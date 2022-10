Derby geht an die Gastgeber

Elfter Spieltag in der Kreisklasse: bei bestem Wetter standen sich in Pommelsbrunn die beiden Nachbarvereine SG Am Lichtenstein und unsere Spielgemeinschaft Weigendorf Hartmannshof gegenüber. Die Pommelsbrunner mussten auf ihren Keeper verzichten, sodass sich der eigentliche Stürmer Ph. Bär zwischen den beiden Pfosten wieder fand. Weigendorfs Headcoach konnte dagegen nahezu aus dem vollen schöpfen. Neben den Langzeitverletzten Steckert und Bergmann fehlten vom Kader der Ersten Mannschaft lediglich Tom Steger und Jonas Aumeier. Die Vorzeichen schienen also gut zu sein.

Es entwickelte sich von Minute eins an ein recht zerfahrenes Spiel. Die meiste Zeit wurde im Mittelfeld um die Spielherrschaft gekämpft. Dabei erarbeitete sich die Truppe von Akkaya ein optisches Übergewicht und hatte auch die erste vorsichtige Torannäherung durch Yaser Mohamad, sein Distanzschuss stellte jedoch kein Problem für den Keeper dar. Die beiden Defensivreihen standen danach ziemlich sicher, sodass es kaum Chancen zu verzeichnen gab. Für Pommelsbrunn scheiterte im ersten Durchgang einmal Geng per Freistoß am sicherstehenden Jo Helmke, die Weigendorfer Ansätze über die Außenbahnen scheiterten durch fehlende Abnehmer in der Mitte bzw. wurden mögliche gute Chancen leichtfertig vertändelt (Gunawardhana, Mohamad). So ging es torlos in die Pause.