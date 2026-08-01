Derby-Highlights und türkische Leckereien zum Saisonstart Die Bergsträßer Kreisligen starten vielversprechend: Spannung bietet das Weschnitztal-Duell in der A-Liga, frische Transfers beleben die Rivalität in Bürstadt vor dem B-Liga-Derby von Christopher Frank · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Torjäger Armend Ramadani (am Ball) geht auch in der neuen Saison für den B-Ligisten VfR Bürstadt auf Torejagd. © Dagmar Jährling

Bergstraße. Mit einem verheißungsvollen Abendspiel starten die Bergsträßer Kreisligen bereits am Freitagabend in die neue Spielzeit. In der A-Liga treffen der ambitionierte Aufsteiger ISC Fürth und Gruppenliga-Rückzieher SG Wald-Michelbach auf dem Lörzenbacher Kunstrasenplatz aufeinander. Anstoß ist um 19.30 Uhr.

Auch sonst verspricht der erste Spieltag jede Menge Spannung. So empfängt Aufstiegsaspirant TG Jahn Trösel am Sonntag (15 Uhr) den B-Liga-Meister des Vorjahres, VfB Lampertheim. Und der Aufsteiger weiß, dass er sich in der neuen Liga nicht auf den Lorbeeren der Vergangenheit ausruhen darf. „Wir müssen es schaffen, von Anfang an da zu sein“, sagte Trainer Martin Göring schon kurz nach Beginn der Sommervorbereitung.Zeitgleich steigt der nicht minder hoch gehandelte SV Affolterbach (gegen die FSG Riedrode II) ins Geschehen ein. Bereits um 13 Uhr empfängt die Auerbacher Reserve den TSV Hambach. Abgeschlossen wird der erste Spieltag um 15.30 Uhr mit der Partie zwischen dem FV Hofheim und dem VfR Fehlheim II.

Weschnitztal-Derby mit Köftebrötchen und Adana-Spießen

Schon am Samstagabend (18.30 Uhr) steigt in Zotzenbach das Weschnitztal-Derby zwischen Aufsteiger FSV und dem SV/BSC Mörlenbach. Passend zu diesem „echten Kracher“ verspricht der FSV eine eher unübliche Sportplatz-Verpflegung. Angeboten werden unter anderem Köftebrötchen und Adana-Spieße.



