die Auerbacher Reserve den TSV Hambach. Abgeschlossen wird der erste Spieltag um 15.30 Uhr mit der Partie zwischen dem FV Hofheim und dem VfR Fehlheim II.
Weschnitztal-Derby mit Köftebrötchen und Adana-Spießen
Schon am Samstagabend (18.30 Uhr) steigt in Zotzenbach das Weschnitztal-Derby zwischen Aufsteiger FSV und dem SV/BSC Mörlenbach. Passend zu diesem „echten Kracher“ verspricht der FSV eine eher unübliche Sportplatz-Verpflegung. Angeboten werden unter anderem Köftebrötchen und Adana-Spieße.
Derbyzeit ist am Wochenende auch in Bürstadt. Bereits am Samstag (15 Uhr) empfängt die Eintracht-Reserve in der B-Liga den Lokalrivalen VfR. Und der einstige Zweitligist möchte im Nachbarschaftsduell gleich das erste Ausrufezeichen im Kampf um die A-Liga-Rückkehr setzen. Brisant auch: Mit Hüseyin Tutay, Volkan Yilmaz, Arda Göktas haben sich im Sommer gleich drei frühere Eintracht-Akteure dem VfR angeschlossen. „Königstransfer“ des Traditionsvereins ist jedoch zweifellos der neue spielende Co-Trainer Ognjen Vulic, der vom VfL Kurpfalz Neckarau kam und Erfahrung aus Ober-, Verbands-, Gruppen- und badischer Landesliga mitbringt.
Ihr B-Liga-Debüt gibt derweil die Reserve des FC Starkenburgia Heppenheim am Sonntag (15 Uhr) bei der SG Nordheim/Wattenheim. Der Heppenheimer Lokalrivale SV Kirschhausen möchte seinerseits mit einem Erfolgserlebnis gegen die SG Gronau in die neue Runde starten. Anstoß an der Schulstraße ist um 15.15 Uhr.