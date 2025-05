Derby gegen Heeslingen: SG Anderlingen/Byhusen siegt glanzlos

Die SG Anderlingen/Byhusen hat das Derby gegen den bereits als Absteiger feststehenden Heeslinger SC mit 4:0 gewonnen und damit den zweiten Tabellenplatz in der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West gefestigt. Spielerisch konnte das Team von Trainerin Chiara Hess allerdings nicht überzeugen. Ein Umstand, den die Trainerin selbstkritisch einordnete.

Die Gastgeberinnen erwischten zwar keinen guten Tag, doch mit einer ordentlichen Portion Effizienz, insbesondere bei Standardsituationen, reichte es dennoch zu einem ungefährdeten Sieg. In der 26. Minute lenkte Heeslingens Lina Sandmann den Ball unglücklich ins eigene Tor. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Madleen Brunckhorst in der 60. Minute auf 2:0. In der Schlussphase sorgten Lina Wilckens (86.) und Marit Postels (88.) mit einem Doppelschlag für den 4:0-Endstand.