Derby-Held an Gründonnerstag

FuPa: Du selbst hast alle drei Tore erzielt – wie erklärst du deine nicht zum ersten Mal gute Tagesform?

Nicklas Germeroth: Rein fußballerisch war es kein Leckerbissen. Bis zum 3:0 war es ein sehr umkämpftes Spiel mit guten Aktionen auf beiden Seiten. Vor dem Tor hatten wir an dem Tag dann auch das nötige Quäntchen Glück. Das gehört in so einem Derby eben auch dazu.

Nicklas Germeroth: Ich stelle mich in den Dienst der Mannschaft und versuche, dem Team auch ohne Ball zu helfen. Natürlich freut es mich sehr, dass ich dann auch drei Tore erzielen konnte. Am Ende ist es aber das Ergebnis der Teamarbeit. Wir stehen hinten stabil und nach vorne passt die Abstimmung sehr gut. Wenn man dann einen guten Tag hat und die Chancen nutzt, belohnt man sich in solchen Spielen selbst. Wie oben erwähnt, braucht man manchmal auch ein bisschen Glück.

FuPa: Durch euren Sieg ist das Rennen um Meisterschaft und Aufstieg inklusive SG A/O/I spannend ohne Ende. Wie schätzt du eure sportliche Lage ein?

Nicklas Germeroth: Wir schauen in erster Linie auf uns und versuchen, unsere Spiele zu gewinnen. Wenn wir unsere Leistungen konstant abrufen, haben wir gute Chancen. Wenn wir alles gewinnen, haben wir es am Ende selbst in der Hand und können auch ganz oben stehen. Darauf kommt es jetzt an. Aus dem Aufeinandertreffen gegen A/O/I konnten wir sehr positive Schlüsse ziehen. Das Rückspiel auf der Warmetal-Kampfbahn wird kein Unentschieden!

FuPa: Mit 23 Jahren bist du noch recht jung für einen Amateurfußballer. Gibt es ein persönliches Ziel, noch ein oder mehrere Ligen höher zu spielen?

Nicklas Germeroth: Ein persönliches Ziel, noch höher zu spielen, habe ich aktuell nicht direkt. Mir ist es wichtig, mit den Jungs vom TSV eine schöne Zeit zu haben und meine Rolle in der Mannschaft zu erfüllen. Wenn man dabei gute Leistungen zeigt, kommt alles Weitere von selbst.

FuPa: Ein Wort noch zum nächsten Spiel: Ihr müsst zum Tabellenletzten, dem SSV Sand II. Das wird sicher ein Spaziergang, oder?

Nicklas Germeroth: Sicher wird das kein Selbstläufer. Gegen eine Zweitvertretung kann man nie genau wissen, was passiert. Das haben wir auch zuletzt gegen Wolfhagen III gesehen. Wir werden das Spiel entsprechend ernst nehmen und unsere Leistung auf den Platz bringen müssen.