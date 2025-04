Derby geht an Rot am See

TV Rot am See Rot am See

Vor zahlreichen Zuschauern starteten die Gäste besser in das Nachbarschaftsduell und gingen bereits in der 5. Minute durch Felix Walch in Führung. Der favorisierte Gastgeber ließ sich davon aber nicht beirren, denn Emmanuel Forson erzielte schon zehn Minuten später den Ausgleich. Dies steckten wiederum die "Grün-Weißen" gut weg und erspielten sich zwei Großchancen, verpassten es jedoch, erneut in Front zu gehen. Stattdessen gerieten die Gäste kurz darauf in Rückstand, als Forson einen Querpass von Jan Wagner zur glücklichen Halbzeitführung ins leere Tor schob. Nach dem Wechsel übernahm zusehends der TVR das Kommando, während die SpVgg nur noch wenig zu bestellen hatte, obwohl Tobias Böhm aus spitzem Winkel den Pfosten traf (51.). Die Einheimischen waren nun klar am Drücker und erspielten sich mehrere gute Möglichkeiten, scheiterten aber des Öfteren an Jonas Busch im Hengstfelder Tor. Dennoch erzielten Jan Wagner nach knapp einer Stunde und Lucas Uhl in der Nachspielzeit zwei weitere Tore, und am Ende hätten sich die Gäste, die sich kurz vor Schluss durch eine gelb-rote Karte selbst dezimierten, auch über eine höhere Niederlage nicht beklagen können.