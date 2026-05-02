Derby hat nur für die Gäste noch sportlich gesteigerten Wert

21 Punkte trennen den SC St. Tönis II vom Abstiegsrelegationsplatz. Eine Ausbeute, mit der zu Saisonbeginn nicht einmal die kühnsten Optimisten gerechnet hätten. Nun kommt der TSV Bockum an die Gelderner Straße, der trotz des vergangenen Drei-Punkte-Lichtblicks nur diese mehr auf dem Konto hat als Viersen oder Nettetal II. Keine Frage: Für die Elf von Trainer Karl-Heinz Himmelmann geht es um viel mehr als für den Sportclub. Dies gilt ohne Umschweife auch für den 1. FC Viersen in der Partie gegen den VfR Fischeln. Der hat mit Rückkehrer Hope Noruwa Ogansuyi, der in Scherpenberg nicht glücklich wurde, den zwölften Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Bei der Tabellenlage kann der VfR den Rest der Saison locker angehen.

Das ist beim VfL Tönisberg ganz anders. Der benötigt noch den ein oder anderen Zähler. Am Besten er fängt damit gleich Sonntag an, denn gegen die Zweite von Union Nettetal steht ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel ins Haus.

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