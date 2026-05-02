Derby hat nur für die Gäste noch sportlich gesteigerten Wert

Wieder erheblich mehr an Fahrt aufgenommen als vor drei Wochen gedacht hat das Meisterschaftsrennen der Bezirksliga, Gruppe 3. Und das deshalb, weil der einst so respektable Vorsprung des OSV Meerbusch nach zwei 2:2-Unentschieden in Folge auf zwei Punkte geschrumpft ist. Und das ist er auch, weil Verfolger Sportfreunde Neuwerk sehr konstant agiert und bereits unter der Woche auch die Hürde Fortuna Dilkrath genommen hat (2:0). Die Meerbuscher um ihren Abwehrroutinier Ioannis Alexiou, mit 41 Jahren als Innenverteidiger immer noch gesetzt, haben am Sonntag dagegen ein ganz dickes Brett zu bohren – sie müssen zum Dritten TuRa Brüggen. Dessen Offensive mit bereits 89 erzielten Treffern in 27 Spielen ist mehr als nur eine Hausnummer.
Allein der überragende Nils Bonsels trifft, wie er will. Für die Brüggener, die in heimischen Gefilden zuletzt gegen Grefrath und Fischeln aber unerwartet stolperten, gilt: Nur, wenn sie die Zähler am Vennberg behalten, bleiben sie, neben den zuletzt wenig stabilen Odenkirchener, die dieses Mal spielfrei sind, ein Mitanwärter auf Rang zwei, dem Aufstiegsrelegationsplatz. Beim OSV fehlt letztmalig gesperrt Torjäger Marc Rommel.
Im Nachbarschaftsderby zwischen dem SSV Grefrath und dem SV Thomasstadt Kempen steht nur noch für die Gäste viel auf dem Spiel, auch wenn sie bereits sieben Punkte mehr auf dem Pluskonto haben als die Konkurrenz 1. FC Viersen bzw. SC Union Nettetal II. Aber der ein oder andere Zähler würde den Kempenern noch gut zu Gesicht stehen, um das Thema Abstiegsrelegationsplatz endgültig ad acta legen zu können. Das hat der CSV Marathon Krefeld schon längst getan, wobei er nach Niederlagen bei der Reserve des SC St. Tönis und gegen Brüggen in Wickrath mal wieder sein freundlicheres Gesicht zeigen könnte.
21 Punkte trennen den SC St. Tönis II vom Abstiegsrelegationsplatz. Eine Ausbeute, mit der zu Saisonbeginn nicht einmal die kühnsten Optimisten gerechnet hätten. Nun kommt der TSV Bockum an die Gelderner Straße, der trotz des vergangenen Drei-Punkte-Lichtblicks nur diese mehr auf dem Konto hat als Viersen oder Nettetal II. Keine Frage: Für die Elf von Trainer Karl-Heinz Himmelmann geht es um viel mehr als für den Sportclub. Dies gilt ohne Umschweife auch für den 1. FC Viersen in der Partie gegen den VfR Fischeln. Der hat mit Rückkehrer Hope Noruwa Ogansuyi, der in Scherpenberg nicht glücklich wurde, den zwölften Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Bei der Tabellenlage kann der VfR den Rest der Saison locker angehen.
Das ist beim VfL Tönisberg ganz anders. Der benötigt noch den ein oder anderen Zähler. Am Besten er fängt damit gleich Sonntag an, denn gegen die Zweite von Union Nettetal steht ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel ins Haus.
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